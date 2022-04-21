ЛУКОЙЛ ждет смену

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Основатель и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, возглавлявший компанию почти 30 лет, покидает пост из-за введенных против него санкций Великобритании. При этом ЛУКОЙЛ стал одной из немногих крупных российских компаний, чей совет директоров открыто выступил против военных действий на Украине. После ухода господина Алекперова пост главы компании, вероятно, в качестве временно исполняющего обязанности займет первый вице-президент Вадим Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Основатель и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основатель ЛУКОЙЛа и крупнейший акционер Вагит Алекперова решил покинуть пост главы нефтекомпании и выйти из совета директоров. ЛУКОЙЛ является крупнейшей российской частной нефтекомпанией, на которую приходится примерно пятая часть добычи в РФ и около 2% мировой нефтедобычи. Причины ухода господина Алекперова не поясняются, но 14 апреля он попал в британский санкционный список из-за российской военной спецоперации на Украине. Санкции были введены несмотря на то, что совет директоров ЛУКОЙЛа 3 марта публично выступил за прекращение «вооруженного конфликта» на Украине. В сообщении компании высказывалась «озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия».

На конец прошлого года Вагиту Алекперову принадлежало 28,3% капитала ЛУКОЙЛа, то есть он не являлся контролирующим акционером компании. По словам собеседников “Ъ”, врио главы компании может стать первый исполнительный вице-президент нефтекомпании Вадим Воробьев, об этом сообщает и РБК. Также среди кандидатов собеседники “Ъ” называли первого вице-президента ЛУКОЙЛа Александра Матыцына, он в 1990-х возглавлял KPMG, с 1997 года — вице-президент ЛУКОЙЛа. Господин Воробьев начал карьеру в отрасли в конце 1990-х, с 2005 года стал вице-президентом нефтекомпании и курировал сбыт нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый исполнительный вице-президент нефтекомпании Вадим Воробьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Первый исполнительный вице-президент нефтекомпании Вадим Воробьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению нескольких собеседников “Ъ”, решение Вагита Алекперова покинуть пост главы компании пока носит технический характер и до введения санкций таких планов не было. Однако есть риск новых санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США и ЕС при затягивании вооруженного конфликта, при этом у ЛУКОЙЛа есть активы в США и ЕС. До сих пор большинство собственников и руководителей крупных российских компаний, попавших под санкции, снижали свою долю в них ниже контрольного пакета и уходили из топ-менеджмента, чтобы личные санкции не повлияли на работу самой компании. Тем не менее есть и обратные примеры: так, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, попав под санкции ЕС, не сообщал о снижении контроля в компании. А глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, который попал под британские санкции одновременно с Вагитом Алекперовым, 21 апреля был переизбран акционерами на свой пост еще на пять лет.

На сообщениях об уходе Вагита Алекперова акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже падали на 8%, опустившись ниже 4 тыс. руб. за бумагу.

Практика добровольного отказа от должностей в контролируемых компаниях и снижения доли в капитале получила исключительно широкое распространение среди представителей российской бизнес-элиты, попавших в санкционные списки США, ЕС и Великобритании, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Такие решения направлены на снижение санкционных рисков, которые возникают в отношении контролируемых такими лицами организаций, но в действительности однозначного ответа относительно их эффективности, увы, просто нет. На сегодняшний день фактически есть всего один пример успешного вывода из-под блокирующих американских санкций по SDN контролируемой находящимся под персональными санкциями бизнесменом — это история Олега Дерипаски, "Русала" и En+»,— заметил он. По мнению Павла Иккерта, уход господина Алекперова с поста главы ЛУКОЙЛа существенно снижает санкционные риски для компании, хотя и «точно не является панацеей».

Дмитрий Козлов