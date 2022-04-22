Друг не дрогнет и под санкциями

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В пятницу Москву посетил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. На переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым было сказано немало слов про «прочный фундамент дружбы» и «взаимное доверие». Дружбе, как давали понять министры, не должны помешать и антироссийские санкции, которые уже оказывают влияние и на экономику Казахстана. Более того, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, Нур-Султан, имеющий «большой опыт балансирования между центрами силами», может претендовать на роль посредника между Москвой и Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди (второй слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди (второй слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Хотя визит главы МИД Казахстана в Москву прошел в непростое для обеих стран время, все трудности попытались замаскировать воодушевленной риторикой. «Этот год юбилейный, особенный — мы празднуем 30-летие установления дипломатических отношений, что открывает, безусловно, новую страницу в истории двусторонних отношений Казахстана и России,— заявил на встрече с Сергеем Лавровым Мухтар Тлеуберди.— За эти годы нам удалось достичь уровня стратегического партнерства и союзничества, основанных на прочном фундаменте дружбы народов, взаимном доверии, уважении суверенитета друг друга и территориальной целостности». Между тем 30-летие отношений Россия в этом году отмечает буквально со всеми странами постсоветского пространства. Об этом же юбилее ранее упоминалось во время визитов в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева (22 февраля) и премьера Армении Никола Пашиняна (19 апреля).

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва и Нур-Султан находятся в постоянном контакте, что делает их отношения еще крепче. При этом, по словам господина Лаврова, в июне в России ждут президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — планируется его участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Визит на такой форум особенно важен сейчас, потому что западные санкции против России, которые были усилены после начала российской «специальной военной операции» на Украине, оказывают серьезное влияние и на Казахстан.

Страна вынуждена балансировать между своим традиционным союзником Москвой и Западом. Так, 1 апреля первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил в интервью Euractiv: «Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС». Позднее первый замглавы МИДа Акан Рахметуллин рассказал журналистам о нескольких раундах переговоров с Вашингтоном: «В ходе консультаций нашей стороне были переданы ответы, как нам вести себя при этих санкциях. Есть понимание американской стороны, что у нас взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика. Американская сторона максимально старается смягчить действие этих санкций на казахстанскую экономику».

Новости, касающиеся реакции Казахстана на антироссийские санкции, поступают теперь регулярно. Из последнего: российский Альфа-банк, попавший под санкции, полностью продал свою казахстанскую «дочку» местному банку «ЦентрКредит», после чего новый владелец проведет ребрендинг. Кроме того, как рассказал в Москве Мухтар Тлеуберди, Народный банк Казахстана заключил сделку о выкупе кредитного портфеля казахстанской «дочки» Сбербанка. Также в пятницу стало известно, что крупнейший инвестиционный холдинг страны — Фонд национального состояния «Самрук-Казына» — отказался (тоже из-за санкций против российских банков) от привлечения финансирования в рублях. «Те компании, которые имели займы в твердой валюте, рефинансировали в рубли, в более мягкую валюту, для того чтобы снижать свои валютные риски. Сейчас ситуация изменилась,— пояснила управляющий директор по экономике и финансам фонда Назира Нурбаева.— Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается».

Тем не менее настрой Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Мухтаром Тлеуберди, был оптимистичным. «Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей»,— констатировал он.

Доверие Казахстану и его значимость в регионе так высоки, что с Мухтаром Тлеуберди господин Лавров обсуждал не только двусторонние отношения, но и региональные проблемы – в первую очередь, Украину. «Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров»,— заявил по итогам встречи глава МИД РФ. А его казахстанский коллега решил поднять тему биологических лабораторий, которые очень волнуют российское руководство. Он попытался убедить господина Лаврова, что по крайней мере в Казахстане они опасности не представляют. «Вопрос биологической безопасности в настоящее время один из самых актуальных в международной повестке дня, тем более в условиях прошедшей пандемии коронавируса,— сказал господин Тлеуберди.— Мы успешно взаимодействуем с Россией в этих вопросах, в частности, благодарны российским партнерам за поддержку инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в системе ООН международного агентства по биологической безопасности».

Кроме того, Мухтар Тлеуберди в пятницу принял участие в заседании министров иностранных дел формата «Центральная Азия + Россия», которое было посвящено ситуации в Афганистане. Но главы МИДов остальных стран региона в Москву не приехали — беседа проходила в формате видеосвязи. «Сложная обстановка в этом государстве, я имею в виду Афганистан, безусловно, оказывает влияние на положение во всем регионе»,— констатировал, комментируя афганскую проблематику, Сергей Лавров.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, региональная роль Казахстана в нынешней ситуации может серьезно возрасти. «Вполне вероятно, что Казахстан может быть использован в качестве посредника между Москвой и Западом с учетом ухудшения контакта между ними,— предположил в беседе с “Ъ” казахстанский политолог Газиз Абишев.— Казахстан имеет большой опыт балансирования между центрами силами. Он эмоционально вовлечен (в украинский конфликт.— “Ъ”), понимает специфику и заинтересован в установлении мира».

Но ситуацию, по словам господина Абишева, усложняет то, что «казахстанское общество проецирует на себя угрозы и сочувствует Украине», в то время как «элиты отчетливо понимают рациональный интерес Казахстана в сотрудничестве с Россией».

Его слова подтвердил другой казахстанский политолог, Данияр Ашимбаев. Он указал на то, что жители страны еще не оправились от шока после январских событий, когда беспорядки, вызванные ростом цен на газ, достигли таких масштабов, что потребовалось вмешательство миротворцев ОДКБ. «Те проблемы, которые были фоном январских событий, потребовали серьезных бюджетных вливаний, а теперь бюджет вновь оказался под ударом из-за сегодняшней макроэкономической ситуации,— сказал “Ъ” господин Ашимбаев.— При этом на население идет не столько российское информационное воздействие, о котором у нас любят говорить националисты и либералы, сколько западное. Прозападная информационная экспансия сейчас гораздо сильнее, просто производится она на русском языке. Кто-то (их меньшинство) боится, что следующим после Украины будет Казахстан. Другие (их большинство) просто экстраполируют на себя экономический эффект от санкций, помня о 2014 годе и двух девальвациях тенге. До февраля поддержка России была больше, после она упала, потому что все сразу на себя примерили последствия военного конфликта».

Согласно недавнему опросу, которое провело бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, на вопрос «Что, по вашему мнению, сейчас происходит на Украине?», 36% респондентов в Казахстане ответили: «Военная операция России против нацистов», еще 26% — «война России с Украиной для недопущения размещения там войск НАТО» и лишь 13% — «война России с Украиной с целью ее дальнейшего присоединения». В свою очередь, на вопрос о поддержке одной из сторон 46% жителей Казахстана ответили, что придерживаются нейтралитета, 39% поддерживают Россию и только 10% — Украину. В том, что подобный военный конфликт между Россией и Казахстаном невозможен, уверены 65% опрошенных, в то время как 15% убеждены, что он возможен, и еще 9% — что «скорее возможен».

Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Нур-Султан