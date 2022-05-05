Минобороны России: в Мариуполе «налаживается мирная жизнь»

23 2 мин. ...

Крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море — Мариуполь — находится под контролем российской армии и там «налаживается мирная жизнь», как и на других «освобожденных от националистов территориях» Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), сообщил в среду в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, российская армия вместе с милицией ЛДНР «расширяет контроль над территориями» этих республик (Луганской и Донецкой областей). Украинский Генштаб также подтверждает, что командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивает наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Особо Сергей Шойгу остановился на ситуации вокруг завода «Азовсталь», сообщив, что «остатки боевиков», находящихся там, «надежно блокированы». Напомним, что 21 апреля министр Шойгу делал аналогичные заявления про контроль над Мариуполем и блокировку украинских сил на «Азовстали» — эти слова прозвучали в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Тогда же президент запретил российским военным штурмовать территорию «Азовстали» и приказал заблокировать завод. Ситуация осложнялась тем, что в бункерах «Азовстали» нашли убежище сотни гражданских лиц — женщины и дети. Россия предлагала им выйти по гуманитарным коридорам, но Украина потребовала международного посредничества.

Накануне ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщили, что в результате пятидневной операции, координировавшейся этими двумя организациями со сторонами конфликта, 101 человек покинул территорию «Азовстали». ООН и МККК подчеркивают, что в бункерах завода еще остались гражданские лица и они рады были бы повторить гуманитарную операцию, но пока договоренностей с Москвой и Киевом об этом нет. Генсек ООН Антониу Гутерриш настаивает на продолжении политики гуманитарных пауз. По данным ООН на утро 4 мая, с начала «российской специальной операции» на Украине погибли 3238 мирных граждан (из них 227 детей), ранения получили 3397 человек (из них 322 ребенка).

В среду днем телеканал Минобороны РФ «Звезда» сообщил о возобновлении обстрела силами Донецкой народной республики (из гаубиц и реактивных систем залпового огня) территории «Азовстали». Это подтвердили и в Генштабе вооруженных сил Украины.

Тем временем переговорный процесс между сторонами конфликта практически полностью застопорился. Москва обвиняет Киев в непоследовательности, а с украинской стороны все чаще звучат сомнения в целесообразности переговоров. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил СМИ, что Киев не будет подписывать с Москвой мирный договор: он готов только принять капитуляцию РФ. Об отсутствии веры в переговоры заявил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник в видеоформате на встрече, организованной американской газетой The Wall Street Journal. Он также отметил, что Россия после окончания боевых действий должна будет выплатить Киеву репарации и участвовать вместе с европейскими странами в восстановлении страны. На него, по словам господина Зеленского, потребуется $600 млрд.

Марианна Беленькая