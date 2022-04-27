Над Приднестровьем сгущаются заявления

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Обстановка вокруг непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), где недавно сообщили о серии терактов, не разрядилась. В Киеве уверены: последние события в ПМР — результат дестабилизирующих действий российских спецслужб. Там даже заявили о готовности помочь молдавским властям вернуть контроль над территорией на левом берегу Днестра. Кишинев от подобной помощи отказывается, а в Тирасполе говорят о том, что ни о каком объединении с Молдавией не может быть и речи — только окончательный развод и дальнейшее сосуществование в виде двух независимых государств.

Новые вводные

Приднестровье, где в виде миротворческого контингента и в качестве оперативной группы российских войск дислоцированы российские военные (в общей сложности около 1,5 тыс. человек), прочно заняло место в повестке, связанной с боевыми действиями на Украине.

На днях на территории ПМР произошли события, квалифицированные местными властями как теракты.

25 апреля из гранатометов было обстреляно здание местного Министерства госбезопасности (МГБ) в центре Тирасполя, на следующий день в поселке Маяк взорваны антенны мощного передатчика, а также сообщалось об атаках на воинскую часть в селе Парканы и тираспольский аэродром. В Тирасполе заявили, что следы терактов ведут на территорию Украины.

Пострадавших не было. Власти объявили красный уровень террористической угрозы и приняли усиленные меры безопасности, отменив заодно военный парад по случаю 9 Мая.

В среду о ПМР продолжили говорить, но уже в связи с другими событиями. По ситуации вокруг Приднестровья высказались советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Первый заявил, что Украина готова ввести войска в ПМР и взять непризнанную республику под контроль. Но только, если Кишинев сам об этом попросит. Господин Арестович представил свою трактовку последних событий в Приднестровье. Он считает, что они могут указывать на то, что Россия готовит Молдавии «крупные неприятности».

Лучшее, что в этой ситуации может сделать Кишинев, уверен Алексей Арестович,— это обратиться за помощью к Украине и Румынии. По его словам, Украина способна взять территорию ПМР под свой контроль.

«Как-нибудь справились бы… Это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся, если понадобится»,— полагает Алексей Арестович.

Украинский президент Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Приднестровье, которое на востоке граничит с Украиной, а на западе с Молдавией. В сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера, отмечается, что ситуацию в ПМР «пытается дестабилизировать» Россия. Но, как заверил господин Зеленский, вооруженные силы Украины готовы к возможной эскалации.

«Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего — для дестабилизации ситуации в регионе, для угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги»,— отметил Владимир Зеленский. Отдельно он заявил, что Украине известно о российских войсках на территории непризнанной республики: «Мы понимаем их мощности, вооруженные силы Украины к этому готовы и их не боятся».

Реакция Кишинева на эти заявления последовала по нескольким каналам.

Бюро по реинтеграции Молдавии (правительственный орган, курирующий с молдавской стороны переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта) сообщило, что решение проблемы Приднестровья возможно исключительно политическим и мирным путем через переговоры.

«Урегулировать приднестровский конфликт можно политическим путем и лишь с помощью мирных решений, которые исключают военные и другие силовые действия. А также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ»,— приводит заявление ведомства кишиневское издание NewsMaker.

Понимать это заявление следует как вежливый отказ от помощи, которую Кишиневу предложил Киев устами Алексея Арестовича.

Днестр как предчувствие

С заявлениями по поводу ситуации с безопасностью выступил и Тирасполь. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью «Интерфаксу» 27 апреля повторил сделанные ранее заявления руководства республики о том, что Приднестровье ничем не угрожает Украине и не имеет на ее счет никаких планов.

Господин Игнатьев также отметил, что Тирасполь призвал украинскую сторону расследовать инцидент с обстрелом здания МГБ.

Приднестровские силовики утверждают, что неизвестные, обстрелявшие главный офис спецслужбы, нелегально прибыли с украинской территории и потом убыли в обратном направлении.

При этом отдельно Виталий Игнатьев высказался об отношениях с Молдавией. «Мы сегодня находимся в той ситуации, когда руководство Молдовы должно проявить мудрость, адекватный подход к текущим реалиям, осознать эти реалии, сесть за стол переговоров с руководством Приднестровья и подписать окончательный всеобъемлющий мирный договор, где гарантировать взаимное ненападение. Я думаю, на этом мы должны поставить точку и закончить этот конфликт, потому что де-факто Молдова создала сама юридические основания для существования независимого Приднестровья»,— заявил господин Игнатьев.

