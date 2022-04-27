Курьеры делают ноги

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Вчера у лидера общественной организации «Курьер» Кирилла Украинцева прошел обыск по подозрению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он последовал за неделей протестов курьеров против новых тарифов Delivery Club, в результате которых их доходы в среднем упали на 20%. Ход протеста курьеры освещают в соцсетях. Однако в Delivery Club отрицают факт забастовки, утверждая, что курьеры выходят на работу «в необходимом количестве».

Вчера у лидера общественной организации «Курьер» Кирилла Украинцева прошел обыск по подозрению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он последовал за неделей протестов курьеров против новых тарифов Delivery Club, в результате которых их доходы в среднем упали на 20%. Ход протеста курьеры освещают в соцсетях. Однако в Delivery Club отрицают факт забастовки, утверждая, что курьеры выходят на работу «в необходимом количестве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Щуренков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Щуренков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ресторатор Дмитрий Левицкий в своем Telegram-канале среди причин снижения доходов курьеров называет не изменение тарифов, а приостановку работы McDonald`s. Эта сеть до недавнего времени была якорным оператором общепита у агрегаторов доставки. Освободившуюся рабочую силу сервисы пытаются перебросить на другие задачи, например организуют доставку для любых компаний, а не только из заведений общепита и магазинов. Это необходимо для сохранения штата курьеров к моменту возможного открытия точек McDonald`s, которого ждут соскучившиеся по чизбургерам россияне.

Один из моих знакомых рестораторов считает, что еще одна причина изменения тарифов у оператора доставки — снижение популярности онлайн-заказов продуктов и еды из ресторанов из-за падения доходов и роста безработицы из-за кризиса. Этот вывод подтверждается Тинькофф-банком, по данным которого в марте число заказов готовых блюд и еды из магазинов снизилось примерно на 15%.

Еще год назад заказы, наоборот, активно росли и агрегаторы доставки инвестировали в привлечение и наем линейного персонала, рассказывая о выгодах и перспективах работы курьером. Тогда переток кадров не понравился другим претендентам на дешевую рабочую силу — рестораторам и компаниям стройиндустрии, писавшим жалобы в налоговую с просьбой проверить интернет-компании на нарушения налогового законодательства.

В сегодняшних условиях курьеры уже почувствовали свою невостребованность из-за сокращения объемов заказов.

Они начинают разочаровываться в еще недавно столь популярной профессии, которая буквально несколько месяцев назад сулила им зарплаты выше, чем в общепите и на стройке.

Для курьеров любое снижение доходов всегда чувствительно. Большинство из них — трудовые мигранты, которые большую часть заработка отправляют себе на родину. Поэтому их конечный заработок серьезно зависит от валютных колебаний. После начала военной операции РФ на территории Украины рубль испытал шоковое падение, и, несмотря на заявление властей о дальнейшей стабилизации курса, менять валюту в последние месяцы сложно и дорого. Это все ставит под угрозу экономическую целесообразность работы мигрантов курьерами.