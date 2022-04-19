Судью Кондрат арестовали за Хондрат

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Верховный суд (ВС) удовлетворил ходатайство СКР об аресте бывшей судьи арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве в передаче взятки. Незадолго до заседания экс-судья была объявлена в розыск, задержана ФСБ в Чечне, где якобы пыталась изменить свои имя и фамилию на Светлану Хондрат, и возвращена в столицу. Сама госпожа Кондрат, которую в СИЗО пока не отправили, утверждает, что в Грозном просто лечилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен Судья Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен

Верховный суд рассматривал ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина об аресте бывшей судьи несколько часов. Это была вторая попытка со стороны следствия — разбирательство по первому ходатайству в марте до решения не довели.

Несмотря на длительную подготовку, аргументация обвинения в основном сводилась к стандартным доводам. Так, представитель СКР (председатель комитета на заседании не присутствовал), настаивая на удовлетворении арестного ходатайства, обращал внимание суда на тяжесть обвинения, предъявленного Елене Кондрат, сообщал, что она может скрыться и оказать давление на свою коллегу Елену Махалкину. Именно ей, по версии СКР, госпожа Кондрат и передавала взятку. В ответ адвокаты экс-судьи ожидаемо требовали отклонить ходатайство как необоснованное и незаконное. Однако без неожиданностей на этот раз не обошлось. Парируя адвокатские доводы, следователь заявил, что несколько дней назад госпожа Кондрат, выключив телефоны, покинула свое место жительства, не сообщив об этом даже мужу, бывшему заместителю генпрокурора Ивану Кондрату. В связи с этим 8 апреля, сообщил следователь, экс-судью объявили в розыск.

Оперативным путем вскоре было установлено, что госпожа Кондрат находилась в Грозном, где пыталась сменить свои имя и фамилию на Светлану Хондрат. В качестве доказательств, по данным “Ъ”, следователь представил суду свидетельство о рождении экс-судьи с внесенными в него изменениями.

Кроме того, настаивал представитель СКР, он располагает данными о попытках обвиняемой воспрепятствовать ходу расследования, используя свои профессиональные навыки, а также иным способом «избежать уголовно-правовой ответственности».

Оперативники ФСБ, по данным “Ъ”, и задержали Елену Кондрат в столице Чечни. В Москву они привезли ее на автомобиле незадолго до начала слушаний 18 апреля. Адвокат экс-судьи Алексей Ковалев заявил “Ъ”, что его доверительница не обращалась с заявлением о смене своих данных, а в Грозный поехала вместе с матерью для лечения.

Сама Елена Кондрат, выступая в суде, назвала обвинения следователя в попытке скрыться и сменить фамилию голословными.

Верховный суд судье не поверил и арестовал ее до 22 мая. Однако наручники в зале на госпожу Кондрат не надели, поскольку данное решение необходимо еще подтвердить в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Кроме того, защита госпожи Кондрат намерена обжаловать его в апелляционной инстанции, а в случае проигрыша — обратиться и в надзорную, что займет еще несколько месяцев.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело в отношении Елены Кондрат в прошлом году возбудил лично Александр Бастрыкин. Это стало возможным после того, как 12 июля ВККС дала председателю СКР согласие на привлечение госпожи Кондрат к уголовной ответственности. Впрочем, сейчас расследованием занимается уже московское подразделение СКР. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники управления «М» УФСБ по Москве, на материалах которых и базируются доказательства против экс-судьи.

Елене Кондрат вменяется в вину посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). В сентябре 2020 года, считает следствие, во время обеда в ресторане «Ласточка» она предложила своей коллеге Елене Махалкиной $50 тыс., если та вычеркнет из списка привлекаемых к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по версии СКР, якобы убеждала госпожу Махалкину принять требуемое решение, не называя при этом заказчиков. Но 12 октября 2020 года госпожа Махалкина написала заявление в ФСБ, и дальше все переговоры женщин проходили уже под контролем оперативников, вплоть до передачи всей суммы, состоявшейся вечером 18 октября 2020 года во дворе дома экс-судьи.

Параллельно с этим в областном суде начался процесс над сыном госпожи Кондрат, обвиняемым в организации убийства своего водителя и приготовлении к покушению на госпожу Махалкину.

Владислав Трифонов