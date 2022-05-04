Углеводородное голодание

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ЕС собирается принять наиболее болезненные для российского бюджета санкции, введя эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что оно может быть одобрено к середине мая и вступит в силу через полгода, хотя ряд стран Центральной Европы настаивают на более длительном переходном периоде для себя. Для российских компаний это означает снижение экспорта и необходимость переправлять его на восток, что, вероятно, ухудшит экономику поставок. Кроме того, пострадают НПЗ российских нефтекомпаний в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Евросоюз 4 мая не достиг окончательных договоренностей относительно ключевой меры санкционного давления на РФ — введения эмбарго на нефть и нефтепродукты российского происхождения, от продажи которых Россия получает наибольшую долю валютных доходов. Предполагается, что 5 мая обсуждение продолжится, а решение, по данным Bloomberg, будет готово к 9 мая для одобрения Советом ЕС в рамках шестого пакета санкций. Эмбарго на российские энергоносители уже ввели США и Великобритания. По данным Reuters, в случае ЕС полное эмбарго будет предполагать переходный период в полгода и может сопровождаться также запретом европейским компаниям участвовать в операциях по транспортировке российской нефти. Последняя мера пока не одобрена, поскольку против выступили Греция, Мальта и Кипр, под чьими флагами ходит множество нефтетанкеров.

На европейский рынок приходится около половины экспорта нефти из РФ, также Россия — основной поставщик дизтоплива. Еще в феврале ЕС ввел против России технологические санкции, запрещающие поставки технологий и оборудования для российских НПЗ, а затем адресные санкции против «Газпром нефти» и «Роснефти». Наиболее болезненными они стали для «Роснефти», которая в апреле, по данным “Ъ”, вынуждена была сократить добычу на 20% в связи со снижением спроса на сырье в Европе. Однако ЕС долго не хотел идти на полное эмбарго, поскольку ряд стран союза, особенно не имеющие выхода к морю Чехия, Венгрия, Словакия, полностью зависят от российских поставок по нефтепроводу «Дружба».

Предполагается, что для таких стран ЕС может предоставить более длительный переходный период. Глава венгерской MOL, которой принадлежат доли в НПЗ в Венгрии и Словакии, Жолт Эрнади заявил 4 мая, что компании «потребуется два-четыре года и $500–700 млн, чтобы MOL смогла быть более гибкой и полностью независимой» в этих странах. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный ЕС переходный период для Венгрии в полтора года недостаточен.

Даже при поэтапном введении эмбарго на российские энергоносители и перенаправлении поставок в Азию собеседники “Ъ” ожидают болезненных последствий для отрасли РФ.

По словам источника “Ъ” в отрасли, в случае запрета на морские отгрузки в Северо-Западную Европу российским нефтекомпаниям необходимо будет перенаправить около 3 млн тонн нефти в месяц на другие рынки. Собеседник “Ъ” отмечает, что по сравнению с февралем поставки Urals из балтийских портов в Северо-Западную Европу уже снизились вдвое, до примерно 94 тыс. тонн в сутки. Перенаправление в Азию будет на руку местным переработчикам, которые могут настоять на увеличении скидки на Urals. По мнению собеседника “Ъ” в отрасли, поставки дизтоплива из РФ в Европу могут продолжить снижаться, однако их полное замещение сейчас выглядит нереалистичным. В апреле поставки дизтоплива и газойля в Европу снизились до примерно 2 млн тонн с порядка 3 млн тонн в предыдущие месяцы.

Что касается трубопроводных поставок нефти, их будет сложнее заместить ввиду логистических ограничений. НПЗ «Роснефти» в немецком Шведте ориентирован под поставки по «Дружбе», альтернативы есть, но они не позволят полностью обеспечить этот НПЗ. ЛУКОЙЛ владеет долями в четырех НПЗ — в Италии, Румынии, Болгарии и Нидерландах, которые покупают нефть морем и сейчас получают рекордную маржу за счет скидок на Urals. Запрет на морские поставки из России осложнит их работу и снизит рентабельность.

В случае введения эмбарго добыча и переработка нефти в РФ существенно снизится как минимум в краткосрочной перспективе, считает Антон Усов из КПМГ: нефтекомпании РФ работают над изменением коммерции и логистики поставок, но это будет долгий и болезненный процесс.

Дмитрий Козлов