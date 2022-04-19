Уголь загоняют в Россию

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Экспорт российского угля в апреле рухнул более чем на 20%, а с начала года снижение составило 9%, сообщили в Минэнерго. Угольная отрасль вслед за другим сырьевым экспортом РФ начинает ощущать последствия санкций и разрыва торговых отношений с Европой из-за военных действий на Украине. Пока компаниям не удается в полной мере перенаправить грузы в Азию, чтобы компенсировать отказ от европейского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С начала года экспорт российского угля упал на 9%, сообщил директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев на круглом столе в Госдуме. «К сожалению, мы видим на сегодня снижение объемов экспорта, особенно по концу марта и апрелю цифра значимая — более 20%. С начала года это почти 9%»,— цитирует господина Бобылева «Интерфакс». По словам чиновника, потребление угля на внутреннем рынке, напротив, подросло, особенно во второй ценовой зоне рынка электроэнергии (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.

По расчетам “Ъ” на основе данных ЦДУ ТЭК, экспортные поставки в феврале составили 14,35 млн тонн, в марте — 15,1 млн тонн, в апреле — 14,3 млн тонн. Если в зимние месяцы экспорт традиционно снижается из-за логистических ограничений, то его резкое падение в апреле выглядит нетипично, учитывая крайне высокие экспортные цены.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе за март снизилась на 9%, до 19 млн тонн. Сокращается добыча как коксующихся, так и энергетических марок. С начала 2022 года Кузбасс добыл 57 млн тонн против 58 млн тонн за январь—март 2021 года. Наиболее значительно сократились отгрузки железнодорожным транспортом в западном направлении — на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. В восточном направлении отгрузки выросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн.

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Страны ЕС из-за конфликта на Украине ввели эмбарго на импорт российского угля, разрешив поставки по ранее заключенным контрактам до 1 августа. ЕС оценил ежегодный объем импорта угля из РФ в €8 млрд. На этом фоне российские компании ищут альтернативных покупателей грузов на западном направлении, однако сталкиваются с трудностями при проведении оплаты. Так, по данным Platts, в апреле российские компании предлагали индийским покупателям уголь по $165 за тонну на условиях CFR (доставка в порт покупателя), при этом дисконт к аналогичному австралийскому углю составлял около $65 за тонну. В марте с необходимостью предоставлять существенные скидки для продажи экспортных партий столкнулись российские нефтяные компании.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ, 13 апреля: «Сейчас чуть-чуть просели объемы вывоза (угля), но в основном из-за северо-запада, который действительно очень сильно закрылся».

Глава Минэнерго Николай Шульгинов уже говорил, что Россия отреагирует на европейское эмбарго перенаправлением потоков сырья на другие рынки. Однако такая переориентация не будет легкой задачей, считают аналитики «Ренессанс Капитала» (см. “Ъ” от 5 апреля). Они указывают на решение ОАО РЖД снизить приоритет угля в пользу транспортировки других товаров по Восточному полигону, что снизит возможности экспорта угля в этом направлении. Часть объемов угля может быть экспортирована через южные порты, когда логистика в Черноморском регионе, нарушенная из-за спецоперации, нормализуется. Но все равно, пишут аналитики, для полного перенаправления экспортных потоков потребуется устранение значительных узких мест как железнодорожных, так и портовых мощностей на российском Дальнем Востоке.

Евгений Зайнуллин