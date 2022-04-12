Взлетает красная анкета

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Украина, Молдавия и Грузия существенно продвинулись на пути в ЕС. В понедельник представители Кишинева и Тбилиси получили специальные анкеты для будущих кандидатов в члены Евросоюза — аналогичные той, которую в прошлую пятницу передала президенту Украины Владимиру Зеленскому председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В условиях нынешнего кризиса можно допустить, что три страны (и прежде всего Украина) вполне могут скоро стать кандидатами. Однако перспективы их вступления в ЕС пока выглядят туманными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины специальную анкету для будущих кандидатов в члены Евросоюза

Фото: Janis Laizans / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины специальную анкету для будущих кандидатов в члены Евросоюза

Фото: Janis Laizans / Reuters

Перспективы в конверте

«Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать очень быстро, чтобы предоставить Совету ЕС позицию Еврокомиссии в связи с заявками»,— обратился в понедельник к главам МИДов Молдавии и Грузии Николаю Попеску и Илье Дарчиашвили еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

Гостям из Кишинева и Тбилиси, приехавшим в Люксембург, где проходила встреча глав МИДов стран ЕС, были переданы опросники, заполнение которых требуется для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Господин Попеску, беседуя в тот же день с журналистами, сделал прогноз: Кишинев заполнит этот документ за несколько недель. «Ответы на вопросы этой анкеты станут описанием нынешней ситуации, покажут, насколько мы подготовлены к вступлению в ЕС и в каких областях нужно приложить дополнительные усилия. Нас ждет много работы прямо с сегодняшнего дня, дня получения анкеты»,— процитировало господина Попеску кишиневское издание NewsMaker.

Информированный собеседник “Ъ” в молдавских госструктурах рассказал, что анкета состоит из 369 пунктов, которые включают разные вопросы: «Там политические и экономические критерии. К политическим относятся сфера юстиции, публичного управления, прав человека. К экономическому блоку — сфера финансов, макроэкономика, банковский сектор, бюджет». По словам источника, назвавшего анкету «серьезным заданием», на предоставление ответов отводится около месяца.

Анкета, пояснил он, наряду с прочими источниками информации о стране и ситуации в ней, позволит Еврокомиссии составить мнение о готовности государства к вступлению в ЕС. Однако, по его словам, мнение комиссии еще не является окончательным решением по вопросу членства. «Страны-члены на основе этого мнения Еврокомиссии вынесут политическое решение. Ожидается, что они обсудят этот вопрос в конце июня этого года»,— сказал собеседник “Ъ”.

Стремительно намерены действовать и в Киеве, где анкету, аналогичную молдавской, получили в прошлую пятницу лично от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, уже на этой неделе в Брюссель может быть направлен заполненный документ. По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовквы, если у предыдущих кандидатов на присоединение опросники были размером «до 4 тыс. страниц», то Владимиру Зеленскому госпожа фон дер Ляйен вручила анкету всего на 40 страниц. «Когда мы заключали Cоглашение об ассоциации или когда присоединялись к системе ENTSO-E (европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.— “Ъ”), мы предоставляли Еврокомиссии информацию о том, что происходит в Украине, в каком состоянии экономика, энергетика в случае ENTSO-E, поэтому нам осталось подать в Европейскую комиссию только приблизительно 30% такой информации»,— пояснил господин Жовква.

На то, что часть «домашней работы» уже проделана при подготовке Соглашений об ассоциации, обращают также внимание и в Тбилиси. «Мы, как страна, ассоциированная с ЕС, уже внесли поправки в 173 закона в соответствии с нормами Европейского союза»,— отметил в беседе с “Ъ” член парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ладо Кахадзе. И предположил: к 2024 году грузинское законодательство и нормы будут на 70–80% соответствовать тем, что есть в ЕС.

«Соглашение об ассоциации и процесс вступления в целом предполагают примерно одни и те же обязательства: структурированное сближение законодательства партнера ЕС с нормами союза,— отмечает в разговоре с “Ъ” доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.— Другое дело, что соглашение о вступлении делает процесс изменения законодательства более жестким. Стороны договариваются о сроках, Еврокомиссия регулярно контролирует происходящее, раз в год публикует доклад о том, что еще необходимо сделать». «Процесс сам по себе довольно сложный, вопрос, насколько, скажем, у Украины есть институциональные возможности для него на современном этапе. Желание есть, но надо, очевидно, больше»,— заявила госпожа Романова. При этом она пояснила, что в Брюсселе «предпочитают переговоры с группой, чтобы можно было сравнивать кандидатов, заставлять их соревноваться».

