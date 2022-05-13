Сергей Лавров оказался в круге первым

8K 5 мин. ...

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу встретился в Душанбе с коллегами из стран СНГ — организации, куда до сих пор де-юре входит и Украина. Таджикские организаторы даже установили сине-желтый флаг в зале, где партнеров Москвы информировали «о положении дел вокруг специальной военной операции». Господин Лавров также воспользовался случаем, чтобы уличить США в наглости и невоспитанности: это, по словам министра, проявляется в попытках запретить центральноазиатским союзникам РФ «продолжать отношения с ней». Шантажу, как заверил министр, эти страны не поддаются. Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты в регионе уверены: обострять отношения с Западом (например, помогая России обходить санкции) власти республик также не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече глав МИДов стран СНГ обошлось без «разброда и шатаний» — во многом благодаря тому, что представители Украины и Молдавии ее проигнорировали

Фото: МИД России На встрече глав МИДов стран СНГ обошлось без «разброда и шатаний» — во многом благодаря тому, что представители Украины и Молдавии ее проигнорировали

Фото: МИД России

Встреча в Душанбе стала для Сергея Лаврова вторым крупным международным мероприятием с момента начала «специальной военной операции» на Украине. Первым был дипломатический форум в турецкой Анталье 11–13 марта, однако там число участников было таким большим (17 глав государств и правительств, а также 80 министров), что господин Лавров не стал главным гостем. Теперь же ситуация оказалась противоположной. Российский министр встретился с ближайшими соседями и союзниками, многие из которых на себе ощутили последствия действий России на Украине. И, таким образом, оказался в самом центре внимания.

Напомним, что сама Украина тоже формально остается членом СНГ, хотя на деле игнорирует все мероприятия этой организации. В прошлом году, когда аналогичная министерская встреча проходила в Москве, организаторы даже не установили в зале украинский флаг. А вот таджикские власти решили соблюсти требования протокола в полной мере. Флаг Молдавии тоже был, хотя представитель Кишинева (как и представитель Киева) предпочел встрече в рамках СНГ участие в гостевом качестве в пятничных переговорах глав МИДов «Группы семи».

«Не обошлось без разговора о тех негативных последствиях, которые имеют абсолютно неприемлемые действия Запада в связи с тем, что происходит на Украине, в связи с нашей специальной военной операцией,— заявил по итогам встречи в Душанбе Сергей Лавров, обозначив главную тему завершившихся переговоров.— Мы подробно рассказали о положении дел и вместе с нашими белорусскими, казахстанскими, другими коллегами высказали неприятие односторонних действий, которые направлены на развал существующих экономических, торговых, логистических, транспортных связей. Все подчеркнули недопустимость принятия односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН».

Говоря о самой Украине, господин Лавров прокомментировал ход переговоров между Москвой и Киевом, дав понять: желание Киева отказаться от стремления в НАТО, но гарантировать вступление в Евросоюз руководство РФ не устраивает.

«Сейчас они (украинские власти.— “Ъ”) готовы объявить нейтральный, внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и за пределами других военно-политических блоков, но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза,— сказал российский министр.— Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения. Это на самом деле так, учитывая, что Евросоюз из конструктивной и экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока».

Господин Лавров добавил, что противники России пытаются настроить против нее и другие постсоветские страны, но им это не удается. «Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят им не сметь продолжать отношения с Россией. Говорят, что "Россия — это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас". То же самое они говорят и в отношении Китая. Как они утверждают, "Китай не посмеет нарушить западные санкции". На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег»,— сказал Сергей Лавров.

И даже напротив, по словам российского министра, Москве по-прежнему удается укреплять партнерство с постсоветскими странами — например, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Таджикистан уже имеет отношения с ЕАЭС достаточно давно, и есть специальный представитель, который Таджикистаном назначен для того, чтобы этими вопросами заниматься, присматриваться к тем очевидным преимуществам, которые несет собой сотрудничество и тем более членство в ЕАЭС»,— напомнил господин Лавров. А в соседнем Узбекистане, по его словам, «создана двусторонняя рабочая группа, которая рассматривает практические аспекты и является местом предоставления консультативных услуг Ташкенту в отношении тех вопросов, которые он хотел бы прояснить в связи со сближением с Евразийским экономическим союзом». Все это российский министр назвал «серьезным прогрессом».

Правда, собеседник “Ъ” в Узбекистане, политолог Темур Умаров, с такой оценкой не согласен. «Раньше в Москве были практически уверены, что Ташкент присоединится к ЕАЭС. Например, об этом говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.— По этому направлению действительно были видимые успехи. Например, тот факт, что во время последнего визита (президента Узбекистана.— “Ъ”) Шавката Мирзиёева в Москву он разговаривал с (президентом России.— “Ъ”) Владимиром Путиным несколько часов, однозначно интерпретировали как обсуждение будущего вступления в организацию. Но теперь для Ташкента все выглядит совсем не так, как до 24 февраля (то есть до начала «специальной военной операции».— “Ъ”). Это видно даже по словам самого Лаврова — теперь он говорит не о вступлении, а лишь о "сближении"».

Похожую точку зрения в беседе с “Ъ” выразил профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев. «Безусловно, страны Центральной Азии не хотели бы, чтобы их дистанцирование от конфликта (России с Украиной и Западом.— “Ъ”) было бы каким-то образом нарушено: как с точки зрения разрыва или ухудшения отношений с Россией, так и с точки зрения ухудшения отношений с ее оппонентами. И, очевидно, они будут прилагать для этого максимум усилий. Например, власти этих стран не будут предпринимать действия, которые позволят России обходить западные санкции — по крайней мере, целенаправленно».

Тему противостояния западным санкциям упомянул в Душанбе и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев

«Были призывы со стороны глав отдельных делегаций, что надо обязательно помочь друг другу преодолеть экономические трудности, которые вызваны внешними санкциями»,— рассказал он журналистам, особо не вдаваясь в детали.

Еще одной темой встречи стала ситуация в Афганистане, которая на фоне Украины, казалось бы, отошла на второй план. При этом между этими двумя вопросами было найдено и что-то общее. А именно крайне неконструктивная, по мнению Москвы, роль Запада. «Нельзя допустить, чтобы опять ситуация обрушилась, дестабилизировалась,— сказал, в частности, Сергей Лавров.— Это уже будет совсем тяжело для афганского народа, который 20 лет страдал от присутствия натовцев, которые ни копейки не вложили в инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, развивать экономику, транспорт и внешние связи».

Не менее беспокоила эта тема и главу МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. «Мы выразили единое мнение о том, что в Афганистане должно быть создано инклюзивное правительство с участием всех этнических и религиозных меньшинств и политических партий»,— сказал он. Правда, с учетом того, что в Кабуле уже восемь месяцев работает правительство, состоящее исключительно из представителей запрещенного в России движения «Талибан», это пожелание вряд ли будет реализовано.

Хотя участие в мероприятиях СНГ в настоящее время очень важно для России, собеседники “Ъ” убеждены, что значение союза безвозвратно утрачено. «Это мертвая структура: в ее рамках почти ничего не делается. А распустить ее — значит признать эту бессмысленность и психологически снизить уровень взаимодействия,— заявил “Ъ” Рустам Бурнашев.— Кроме того, в рамках этой организации заключены соглашения, которые при ликвидации СНГ придется перезаключать. Может быть, поэтому СНГ никто и не трогает».

Кирилл Кривошеев