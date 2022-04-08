Дискредитация вплоть до эмиграции

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Гагаринский суд Москвы в четверг оштрафовал глав двух районов столицы — Елену Русакову (Гагаринский) и Гордея Нефедова (Ломоносовский) — на 150 тыс. руб. каждого за дискредитацию вооруженных сил (ВС) РФ. Поводом в обоих случаях стали обращения районных депутатов к властям РФ с критикой спецоперации на Украине. Ранее ряд оппозиционных муниципалов получили предостережения прокуратуры за схожие заявления, а в некоторых из них силовики уже нашли «признаки уголовного преступления». Юрист считает, что подобные коллективные обращения не могут считаться нарушением закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гордей Нефедов (справа) и Елена Русакова (в центре) заплатят по 150 тыс. руб. за антивоенные настроения своих коллег-депутатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Гордей Нефедов (справа) и Елена Русакова (в центре) заплатят по 150 тыс. руб. за антивоенные настроения своих коллег-депутатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказала “Ъ” Елена Русакова, ей в вину поставили коллективное обращение районных депутатов к президенту, в котором они критиковали спецоперацию на Украине, требовали вывести войска и начать переговоры. Документ был принят на заседании совета 1 марта, подписан его председателем Русаковой и выложен на сайте муниципального органа, как того требует закон. Через пять дней обращением заинтересовалась прокуратура, направившая госпоже Русаковой предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого документ сняли с сайта, но дело о дискредитации ВС РФ должностным лицом (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) все равно поступило в суд.

Господина Нефедова оштрафовали по идентичному обвинению, только адресатом обращения в его случае был Совет федерации. По подсчетам “Ъ”, схожие одиночные или коллективные обращения опубликовали депутаты более десяти райсоветов Москвы.

Глава района Якиманка Андрей Морев («Яблоко») рассказал “Ъ”, что его совет единогласно принял заявление о ситуации вокруг Украины, после чего все подписанты получили предостережения прокуратуры.

«По закону депутат имеет право высказывать свою позицию. Преследование за высказанное ими мнение является одним из базовых нарушений прав и свобод граждан»,— считает господин Морев.

С его позицией согласна юрист Анастасия Буракова. Она отмечает, что главу муниципалитета можно привлечь к ответственности как должностное лицо, если нарушение относится к вопросам местного значения, но обращения о спецоперации в эту категорию не попадают, поскольку являются декларациями коллективного мнения граждан. «Более того, гарантия свободы выражения мнения при осуществлении своих полномочий для муниципального депутата отдельно оговорена в ст. 40 закона о местном самоуправлении,— добавила госпожа Буракова.— Но в данном случае правоохранители трактуют инакомыслие независимо от формы как дискредитацию ВС РФ, вплоть до слова "мир" без контекста Украины или фразы "нет фашизму"».

За антивоенные высказывания муниципалы подвергаются и уголовному преследованию.

Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) дважды обращался в прокуратуру с жалобами на заявления оппозиционеров. Сначала он обратил внимание на главу Красносельского округа Москвы Елену Котеночкину (в 2021 году она сменила на этом посту Илью Яшина), которая в марте опубликовала на разных платформах ряд текстов и видео с осуждением российской спецоперации на территории Украины, критикой российского руководства и словами поддержки в адрес Владимира Зеленского. Господин Хинштейн отметил, что месяц назад Елена Котеночкина получила предостережение прокуратуры, и теперь имеются «все основания для привлечения к уголовной ответственности». Прокуратура, рассмотрев жалобу, предложила СКР решить вопрос о возбуждении уголовного дела за фейки о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Другую жалобу Александр Хинштейн написал на депутата муниципального округа «Проспект Вернадского» Елену Филину (избиралась от «Яблока», но позже вышла из партии), которая тоже опубликовала в соцсетях несколько постов с осуждением действий вооруженных сил и крайне неблагоприятными для России прогнозами относительно ее будущего. Единоросс отметил, что госпожа Филина, судя по ее постам, уехала из России. В прокуратуре господину Хинштейну ответили, что уже ведут проверку и предварительно усматривают признаки преступления в постах «яблочницы».

Административные и уголовные дела против депутатов не являются отдельной кампанией по их дискредитации перед осенними муниципальными выборами в Москве, считает политолог Павел Салин.

По его мнению, оппозиционеры интересуют власть больше «как лидеры общественного мнения низкого уровня, которые находятся ближе к населению», и интерес к ним вызван формированием вокруг них «точек кристаллизации недовольства» действиями России на Украине. И, скорее всего, эта кампания «будет форсироваться», предполагает эксперт: когда власти нужно будет «разбавить или заменить повестку на поиск внутренних врагов», то «кандидатами на это звание будут несогласные».

Кира Хейфец