«Посейдон» выловит коррупционеров

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Администрация президента получит информационную суперсистему, которая позволит вычислять коррупционеров. Как выяснил “Ъ”, прототип системы уже работает, хотя до сих пор большинству чиновников приходится сдавать справки о доходах и расходах в бумажном виде. Новая ГИС «Посейдон» не только упростит этот процесс, но и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов, предполагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря «Посейдону» государство будет знать о доходах и расходах своих чиновников больше, чем прежде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Благодаря «Посейдону» государство будет знать о доходах и расходах своих чиновников больше, чем прежде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон"» президент Владимир Путин подписал в начале этой недели. В документе сказано, что она создана для повышения эффективности борьбы с коррупцией — с помощью новой информсистемы будут собирать и анализировать сведения о доходах и имуществе чиновников. Координатором «Посейдона» определена администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), а Министерство труда должно оказывать поддержку в использовании системы. Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.

На самом деле, как выяснил “Ъ”, подобная система уже существует и работает: называется она «Байкал-Посейдон» и применяется в основном в силовых ведомствах. По данным сайта госзакупок, в прошлом году Управделами президента закупило два автоматических рабочих места для работы с системой «Байкал-Посейдон» за 100 тыс. руб. каждое. А Главное управление специальных программ президента в рамках выполнения плана противодействия коррупции отчиталось о внедрении инновационных технологий госуправления — в частности, вводе в эксплуатацию автоматизированного рабочего места защищенной информационно-аналитической системы «Байкал-Посейдон». Речь идет о системе, которая уже используется для заполнения госслужащими справок о доходах, поясняет собеседник “Ъ”, близкий к правоохранительным органам. Но теперь поставлен также вопрос о контроле за расходами, добавляет он.

Как следует из утвержденного президентом положения о ГИС «Посейдон», система будет базироваться на программном обеспечении «Справка-БК», которое уже несколько лет используется чиновниками для заполнения отчетных документов. В свою очередь, программно-аппаратный комплекс «Посейдон-Р» обеспечит автоматизированный ввод и хранение справок и анализ этой информации. У системы будет внутренний контур, допуск к которому получат подразделения и сотрудники АП, и внешний — в нем останутся поставщики информации, федеральные органы власти и региональные администрации.

Председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин говорит, что специальное программное обеспечение «Справка-БК» уже давно используется для заполнения деклараций госслужащими, но до последнего времени заполненные формы нужно было распечатывать, подписывать и сдавать в отдел кадров. Система не самая удобная, указывает он: заполнить все с первого раза без ошибок редко кому удается. Тем не менее сделать этот процесс полностью централизованным и полностью убрать бумажную часть — далеко не самая сложная задача, и даже странно, что этого до сих пор не сделали, отмечает эксперт: видимо, не было желания вводить автоматический учет данных и интегрироваться с банковской системой. Но остается вопрос, почему этим будет заниматься АП, рассуждает господин Бегтин: по его мнению, гораздо логичнее было бы реализовать подобную функцию через «Госуслуги» или систему ФНС, что позволило бы чиновникам избежать большого количества лишней работы и указывать дополнительно только те данные, которых государство о них еще не знает. Эксперт добавляет, что среди тех, кто должен отчитываться перед АП о доходах, оказываются в том числе и представители самостоятельных ветвей власти — судебной и исполнительной, а также Счетная палата и прокуратура.

Формально координацию деятельности всех уровней власти в сфере противодействия коррупции (включая проверку достоверности сведений о доходах и расходах) осуществляет АП — за это отвечает ее профильное управление во главе с Андреем Чоботовым. В реальности же в АП проверяют в основном должностных лиц, назначаемых президентом, а контроль за декларациями других чиновников становится заботой ведомственных кадровых служб.

Согласно положению, порядок взаимодействия «Посейдона» с другими госинформсистемами будет определяться АП «с участием» аппарата правительства РФ: большая часть систем, которая нужна для контроля расходов, так или иначе находится под контролем Белого дома, а АП опыта организации работы в экосфере этих систем не имеет. Правительственные структуры, между тем, являются «внешними» в понимании документа пользователями системы — тогда как к «внутренним» относятся только представители АП. Тем не менее правила доступа «внешних» пользователей определяет правительство — по согласованию с той же АП. Напомним, что сама по себе АП ранее не являлась оператором публичных ГИС, в целом это прерогатива исполнительной власти. Впрочем, в этом вопросе правительство вряд ли интересует статус: проверкой кандидатов в госслужащие практически всегда занимались внешние по отношению к «гражданской» части Белого дома госорганы (АП, ФСО, ФСБ), поэтому с созданием «Посейдона» для правительства мало что меняется. Тем не менее антикоррупционные подразделения ведомств Белого дома будут иметь доступ к «Посейдону» — это специально оговаривается в положении.

Отметим, что в описанном виде «Посейдон» — это довольно типичное «озеро данных» (data pond). Эта конструкция не предполагает, что доступ к информации внутри «озера» может быть эффективно монополизирован одной контрольной структурой: архитектура «Посейдона» не может эффективно работать без участия множества госструктур, не только отдающих данные в «озеро», но и запрашивающих их и создающих внутри референтные связи. Неизвестно, задумывалось ли это конструкторами «Посейдона», но потенциально существование в одном месте информации «антикоррупционного» свойства, которую возможно структурировать,— это так или иначе «антикоррупционная бомба», которая при достижении (или наличии) высокого уровня коррупции во всей системе не может не сработать вне зависимости от воли создателя. Причем форму «взрыва» предсказать заранее невозможно — она может быть политической, экономической или какой-то еще.

Какие органы будут передавать информацию в «Посейдон», указом не определено, и главная интрига — попадут ли в этот пул муниципалитеты, говорит гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Р» (включена Минюстом в реестр иностранных агентов) Илья Шуманов. Но в целом это очень интересный посыл, отмечает он. Сейчас чиновник, проверяющий декларации, должен делать специальные запросы, на которые запрошенные органы могут и не ответить; в любом случае каждая проверка требует усилий. В автоматизированной системе процесс упростится и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов, поясняет эксперт. Впрочем, совершенной такая система быть не может, предупреждает господин Шуманов: например, она не распространяется на криптовалюты. А вот риск утечки данных в случае их централизации возрастает многократно, добавляет он.

Анастасия Корня, Дмитрий Бутрин