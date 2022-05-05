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Суд не посадил пилота

За столкновение двух Су-34 над Липецком с летчика взыскали три миллиона

Военный суд закончил рассмотрение резонансного уголовного дела о столкновении в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Липецком. Летчик Липецкого авиацентра Станислав Гасанов приговорен к двум годам лишения свободы условно, с него взыскано 3 млн руб. ущерба за повреждение самолетов. Вину пилот не признал.

Тамбовский гарнизонный военный суд признал липецкого пилота Станислава Гасанова виновным в нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов региона, ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в один год. С осужденного взыскано в пользу Министерства обороны России 3 млн руб. компенсации за нанесенный ущерб.

Станислав Гасанов признан виновником столкновения двух многоцелевых истребителей-бомбардировщиков во время тренировочного полета 5 сентября 2019 года над населенным пунктом Инициатор в Лебедянском районе под Липецком. Как установлено в суде, он выполнял полет в составе пары с другим пилотом на самолете Су-34 в качестве ведомого. Без разрешения ведущего пилот Гасанов вышел из полетного порядка, сообщив ему не соответствующие действительности сведения о своем местонахождении в воздушном пространстве. После этого он совершил обгон напарника, также не доложив об этом.

В результате действий Станислава Гасанова при снижении высоты полета ведущего самолеты столкнулись дважды. Он слишком сблизил машину с другим Су-34, повредив его корпус и кабину ударом крыла, обломки первого бомбардировщика попали в двигатели второго самолета, едва не выведя их из строя. Обе машины принадлежали Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. Благодаря своему мастерству пилоты сумели посадить пострадавшие самолеты. Однако их повреждения были оценены как значительный имущественный ущерб. Действия обвиняемого, по версии следствия, создали угрозу жизни и здоровью членов экипажей.

Расследованием уголовного дела против Станислава Гасанова занимался военный следственный отдел СКР по Тамбовскому гарнизону. Впервые его передали на рассмотрение в суд еще в 2020 году. Как рассказывал “Ъ”, тот вернул материалы в прокуратуру из-за ошибок: в постановлении о привлечении офицера Гасанова в качестве обвиняемого были неправильно указаны его имя и отчество. Вместо Станислава Романовича в документах он был представлен как Роман Станиславович. После устранения ошибок Тамбовский гарнизонный суд рассматривал дело почти год. Более четырех месяцев заняла экспертиза, в рамках которой оценивался нанесенный владельцу самолетов ущерб.

Оперативно связаться с адвокатом Станислава Гасанова “Ъ” не удалось. Знакомый с делом собеседник “Ъ” предположил, что приговор может быть обжалован, так как подсудимый вину не признал.

При этом следует отметить, что в 2014 году экипаж в составе командира Станислава Гасанова и штурмана Константина Мурахтина (через год он был сбит в Сирии на Су-24М ракетой турецкого F-16) признали лучшим в бомбардировочной авиации на международном конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2014». Победителям достался приз — внедорожник Land Rover Freelander. Напарники его продали, поровну поделив вырученные деньги, и в равных долях оплатили транспортный налог.

Сергей Толмачев, Воронеж

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