«Меркурию» продлили срок вводности

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Россельхознадзор под давлением бизнеса вынужден перенести на месяц обновление системы «Меркурий». Служба хотела ужесточить контроль над качеством мясной и молочной продукции, исключив использование сырья с истекшим сроком хранения. Но участники рынка утверждают, что система контроля не учитывает особенности производства некоторых продуктов, при котором сырье проходит длительную обработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Россельхознадзоре, запланированное на 4 мая обновление системы «Меркурий» (прослеживает пищевую продукцию, подлежащую ветеринарному контролю) по контролю качества сырья перенесено на июнь.

После обновления производители фактически были бы обязаны выпускать в оборот молочные и мясные изделия из сырья, поступившего на производство не позднее чем за два дня. Иначе система блокировала бы такую продукцию, считая ее контрафактной. В службе объясняют перенос сроков обращениями участников рынка, попросивших дать время для тестирования новой системы контроля.

Опрошенные “Ъ” производители настаивают, что перенос сроков проблему не решит, так как выполнить новые требования практически невозможно. Собеседник “Ъ” на мясном рынке поясняет, что выпуск готовой продукции зачастую занимает больший срок, чем хранится сырье. Например, продолжает он, при производстве мясных колбас свежее сырье из мяса птицы хранится не более двух дней, а продукция может гораздо больше. В случае вступления в силу обновления «Меркурий» бы не учитывал, что сырье подвергалась солению, варению и копчению, что увеличивает срок его годности. Это автоматически запрещало бы отправлять готовую продукцию в торговые сети, поскольку система посчитало бы, что такая продукция изготовлена из просроченного сырья.

Представитель «Союзмолока» Мария Жебит указывает, что молоко на перерабатывающих заводах проходит сквашивание или створаживание, занимающие несколько дней. Отразить эти процессы в пределах 36 часов, когда сырье считает свежим «Меркурий», невозможно. Система формально считала бы его просроченным, хотя оно находится на промежуточной стадии переработки и безопасно для потребителя, говорит Мария Жебит. По ее словам, крупные холдинги не используют сырье с истекшим сроком годности: продукт не прошел бы лабораторную проверку при выпуске с завода.

Несмотря на то что изменения вводятся для борьбы с фальсификатом, сложности могут возникнуть и у добросовестных компаний, отмечает источник “Ъ” в одном из агропромышленных холдингов. «Для части предприятий это означало бы остановку производства»,— добавляет он. Собеседник “Ъ” в мясной отрасли указывает, что доля недобросовестных игроков ничтожно мала.

Россельхознадзор предлагает решить эту проблему за счет создания трансакций незавершенного производства (открытие ветеринарного сопроводительного документа без указания конкретного сырья, используемого при производстве продукции), знает собеседник “Ъ” из числа агропроизводителей. Но и в этом случае, по его словам, предприятиям необходимо будет доработать свои системы учета либо набрать дополнительный персонал для осуществления ручных проводок в системе «Меркурий». Решить эти вопросы до июня также малореалистично, резюмирует собеседник “Ъ”.

По словам другого источника “Ъ”, решить проблему можно за счет фиксации в «Меркурии» каждого процесса обработки сырья, включая разделку, термическую обработку, заморозку и т. д. Но и в этом случае, по словам собеседника “Ъ”, от компаний потребуются дополнительные затраты на обновление программного обеспечения, которое в основном импортное.

В Россельхознадзоре заявили, что проведут встречу с участниками рынка для поиска оптимального способа внедрения обновлений в «Меркурий». Но Мария Жебит отмечает, что новые требования не закреплены в нормативных актах, не были обсуждены с бизнесом и не проходили оценку регулирующего воздействия, что вызывает беспокойство, особенно в текущей непростой для бизнеса ситуации.

Алексей Полухин