Членство вне очереди

Предоставление опросников приободрило власти Украины, Молдавии и Грузии. «Это невероятный новый шанс, который появился у нашей страны, и мы должны быть благодарны всем странам ЕС и его руководству, и еще больше — Украине и украинской борьбе»,— заявила в понедельник президент Грузии Саломе Зурабишвили. «ЕС подтвердил, что процесс интеграции Грузии, начавшийся несколько лет назад подписанием Соглашения об ассоциации, завершится предоставлением официального статуса кандидата, а затем и полноправным членством в Евросоюзе»,— заверил “Ъ” член парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Матикашвили.

Правда, даже статус кандидата — еще не гарантия будущего членства в ЕС.

Желающим попасть в Евросоюз странам необходимо будет гармонизировать все свои законы с европейским правом, а также доказать соответствие множеству критериев — как политических (включая уважение прав меньшинств), так и экономических (в том числе продемонстрировать функционирующую рыночную экономику). В этой связи зампред парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Теона Акубардия напомнила “Ъ”: последний доклад ЕС по выполнению грузинским правительством Соглашения об ассоциации оказался «очень критическим», особенно в части судебной реформы и соблюдения прав сексуальных меньшинств.

Аналитик информационно-аналитического агентства Nation.ge Давид Авалишвили заявил: Грузии будет предъявлено множество «требований по самым разным направлениям — от экономики до защиты прав животных и диверсификации мусорных баков для отходов разного свойства». «По этим вопросам власти должны будут принять десятки тысяч законов и подзаконных актов»,— добавил собеседник “Ъ”.

Этот процесс может занять годы. Рекордсмен — Турция: страна подала заявку на членство в ЕС еще в 1987 году и стала кандидатом в 1999 году, спустя еще шесть лет начались официальные переговоры о вступлении, но до сих пор к заветному результату они так и не привели. В 2004 году с заявкой о членстве обратилась Северная Македония (переговоры о вступлении де-факто еще даже не стартовали), в 2008-м — Черногория, в 2009-м — Албания и Сербия. По сути, эти пять стран стоят в очереди на присоединение к ЕС впереди Молдавии, Грузии и Украины.

«Аргумент о том, что есть "старые" кандидаты и их нельзя задвигать, уже звучал в Евросоюзе. Он будет важным,— пояснила “Ъ” Татьяна Романова.— Но очевидно, что нынешние события заставляют ЕС брать обязательства, которые ранее он не брал».

Последнее слово остается за странами, которые уже входят в ЕС. И согласия между ними пока нет, даже по поводу Украины, чья заявка на всех этапах до сих пор рассматривалась в кратчайшие сроки. В Киеве призывают принять Украину в состав ЕС «немедленно» по срочной процедуре, однако европейские СМИ пишут о том, что целый ряд стран во главе с Нидерландами настаивают на традиционной — а значит, длительной — процедуре. В свою очередь, Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Словакия и Словения призвали ускорить присоединение Украины к ЕС.

«Среди стран ЕС нет единодушия. Некоторые уже напомнили, что это только начало пути»,— отмечает и Татьяна Романова. В качестве альтернативы, говорит эксперт, предлагаются различные варианты «неполноценного» членства, однако они потребовали бы изменения основополагающих договоров ЕС. «В прежние времена я бы сказала, что компромиссом будет установление некой даты, к которой Украина должна будет провести все реформы, но в современности я не исключаю и некой модели "недочленства", которая, конечно, будет разрушительна для самого ЕС»,— отмечает госпожа Романова.

От европейских чиновников, плотно работающих со странами-кандидатами в кандидаты, “Ъ” приходилось слышать мнение о том, что быстрое принятие таких государств в ЕС может негативно сказаться на них же самих. Пока эти страны претендуют на то, чтобы попасть в союз, пояснил он, они мотивированы на проведение реформ и на них у ЕС есть рычаги влияния. Все это может исчезнуть, как только поставленная цель будет достигнута, предупредил собеседник “Ъ”.

Галина Дудина; Владимир Соловьев, Кишинев; Георгий Двали, Тбилиси