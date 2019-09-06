Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34. По данным источника РЕН ТВ, самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

Во время полета первый истребитель ударил концом крыла кабину второго, при попытке совершить маневр самолеты столкнулись еще раз. В двигатель одного из них попали обломки. Пилотам удалось посадить оба бомбардировщика, в результате инцидента никто не пострадал. У одной из машин из-за столкновения повреждена кабина, двигатель и фюзеляж, а у второй — оторвана законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

По словам источника телеканала, бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Официального подтверждения происшествия на момент публикации нет.