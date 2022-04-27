Холст, масло, срок

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В Москве возбуждено очередное уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ о дискредитации российской армии. Впервые фигурантами разбирательства по этому поводу стали депутаты — глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина и муниципальный депутат Алексей Горинов. Им вменяют в вину распространение фейков «группой лиц» «по предварительному сговору» и «по мотивам политической ненависти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыск в помещении совета депутатов Красносельского муниципального округа прошел в рамках дела о дискредитации российской армии

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Обыск в помещении совета депутатов Красносельского муниципального округа прошел в рамках дела о дискредитации российской армии

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Поводом для возбуждения уголовного дела за «распространение ложной информации» о российской армии стала дискуссия муниципальных депутатов, записанная на видео и опубликованная в сети. 15 марта в ходе обсуждения «плана досуга» жителей Красносельского округа Москвы депутат Алексей Горинов заявил:

— О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны? О каком конкурсе детского рисунка может идти речь или о какой организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню защиты детей, ко Дню Победы, когда у нас каждый день гибнут дети, уже около ста детей погибло на Украине, становятся сиротами, а внуки и правнуки участников Второй мировой войны брошены в пекло боевых действий?

— А чем конкурс рисунков-то помешал,— поинтересовалась тогда депутат Алевтина Базеева.

— Это несовместимо, это дикость какая-то,— ответил Алексей Горинов.

— А я считаю дикостью не проводить конкурс детского рисунка,— возмутилась госпожа Базеева.

Возник спор, в котором приняли участие также глава Красносельского района Елена Котеночкина и депутат Илья Яшин. Алевтина Базеева обвиняла коллег в том, что они «зациклились».

— Строили для себя чиновники дни победы, и в итоге к чему это привело? К образованию фашистского государства,— заключила Елена Котеночкина, пояснив, что имеет в виду Россию.

Видеозапись разошлась по сети. 5 апреля глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР) обратился в Генпрокуратуру с требованием «провести проверку» высказывания Елены Котеночкиной как о фашизме, так и о «геноциде украинского народа» и заявления в поддержку президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в марте. Прокуратура уже выносила госпоже Котеночкиной «предостережение о недопустимости нарушения закона», напомнил он.

6 апреля аналогичное обращение в Генпрокуратуру направил зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов («Новые люди»). «Это мой район, и глава района называет Россию фашистским государством. Никакого отношения к оппозиционности это не имеет. Это неприемлемо. Например, Владимир Вольфович Жириновский, светлая ему память, как только ни называл своих противников, но никогда ничего не говорил против своей страны»,— объяснил “Ъ” господин Леонов свое возмущение.

Прокуратура 8 апреля предложила СКР возбудить дело за «публичное распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ по мотивам политической или идеологической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). 25 апреля СК возбудил уголовное дело, расширив квалификацию до «группы лиц» «с использованием служебного положения» (то есть включил также п. «а» и «б» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Утром 26 апреля в здании совета депутатов Красносельского округа, а также в квартире депутата Алексея Горинова прошли обыски. Елена Котеночкина находилась уже за пределами РФ, сообщил Илья Яшин. Сам он во вторник был допрошен следователями.

Из постановления, предоставленного “Ъ” правозащитным проектом «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов), следует, что фигурантов двое — госпожа Котеночкина и господин Горинов. В документе уточняется, что СК заинтересовала не только запись обсуждения плана досуга москвичей, но и ролик Елены Котеночкиной «Призыв и закон. Как уберечь детей от участия в военной спецоперации на территории Украины». К 25 апреля с ним ознакомилось «не менее 7 тыс. человек», сказано в постановлении СК в качестве аргумента в пользу «публичности» распространения информации «для неограниченного круга лиц». Там же сообщается, что депутаты-фигуранты «имели пренебрежительное, недружелюбное, враждебно-агрессивное отношение к действующим органам исполнительной и законодательной власти РФ», «именовали войной» спецоперацию РФ, распространяли данные о направлении ВС РФ на Украину «с целью захвата ее территории, ликвидации ее независимости» и о том, что действия армии РФ «являются действиями фашистского государства».

Алексей Горинов задержан на 48 часов, рассказал “Ъ” его адвокат Сергей Тельнов. В среду суд изберет депутату меру пресечения. «Оба депутата пока находятся в статусе подозреваемых»,— заявил господин Тельнов.

Напомним, применять статью о фейках про российскую армию начали в марте после ее введения в УК РФ. В настоящий момент известно о 40 фигурантах, девять из которых — журналисты. Среди наиболее резонансных дел, возбужденных по ст. 207.3 УК РФ, дела блогера Вероники Белоцерковской, журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов), петербургской художницы Александры Скочиленко (ей вменяют в вину замену ценников в одном из магазинов на листовки об обстреле Мариуполя) и Сергея Клокова — сотрудника московского управления МВД, телефон которого прослушивался с начала февраля и который обвиняется по трем эпизодам (каждый из них — телефонный разговор и не может быть квалифицирован как «публичное распространение», считает защита).

Мария Старикова