Он также сослался на референдум в Приднестровье, проведенный в 2006 году, когда местное население высказалось за независимость республики с последующим ее вхождением в состав РФ. «Приднестровье определило вектор развития в сторону России, а степень интеграции будет определяться уже исходя из выражения, что политика — это искусство возможного. Мы сами определимся, как будем сотрудничать. Я думаю, что этот вопрос в перспективе раскроется на более широком практическом уровне»,— отметил приднестровский министр.

Ничего нового в этом заявлении нет — после 2006 года Тирасполь неоднократно заявлял, что видит цель переговоров с Кишиневом в том, чтобы оформить цивилизованный развод и дальше сосуществовать в виде двух независимых государств.

Но с февраля этого года вокруг Приднестровья существенно изменился контекст. Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала на территории Украины «специальную военную операцию», намереваясь лишить Киев контроля над всей территорией Донбасса.

Следует учесть, что в последнее время неоднократно делались заявления, что российская военная операция может иметь целью контроль и над югом Украины, то есть над всем украинским Причерноморьем.

Приднестровскую тему поднимал на этой неделе в эфире «Соловьев Live» и лидер ДНР Денис Пушилин. Он сказал, что следующие этапы операции должны проходить с учетом ситуации в Приднестровье, не пояснив, что имеется в виду.

Гадания на военной гуще

У экспертов в Приднестровье и Молдавии разные мнения насчет того, что именно происходит вокруг непризнанной ПМР и кому это может быть выгодно.

Депутат молдавского парламента Оазу Нантой исходит из того, что последние события в Приднестровье не на руку Украине.

Он указывает, что недавно ракетным ударом был поврежден мост через Днестровский лиман в украинской Затоке под Одессой. И связывает это событие с недавними терактами в ПМР.

«Если посмотреть на карту и предположить, что тот участок побережья (связь с которым потеряна в результате разрушения моста.— “Ъ”) не так укреплен, как в непосредственной близости от Одессы, можно увидеть, что там прямой выход в подбрюшье Молдовы — в Гагаузию (автономия, известная сильными пророссийскими настроениями.— “Ъ”). Стрельба из РПГ по пустому зданию МГБ — театральный жест, который должен был привлечь внимание. Взрывы антенн тоже театральный жест. Предполагаю, что Украина вынуждена будет держать какие-то силы на этой границе, в ситуации, когда судьба войны решается не за столом переговоров, где Россия выдвигает неприемлемые для Киева ультиматумы типа признания Крыма, ДНР и ЛНР, а на поле боя»,— отметил парламентарий в беседе с “Ъ”.

Бывший глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай, активно участвовавший в начале 1990-х в создании непризнанной республики, напротив, считает последние события в ПМР украинскими провокациями.

«Типичная пропагандистская кампания, за которой не стоит ничего. Даже людей не тратят. А эффект большой: Приднестровье в огне»,— комментирует он ситуацию.

Украине, уверен он, выгодно оттянуть от Донбасса российские войска и авиацию. «На Донбассе назревают решающие события, до удара считанное время. В этот момент кинуть камушек под колеса ничего не стоит. Золотая мечта украинцев, чтобы русские рванули из-под Херсона в Приднестровье на выручку. Но для этого надо будет снять большую группировку и гнать ее по степи до Одессы. В военном плане это ничего не даст, а отвлекутся большие силы. Они (украинцы.— “Ъ”) и надеются, что будет отвлечение военно-космических сил, и запустили многоходовку. Все остальные или купятся на эти штуки, или нет. Покупаться нельзя — это блеф. Нет у них таких сил на юге, чтобы атаковать Приднестровье. Снимать придется войска с других участков, и эти войска будут исключены из общей драки»,— рассуждает Валерий Лицкай.

Он полагает, что до «решающего сражения в Донбассе» возможны различные действия: «какие-то диверсанты, теракт, обстрел». Однако, говорит экс-министр, «эти штучки потеряют всякий смысл» после битвы за Донбасс.

Владимир Соловьев, Кишинев