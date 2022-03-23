Отельеры пересчитывают тарифы

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Отдых на майских праздниках для россиян будет дорогим даже внутри страны. Отельеры повысили на эти даты стоимость проживания до 20%, ссылаясь на рост собственных затрат из-за кризиса. Больше всего — в полтора раза — цены выросли в Сочи. Подорожание не остановило даже падение спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость размещения в популярных туристических городах в мае выросла в среднем на 20% год к году, подсчитали для “Ъ” в Tvil.ru. По оценкам «Яндекс.Путешествий», в среднем размещение на майские праздники за год подорожало на 10–20%, но в топовых локациях динамика более выражена.

Так, в Краснодарском крае средняя стоимость составляет 7,7 тыс. руб. в сутки, это на 61% выше аналогичного показателя прошлого года. В Татарстане — 5,9 тыс. руб., рост составил 31%.

В Tvil.ru среднюю стоимость забронированной ночи в Сочи сейчас оценивают в 3,9 тыс. руб. в сутки, это в полтора раза выше аналогичного значения прошлого года. В Казани цена составляет 3,15 тыс. руб. Наиболее популярным направлением на майские праздники и в Tvil.ru и в «Яндекс. Путешествиях» называют Санкт-Петербург, где стоимость размещения за год выросла на 9%, до 5,23 тыс. руб. за ночь. В OneTwoTrip указывают, что город сейчас формирует 13,2% бронирований путешественников на майские праздники. Доля Москвы, по данным сервиса, выше — 25,3%, но стоимость ночи в городе также показала сдержанный рост — на 9%, до 3,5 тыс. руб. Источник “Ъ” на туррынке объясняет, что ситуация по регионам различается: отельеры Крыма и Анапы лишены возможности повышать цены из-за упавшего на фоне закрытия аэропортов спроса на 35–50%.

Отельеры повышают цены на майские праздники, несмотря на падающий спрос со стороны россиян.

В среднем число бронирований сейчас на 6% ниже, чем год назад, свидетельствуют данные Tvil.ru. Во многом это определяется общей неопределенностью на рынке. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова обращает внимание на общее снижение глубины продаж. «Непосредственно перед майскими праздниками цены могут измениться: все будет зависеть от спроса на направления»,— отмечает она. Собеседник “Ъ” в еще одной из систем бронирования добавляет, что пользователи чаще стали выбирать более бюджетные варианты размещения. Но этот эффект может быть связан как с кризисом, так и с перераспределением спроса после ухода с рынка Booking.com, считает он.

Среди причин роста цен на проживание в отелях эксперты называет высокие инфляционные ожидания бизнеса. «Сейчас отельеры фактически должны предсказать, какая инфляция ждет рынок летом, в то время как сделать это с трудом может даже правительство»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отмечает, что себестоимость гостиничного бизнеса действительно выросла из-за подорожавших продуктов питания, средств гигиены, уборки и проч.

Но фундаментальной проблемой он называет ограниченный объем платежеспособного спроса, в отсутствие которого говорить о заметном росте цен на размещение в условиях рыночной экономики нецелесообразно.

«Особенно это актуально для крупных городов, чьи рынки зависят от въездного потока»,— отмечает господин Прасов. На курорте «Красная Поляна» тоже отмечают, что пока стоимость отелей на период майских праздников сохраняется на уровне прошлого года. Текущая ситуация в целом похожа на прошлогоднюю: авиасообщение с зарубежными направлениями ограничено, высокий спрос стимулирует туристический кэшбэк, потребители в целом чувствуют себя неуверенно, пояснили там.

Собеседник “Ъ” на рынке бронирования поясняет, что, если число доступных стран на лето не расширится, отели внутри страны неизбежно подорожают из-за высокого спроса. «Качественных объектов в стране мало, ценник может быть очень перегретым»,— рассуждает он. Более выраженным этот процесс, по прогнозам эксперта, станет для высокобюджетных средств размещения, в то время как рост цен на недорогие отели естественным образом ограничивает покупательная способность населения. Например, отмечает источник “Ъ”, отели в Сочи могут повышать стоимость размещения, а в других городах, ориентированных на туристов с меньше бюджетом, вряд ли.

Александра Мерцалова