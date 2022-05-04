Инвесторы сдают зерно

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Чешская PPF Group, несколько лет искавшая покупателя на агрохолдинг «РАВ Агро» в Воронежской области, ускоренно выходит из этого бизнеса из-за резко обострившейся геополитической ситуации. По данным “Ъ”, активы «РАВ Агро», включая около 66 тыс. га земель оценочной стоимостью свыше 7 млрд руб., могут перейти под контроль агрокомплекса экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Расширение земельного банка во время посевной кампании повысит операционную нагрузку на бизнес, а санкции осложнят поставки сельхозтехники, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Структуры чешской PPF Group в конце апреля вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», который выращивает зерновые на 66 тыс. га и управляет молочными фермами в Воронежской области, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», где 99% владеет гендиректор Евгений Свистула, 1% контролирует Россельхозбанк.

По словам двух источников “Ъ” в отрасли, «Земельный резерв» может действовать в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса. В агрокомплексе и банке “Ъ” не ответили. В PPF отказались от комментариев.

PPF Group приобрела 100% «РАВ Агро» в 2011 году у британской RP Capital, фонда Cargill Venture Holding Ltd и израильских бизнесменов Рона Изаки, Игоря Хейфица и Гада Биттана. На момент сделки «РАВ Агро» контролировал 164,5 тыс. га земель в нескольких регионах. Впоследствии активы постепенно распродавались. Так, в 2018 году дивизион в Орловской области, где у «РАВ Агро» было более 36 тыс. га, выкупил АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников.

Для PPF «РАВ Агро» был единственной инвестицией в сельское хозяйство. Как отмечают источники “Ъ”, группа искала покупателей на актив последние несколько лет. Агробизнес «мог не оправдать завышенных ожиданий», полагают собеседники “Ъ”. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что на конец 2021 года сельхозземли в Воронежской области стоили около 110 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, активы «РАВ Агро» можно оценить в 7,26 млрд руб.

Агрокомплекс на май 2021 года контролировал 660 тыс. га на юге России, что соответствует третьему месту среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. Кроме того, в начале года связанные с агрокомплексом структуры стали владельцами хозяйств в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, которые ранее входили в принадлежавшую ГК «Регион» Сергея Сударикова «АГРА Групп». Как отмечает Андрей Сизов, в центральной части России давно работают относительно крупные агрохолдинги, потому сформированы удобные для поглощения наделы большой площади.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что в центре страны предложение сельхозземли несколько выше, чем на юге, а спрос в регионах почти сопоставим. По его словам, развитию растениеводства в центральной части страны способствовала мощная концентрация животноводческих активов, что резко подняло спрос на корма, в результате урожайность в центре росла даже быстрее, чем на юге. Кроме того, в последние годы юг сильно страдает от засушливой погоды летом, указывает господин Рылько. Андрей Сизов добавляет, что из Воронежской области зерно можно отгружать и на экспорт через южные порты.

По словам господина Сизова, для покупателя «РАВ Агро» встает вопрос организации управления, так как к основному бизнесу на юге РФ добавляется отдельный кластер в центре, что потребует своей команды. В целом расширение земельного банка, особенно в условиях посевной кампании, существенно повышает операционную нагрузку на бизнес. А в условиях санкций могут быть сложности с поставками техники, добавляет он.

Ранее стало известно, что PPF начала избавляться от коммерческой недвижимости в РФ, передав более 200 га в Москве и регионах группе ИСТ Александра Несиса. Но эта сделка, учитывая давнее партнерство компаний, скорее всего, дает возможность для PPF выкупить активы в будущем, говорили собеседники “Ъ”.

Анатолий Костырев