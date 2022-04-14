Чехи освобождают землю

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Иностранные компании, работающие в России, после начала военной операции РФ на Украине стараются передать свои активы локальным партнерам. По данным “Ъ”, чешская PPF Group передала более 200 га в Москве и регионах группе ИСТ Александра Несиса. Учитывая давнее партнерство компаний, скорее всего, эта сделка предусматривает обратный выкуп после стабилизации ситуации, не исключают эксперты. По такой же схеме PPF может передать всю свою коммерческую недвижимость в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент группы компаний ИСТ Александр Несис

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент группы компаний ИСТ Александр Несис

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

PPF Group 29 марта передала компании «ДДС» 99,99% в ООО «ИСК "Клоково"», которому принадлежит 130 га в Новой Москве, 99,99% в ООО «Сколково Гейт» (3,2 га на западе Москвы недалеко от Сколково), 100% в ООО «Логистика-А» (25 га под строительство логопарка в Чеховском районе Подмосковья). Эту информацию “Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, «ДДС» получила от PPF Group 99,99% в ООО «Квартал-Тольятти» (53 га в Тольятти) и 99,99% в ООО «Логистика-Уфа». Учредитель ООО «ДДС» — Владислав Ресин, курирующий девелоперские проекты в Петербурге группы ИСТ Александра Несиса, чье состояние Forbes в 2020 году оценивал в $2,9 млрд.

В российском офисе PPF Group и ИСТ от комментариев отказались. В головном офисе PPF на запрос “Ъ” не ответили.

PPF Group — чешская инвестиционная компания, в РФ группе принадлежат доля в бизнес-центре «Метрополис» и офисный комплекс Comcity в Москве, логопарки «Южные врата» и «Томилино» в Подмосковье, торгцентр «Невский проспект» в Петербурге и другие. По подсчетам Forbes, в 2021 году компания заработала $155 млн от сдачи в аренду недвижимости в РФ.

Активы, переданные группе ИСТ, PPF Group уже несколько лет продает на открытом рынке, знает собеседник “Ъ”. Но, учитывая текущую ситуацию и неоднородность активов, продать их по выгодной для PPF Group стоимости сейчас сложно: покупатель, скорее всего, запросил бы значительную скидку, полагает инвестиционный аналитик Accent Capital Игорь Кузьмин.

Расценивать эти сделки как рыночные нельзя, и скорее всего, это просто «дружественная передача активов», пока не спадет геополитическая напряженность, считают собеседники “Ъ” на рынке недвижимости. Ранее PPF Group уже передала группе ИСТ проект строительства в Новой Москве ЖК Homecity. Игорь Кузьмин не исключает, что между сторонами заключен корпоративный договор или опцион по обратному выкупу.

Как сообщил источник “Ъ”, близкий к компании, PPF Group пока не собирается полностью уходить из России. Представитель глобальной PPF Group Леош Роусек заявлял в начале марта чешскому изданию Hospodarske Noviny, что российский портфель полностью независим от других активов и проектов группы, поэтому потенциальные последствия военной операции РФ на Украине не угрожают глобальному бизнесу компании. При этом эксперты издания оценивали, что одно только ослабление рубля будет исчисляться для группы потерями в сотни миллионов евро.

ИСТ и PPF Group — давние партнеры. До 2012 года компании совместно владели Номос-банком, после чего чехи продали его акции ФК «Открытие» и другим инвесторам. Кроме того, PPF Group владеет 3,3% в крупнейшем в России производителе серебра Polymetal, где основным владельцем также выступает группа ИСТ.

Собеседники “Ъ” на рынке недвижимости не исключают, что передача коснется и российских торгцентров и логопарков PPF Group. При продаже портфеля коммерческой недвижимости большую роль будет играть уровень долговой нагрузки под залог этих объектов и то, насколько выручка от этой недвижимости позволяет обслуживать кредитные обязательства, говорит партнер Commonwealth Partnership Алан Балоев. Как правило, сейчас европейские компании передают активы российским топ-менеджерам. Так, например, поступил британский фонд Raven Property Group, передавший в управление свои логопарки в РФ.

Дарья Андрианова