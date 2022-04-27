«Курьеру» доставили уголовное дело

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Следственные органы задержали главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). В профсоюзе с 2020 года координируют забастовки курьеров Delivery Club из-за невыплаты зарплат доставщикам еды и оспаривания наложенных на них санкций. Кирилла Украинцева ранее штрафовали и арестовывали на пять-десять суток за участие в акциях курьеров. Его адвокат говорит, что не припомнит, когда граждан привлекали по «дадинской» статье за профсоюзную, а не политическую деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Украинцев

Фото: Соцсети Кирилла Украинцева Кирилл Украинцев

Фото: Соцсети Кирилла Украинцева

Об обысках 25 апреля вечером в квартире Кирилла Украинцева и изъятии у него компьютера, ноутбука и смартфона сообщили в профсоюзе «Курьер». Член СПЧ Ева Меркачева опубликовала постановление о производстве обыска, изданное старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по САО ГСУ СКР по Москве Мамедовой. Из материалов следует, что в отношении Кирилла Украинцева возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (о неоднократном нарушении порядка проведения митингов). Поводом стала публикация на его странице в соцсети «ВКонтакте» «призыва к работникам служб курьерской доставки» принять 30 октября 2020 года участие в массовом мероприятии. После публикации, говорится в тексте постановления, профсоюзный лидер сам организовал несанкционированный митинг у столичной галереи «Аэропорт» и шествие до «офисного здания "Майл.ру"» на Ленинградском проспекте.

Речь об акции курьеров сервиса Delivery Club (принадлежит Mail.ru Group), которые осенью 2020 года протестовали против невыплат зарплат и системы штрафов компании-агрегатора. В Delivery Club тогда заявляли, что претензии следует адресовать логистической компании-партнеру, в которой были трудоустроены курьеры. В марте 2021 года Кирилла Украинцева оштрафовал Савеловский райсуд Москвы на 20 тыс. руб. за участие в этой акции, напоминает в постановлении следователь Мамедова. В профсоюзе «Курьер» сообщили, что после обыска Кирилл Украинцев был доставлен на допрос, а суд о его мере пресечения состоится 27 апреля. В проекте «Апология» сообщили, что профбоссу уже предъявили обвинение по ст. 212.1 УК РФ (до пяти лет лишения свободы).

Профсоюз «Курьер» действует с июня 2020 года, когда несколько десятков курьеров в Москве объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. Организационный секретарь «Курьера» Максим Шульгин связал акцию с локдауном во время пандемии коронавируса, добавив, что выплат удалось добиться именно с помощью забастовки. В октябре 2020 года курьеры Delivery Club протестовали в Москве против ужесточившейся системы штрафов компании, в декабре того же года требовали выдать им зимнюю униформу. «Агрегатор шел нам навстречу»,— утверждает господин Шульгин. Кирилла Украинцева неоднократно привлекали к ответственности за участие в акциях. Так, помимо упомянутого штрафа Коптевский райсуд Москвы в феврале и сентябре 2021 года арестовывал его соответственно на пять и десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).

Последняя акция состоялась 24 апреля, когда несколько десятков курьеров пытались собраться у офиса Delivery Club в столичном районе Хорошево-Мневники, но были разогнаны полицией. В профсоюзе «Курьер» пояснили, что доставщики еды хотели выразить протест против снижения зарплат на 20% (и уменьшения дневного заработка с 3 тыс. до 2 тыс. руб.).

Ст. 212.1 УК РФ (за неоднократное нарушение правил проведения митингов) действует с 2014 года и имеет административную преюдицию. Уголовная ответственность наступает в случае, если человек «более двух раз в течение 180 дней» нарушил ст. 20.2 КоАП: вышел на несогласованный митинг, призвал к нему и так далее. Статью называют «дадинской» по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней в 2015 году и реабилитированного в 2017 году с компенсацией в размере 2 млн руб. за незаконное уголовное преследование. Всего по ст. 212.1 УК РФ было осуждено шесть человек, но все эти фигуранты выдвигали политические, а не профсоюзные требования.

Адвокат проекта «Апология» Аркадий Шиндяпин утверждает (со ссылкой на родственников Кирилла Украинцева), что профбосс последнее время не участвовал в протестных акциях, так как опасался именно уголовного преследования. Во время обыска, утверждает господин Шиндяпин, сотрудники правоохранительных органов упоминали административные задержания господина Украинцева: «Вы что думаете, вы просто так этим (протестом.— “Ъ”) занимаетесь? Нет, не просто так». При этом господин Шиндяпин не припомнит в своей практике случаев привлечения к уголовной ответственности за профсоюзную деятельность. Господин Шульгин связывает уголовное дело в отношении Кирилла Украинцева с «попыткой выбить лидера профсоюза из активистской деятельности» и «заказом Delivery Club».

В Delivery Club заявили, что информация о забастовке 24 апреля не соответствует действительности. «Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие курьеры доставляют заказы как обычно»,— добавили в компании. Источник “Ъ”, близкий к Delivery Club, обратил внимание, что профсоюз опубликовал «видео с курьерами в выходные», а обыски у Кирилла Украинцева были вечером 25 апреля. «Так быстро не происходит, любой эксперт по правовым вопросам это скажет»,— добавил источник. «Все забастовки курьеров, таксистов и тому подобное — инфозабастовки. В реальности снимается видео, а курьеры или водители продолжают работать. Операционного влияния на сервисы это не оказывает»,— утверждает источник “Ъ”.

Александр Воронов, Никита Щуренков