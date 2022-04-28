Отельерам не хватает брендов

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Уход из России некоторых международных гостиничных сетей коснулся и девелоперов. Vesper рассматривает продажу или переформатирование своего элитного комплекса на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, которым должен был управлять Fairmont. У российских операторов нет компетенций по управлению люксовыми объектами. Поэтому девелоперам, столкнувшимся с уходом западных брендов, придется искать управляющих в азиатских и ближневосточных странах, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vesper Фото: Vesper

Vesper Дениса Китаева и Бориса Азаренко рассчитывает продать свой проект в центре Москвы, рассказали “Ъ” три консультанта на рынке недвижимости. По словам одного из них, запрашиваемая стоимость составляет 10 млрд руб. В Vesper от комментариев отказались. В Сбербанке (выступает совладельцем проекта) на вопросы “Ъ” не ответили. Два других источника “Ъ” говорят, что рассматривается и переформатирование проекта: речь может идти об отказе от гостиничной составляющей в пользу апартаментов.

Проект Vesper располагается на 1-й Тверской-Ямской улице у станции метро «Маяковская». Общая площадь проекта 25,3 тыс. кв. м. Планируется, что в здании будут располагаться пятизвездный отель на 167 номеров и 42 сервисных апартамента. Первоначально планировалось, что проект будет работать под управлением Fairmont, это бренд входит в Accor. Последняя пока продолжает работу в России, но в начале марте агентство Bloomberg сообщало о планах компании приостановить новые проекты в России и сотрудничество с владельцами объектов, попавших в санкционные списки ЕС и США. Сбербанк попал в этот список. Vesper официально не объявлял о приостановке сотрудничества с Fairmont, но название бренда исчезло из описания на официальном сайте проекта.

Vesper — не единственный девелопер, столкнувшийся с уходом зарубежного оператора. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке говорит, что аналогичная проблема возникла у расположенного рядом с парком Зарядье проекта «Киевской площади». Здесь в этом году планировалось открыть гостиницу с апартаментами под брендом Raffles Hotels, который также входит в Accor. В «Киевской площади» на запрос “Ъ” не ответили. Еще один оказавшийся в зоне риска объект, по словам источника “Ъ” на гостиничном рынке,— гостиничный проект Capital Group под брендом Mandarin Oriental на Софийской набережной напротив Кремля. Проект также выставлен на продажу. В Capital Group утверждают, что никаких изменений в проект не вносилось: комплекс сдан в эксплуатацию, открытие гостиницы в его составе планируется не позднее 2024 года. Mandarin Oriental — гонконгская компания, которая в меньшей степени столкнулась с санкционными рисками, указывает другой собеседник “Ъ” на рынке недвижимости.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет, что найти альтернативного оператора для управления люксовыми отелями и брендированными апартаментами сейчас непросто. В России нет операторов, обладающих подобными компетенциями, существующие игроки концентрируются в сегменте «три—четыре звезды», говорит он. Альтернативным вариантом, по мнению эксперта, может стать поиск менее известных азиатских и ближневосточных гостиничных операторов.

Впрочем, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов уверен, что у российских компаний есть компетенции для управления люксовыми объектами и главное, чем сейчас рискуют собственники,— наличие международного бренда. Эксперт поясняет, что в обычной ситуации его наличие часто позволяет увеличить стоимость номера, но сейчас важность снижается. «Бренд важен для привлечения зарубежных гостей, из США и стран ЕС, но сейчас их практически нет»,— считает он. На этом фоне часть собственников, по мнению господина Прасова, может принять решение развивать объекты без них. Успешные примеры на рынке есть: гостиница «Мрия» в Крыму, spa-отель «Родина» в Сочи, Mistral Hotel Spa в Подмосковье.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова