Гарнизонный суд развернул летчика

Как стало известно “Ъ”, из-за ошибок в обвинительном заключении военный суд отказался рассматривать громкое уголовное дело о столкновении в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Липецком. Обвиняемым является пилот одного из самолетов — летчик Липецкого авиацентра Станислав Гасанов. Пилоту, который в свое время побеждал в международном конкурсе летного мастерства «Авиадартс», грозит до семи лет лишения свободы и многомиллионный иск в погашение ущерба.

Второй Западный окружной военный суд принял к производству апелляционную жалобу военной прокуратуры Тамбовского гарнизона. Ведомство хочет отменить решение Тамбовского гарнизонного военного суда, вернувшего на доследование уголовное дело липецкого пилота Станислава Гасанова, обвиняемого в нарушении правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшем по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы на срок до семи лет). Рассмотрение жалобы, согласно картотеке суда, назначено на 9 февраля.

Как выяснил “Ъ”, в основу уголовного дела легло столкновение двух многоцелевых истребителей-бомбардировщиков во время тренировочного полета в сентябре 2019 года над Липецком. Следователи СКР полагают, что пилот одного из них Станислав Гасанов слишком сблизил машину с другим Су-34, повредив его корпус и кабину ударом крыла. В свою очередь обломки первого бомбардировщика попали в двигатели второго Су-34, едва не выведя их из строя. Пилоты сумели посадить пострадавшие самолеты лишь благодаря своему мастерству. Никто из военных не пострадал, но обе машины пришлось отправить в ремонт, стоимость которого и решили взыскать со Станислава Гасанова — именно его военный следственный отдел СКР по Тамбовскому гарнизону считает виновником воздушного ЧП. Обе машины принадлежали Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Тамбовский гарнизонный военный суд, в который было передано скандальное дело, вернул его в прокуратуру из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Как пояснили “Ъ” в суде, в постановлении о привлечении офицера Гасанова в качестве обвиняемого были неправильно указаны его имя и отчество: вместо Станислава Романовича в документах он был представлен как Роман Станиславович. В военной прокуратуре не стали подтверждать “Ъ” эту информацию, отметив, что наличие ошибок в обвинительном заключении предстоит установить окружному военному суду, в котором было обжаловано решение гарнизонного суда.

Адвокат пилота Константин Козявин отказался комментировать “Ъ” уголовное дело, сославшись на то, что его доверитель не хочет огласки.

Отметим, что ранее экипаж в составе пилота Станислава Гасанова и штурмана Константина Мурахтина был признан лучшим в бомбардировочной авиации на международном конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2014». Победителям достался приз — внедорожник Land Rover Freelander. Напарники его продали, поровну поделив вырученные деньги, и в равных долях оплатили транспортный налог. Через год в Сирии бомбардировщик Су-24, которым управлял Олег Пешков, а штурманом был Константин Мурахтин, был сбит самолетом турецких ВВС F-16. Летчики успели катапультироваться, но командир экипажа Пешков во время спуска на парашюте был убит боевиками. Посмертно ему присвоили звание Героя России. Господина Мурахтина удалось найти и спасти. Правда, во время поисковой операции погиб морпех и был потерян вертолет.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев