Хочешь мира, готовься к помощи

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Кишинев продолжает принимать высокопоставленных чиновников с Запада. Очередным гостем стал глава Евросовета Шарль Мишель. Европейских перспектив он стране не обещал. Впрочем, от ЕС сейчас, похоже, больше ждут не обещаний когда-нибудь принять республику в союз, а реальной немедленной помощи в виде открытия своего рынка. С началом боевых действий на Украине республика, по сути, лишилась возможности сбывать продукцию на востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейского совета Шарль Мишель (слева) и президент Молдавии Майя Санду

Фото: Vladislav Culiomza, Reuters Глава Европейского совета Шарль Мишель (слева) и президент Молдавии Майя Санду

Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

После начала боевых действий на Украине Молдавия стала пользоваться повышенным вниманием на Западе. С тем, которое западные страны уделяют сейчас Украине, оно, безусловно, не сравнится, но можно точно сказать, что раньше Кишинев так не баловали.

За последние месяцы здесь уже побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Германии Анналена Бербок, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президенты Румынии, Польши, Швейцарии, Эстонии и другие лидеры. 4 мая молдавскую столицу посетил глава Евросовета Шарль Мишель.

Активизация контактов с Западом происходит на фоне фактического отсутствия общения с Россией. Последним высокопоставленным представителем РФ, который побывал в Молдавии, был заместитель главы МИДа Андрей Руденко: он посетил Кишинев в середине февраля.

С тех пор молдавские власти если и общаются, то с послом России в республике Андреем Васнецовым. Бывает, что это происходит путем вызова посла в МИД страны после двусмысленных высказываний российских чиновников. Так было после того, как замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев 22 апреля заявил, что цель второго этапа «специальной военной операции» — это в том числе получение Россией выхода к Приднестровью.

Шарль Мишель в Кишиневе заявил о том, что ЕС продолжит поддерживать Молдавию политически, экономически и даже в оборонной сфере. По словам чиновника, Евросоюз готов усилить поддержку республики на этом направлении. «Я пока не буду рассказывать подробности этих решений. Для нас сейчас важно избежать эскалации конфликта»,— подчеркнул господин Мишель.

После этого заявления МИД Молдавии поспешил разъяснить, что обещанная Кишиневу Евросоюзом военная помощь не касается летального оружия, а затронет такие сферы, как «военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации».

В то же время Шарль Мишель не дал четкого ответа на вопрос о перспективах членства республики в ЕС. «Это сложная дискуссия. Евросоюз — сложная структура, здесь действует право вето. Важно, чтобы мы прояснили, чего хотим в будущем. Совершенно ясно, что расширение ЕС — это политический инструмент для уточнения нашего видения будущего Европы. Я уверен, что в ближайшие два месяца мы сможем подать сигнал о том, какое будущее у расширения ЕС»,— отметил господин Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

В апреле, напомним, Брюссель передал молдавским властям анкету, которая должна прояснить, насколько республика готова к тому, чтобы ей был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Кишинев заполнил первую часть документа, которая касается политических и экономических вопросов, и передал ответы ЕС.

Теперь молдавские власти работают над второй частью, которая состоит почти из 2 тыс. вопросов и должна прояснить, насколько молдавское законодательство соответствует европейскому. Этот опросник, сказал “Ъ” собеседник в молдавских госструктурах, заполнен более чем наполовину и в ближайшее время также будет направлен в Брюссель.

Впрочем, молдавские дипломаты в частных беседах признают: предоставление анкет (а их кроме Молдавии получили также Украина и Грузия) — это больше символический шаг, который призван показать, что ЕС не бросает три государства в беспрецедентно сложное время.

Майя Санду между тем открыто говорит, что надеется на помощь Евросоюза на других не столь политизированных, но крайне важных для ее страны направлениях. Президент Молдавии заявила: Кишинев рассчитывает на то, что европейский рынок откроется для молдавской продукции, включая сельскохозяйственную. По ее словам, эти и другие товары «из-за войны больше не могут попасть на восточные рынки».

Также госпожа Санду попросила отменить пошлины на молдавские товары и расширить номенклатуру товаров, допущенных на рынок ЕС. Это, отметила она, сильно помогло бы молдавским предпринимателям. Кроме того, президент Молдавии попросила Шарля Мишеля о том, чтобы грузоперевозчики республики, лишенные возможности возить грузы в восточном направлении, получили разрешение на перевозки по территории Евросоюза. Наконец, Майя Санду попросила принять молдавских мобильных операторов в европейскую роуминговую сеть.

«У нас в Республике Молдова есть поговорка: друг познается в беде. Европейский союз является настоящим другом нашей страны, у нас есть подтвержденная временем дружба, и у нас есть дружба во многих областях сотрудничества»,— обратилась она к главе Евросовета.

Проблемы с поставками молдавских товаров (главным образом логистические) в разговоре с “Ъ” подтвердил информированный российский дипломат. «Все товарные позиции с назначением “Россия” не уходят,— отметил он.— Это касается поставщиков как из Молдавии, так и из Приднестровья». Вину за это собеседник “Ъ” возлагает на Евросоюз: «Логистики нет по одной простой причине — ЕС не пропускает молдавские фуры в Россию. Грузы просто не проезжают туда».

Два участника молдавского винного рынка, просившие не упоминать имен и компаний, подтвердили “Ъ” наличие логистических проблем. «Все на паузе, потому что нет логистики. Раньше грузы могли идти через Украину. Сейчас нет. А через Польшу в Россию и Белоруссию огромные очереди»,— отметил один бизнесмен. Второй подтвердил существование проблем, отметив, что некоторым компаниям удается найти возможности доставить винодельческую продукцию в Россию. Но, по его словам, объемы «несравнимы с довоенными».

Владимир Соловьев, Кишинев