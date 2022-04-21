Уголь грузят на биржу

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Власти собираются обязать крупнейшие угольные компании совершать 10% своих продаж энергетического угля через биржу. Это следует из совместного приказа ФАС и Минэнерго. По мнению регуляторов, это позволит сформировать внутренние ценовые индикаторы и отвязать внутренний рынок от экспортных паритетов. Такая необходимость возникает в связи с проблемами с экспортом и скачками курса рубля на фоне спецоперации на Украине. По мнению экспертов, биржевая продажа — это лучше, чем госрегулирование внутренних цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ФАС опубликовала совместный с Минэнерго приказ, который обязывает угольные компании, занимающие доминирующее положение, продавать не менее 10% угля на бирже. Это следует из проекта документа, опубликованного на regulation.gov.ru. Требование распространяется на марки угля Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый). Перечень марок значительно меньше, чем ожидалось: обсуждавшийся в прошлом году проект приказа предполагал также торговлю марками Б, Г, ГЖ, Ж, СС, Т и А.

Обязательные к продаже объемы для соответствующего месяца будут рассчитываться исходя из средних значений реализации за последние три года. При этом неясно, какие именно компании на рынке угля будут признаны доминирующими: обычно к ним причисляются компании с долей рынка более 35%, но даже крупнейший в РФ производитель угля СУЭК имеет меньшую долю. Однако ФАС может попытаться иначе определить границы товарного рынка и поискать доминантов в отдельных регионах РФ.

По мнению ФАС, биржевая торговля позволит дополнительно обеспечить необходимыми объемами внутренний рынок, сформирует рыночные отечественные биржевые индикаторы и создаст еще один прозрачный канал сбыта товара.

ФАС уже более десяти лет настаивает на старте биржевой торговли углем, поскольку регулятору нужен формируемый в России индикатор цен. Сейчас уголь в стране в основном продается по экспортному нетбэку в рамках долгосрочных контрактов. В условиях военной спецоперации на Украине, скачков курса валют и перебоев с экспортом угля на некоторых направлениях власти пытаются найти ценовой ориентир, который позволил бы им избежать введения регулируемой цены в условиях разногласий между угольщиками и внутренними потребителями. Так, последний раз вопрос о биржевой торговле углем был поднят летом 2021 года, когда энергетики пожаловались на резкий рост цен.

В мире биржевая торговля углем развита мало — небольшой объем торгов есть на американской бирже Comex, а также в Китае. Развитию биржевой торговли мешает наличие многочисленных марок угля, что затрудняет создание ликвидных бенчмарков.

В России торги на СПбМТСБ в «добровольном режиме» начались в декабре 2019 года. Пилотный проект предусматривал продажу угля марки Д. В мае 2020 года участники рынка получили возможность заключать сделки с шестнадцатью новыми биржевыми угольными товарами: восемью марками длиннопламенного и восемью марками бурого угля. Сергей Гришунин из НРА полагает, что 10% мало, но такой же порядок определен по нефтепродуктам.

Торговля углем на бирже необходима, если требуется отвязать внутреннюю торговлю углем от экспортных паритетов, считает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.

Другой альтернативой может быть ценообразование на базе показателей себестоимости, но это совершенно не в интересах потребителей и производителей углей: рыночное ценообразование стимулирует производителей увеличивать эффективность добычи углей, а формирование цен на базе себестоимости в долгосрочном периоде ведет к снижению эффективности производства. Эксперт признает, что на начальной стадии биржевая торговля углем «будет приводить к различным аномалиям», пока не сформируется широкий круг участников, в том числе трейдеров, необходимый для ликвидности.

Евгений Зайнуллин