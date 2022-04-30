Майские в рублях

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Предпраздничная неделя на российском валютном рынке завершилась уверенным укреплением рубля. Курс доллара в пятницу опускался ниже полугодового минимума — 70,3 руб./$, курс евро обновил двухлетний минимум — 73,5 руб./€. Российский рынок работает преимущественно на прием валюты в условиях ограничения капитальных операций и импорта. Остановить укрепление рубля для поддержания бюджета может только ЦБ, глава которого Эльвира Набиуллина уже анонсировала новые планы по снижению доли продажи валютной выручки экспортерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На протяжении последних двух недель российская валюта демонстрирует уверенное укрепление позиций. В пятницу, 29 апреля, на торгах Московской биржи курс доллара опускался до 70,31 руб./$ — минимального значения с 29 октября 2021 года. Минимум с начала марта 2020 года обновил курс евро, откатывавшийся к отметке 73,5 руб./€. Даже с учетом коррекции в конце дня основные мировые валюты показали снижение на 4,5–5,4 руб. по сравнению с недельной давностью: курс доллара остановился на отметке 70,96 руб./$, курс евро — 74,75 руб./€.

Уверенному укреплению российской валюты не помешало даже завершение налоговых платежей в начале недели, после которых, как правило, сокращается продажа валюты. Однако сохраняющееся требование по продаже 80% валюты экспортерами (даже растянутое на два месяца) оказывает поддержку рублю.

«В условиях действующих ограничений влияние капитальных операций на рубль остается минимальным. Наоборот, влияние со стороны торгового баланса в виде давления продаж экспортной выручки против спроса на валюту со стороны импорта остается превалирующим даже после завершения налогового периода»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

О высоком предложении валюты со стороны экспортеров можно судить по распределению оборота в течение дня. Максимальный объем операций наблюдается в первые три часа торгов на валютной секции и составляет 40–50 млрд руб. и слабо зависит от налоговых платежей. По мнению Михаила Шульгина, несмотря на послабление ЦБ в отношении продаж валютной выручки, в целом ежедневный навес предложения валюты остается примерно одинаковым. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в пользу рубля выступает согласие ряда европейских потребителей российского газа покупать его за рубли. Новая схема продажи газа за рубли фактически эквивалентна продаже 100% валютной выручки на бирже.

Перед праздниками заметно сократился и спрос на валюту. «Просел спрос со стороны импорта в связи с приближением длинных выходных, в том числе с просадкой со стороны туристического спроса»,— отмечает Михаил Шульгин. Ранее в преддверии длинных выходных он увеличивался за счет повышенного спроса на валюту со стороны населения, которое выезжало на отдых за границу. К тому же нередко участники валютного рынка опасались оставлять рублевые позиции на длинные выходные и уходили в валюту. «Сейчас, когда стабильности рубля не может помешать внешняя конъюнктура, перенос позиций в российской валюте выглядит менее опасным»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В таких условиях даже более сильное, чем ожидали участники рынка, снижение ключевой ставки (см. материал на стр. 1) не оказало ослабляющего эффекта. В пятницу Банк России снизил ставку с 17% до 14%, хотя накануне большая часть аналитиков ожидала снижения до 15%. «Сейчас уровень процентных ставок в РФ перестал быть инструментом конкурентной борьбы на внешних рынках капитала. Спрос на валюту ограничен опережающим падением импорта по сравнению с экспортом»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Между майскими праздниками ликвидность на рынке может еще снизиться, что, по мнению аналитиков, не должно помешать дальнейшему укреплению рубля. По оценке Михаила Васильева, курс доллара может опуститься ниже 70 руб./$, а курс евро — ниже 74 руб./€. Однако продолжающееся укрепление рубля невыгодно для бюджета РФ и экспортеров. По итогам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может отменить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых снизить долю до 50%. «Такие действия, безусловно, окажут давление на курс рубля. Можно предположить, что курс доллара вернется к 75–80 руб./$»,— оценивает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Виталий Гайдаев