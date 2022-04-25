Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Безработица не утруждает себя

Правительство пока не видит сокращения занятости

Как заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова, число зарегистрированных безработных в РФ остается стабильным и не превышает 0,7 млн человек. Даже с учетом прироста числа работников в простое и отпусках показатель безработицы по МОТ, фиксируемый Росстатом, по итогам марта этого года, вероятнее всего, также останется на уровне февраля, когда он сократился до исторического минимума 4,1%.

Из-за особенностей нынешнего кризиса безработица в России может выглядеть в глазах профильного вице-премьера Татьяны Голиковой невпечатляющей еще долго

Из-за особенностей нынешнего кризиса безработица в России может выглядеть в глазах профильного вице-премьера Татьяны Голиковой невпечатляющей еще долго

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из-за особенностей нынешнего кризиса безработица в России может выглядеть в глазах профильного вице-премьера Татьяны Голиковой невпечатляющей еще долго

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В середине апреля число безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости, составило 678,2 тыс. человек. Об этом по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости»,— отметила она. В конце марта, по данным Минтруда, в простой было выведено почти 95 тыс. работников, около 14 тыс. были в отпуске без сохранения зарплаты.

При таком числе обратившихся в службы занятости уровень зарегистрированной безработицы в РФ должен быть в пределах 0,9% от экономически активного населения. По данным Росстата, с начала года его значение не изменилось — и в течение всего 2021 года он практически без перерывов снижался с пиковых значений, достигнутых в период пандемии (4,9% в сентябре 2020 года).

Динамика безработицы, определяемая по критериям Международной организации труда (МОТ), за это время в целом соответствовала изменениям показателя зарегистрированной безработицы, хотя ее пик пришелся на август 2020 года (6,4%). Исходя из этого можно предположить, что по итогам марта показатель безработицы по МОТ, определяемый Росстатом, также не изменится или изменится незначительно — служба должна представить его в среду на этой неделе. По итогам февраля, напомним, он оказался на историческом минимуме, составив 4,1%.

Впрочем, в нынешнем кризисе соотношение между двумя различными показателями безработицы может измениться — из-за мер, которые правительство будет реализовывать для поддержки рынка труда. Поскольку показатель официальной безработицы учитывает только тех, кто обратился в службы занятости, он может расти или падать не только в связи с изменениями занятости, но и тогда, когда условия регистрации в качестве безработного становятся более привлекательными. Так, существенный рост числа обратившихся в службы занятости в период пандемии был помимо потери ими работы обусловлен принятым правительством решением увеличить пособие по безработице до размера прожиточного минимума (12,1 тыс. руб.), а также выплачивать его получателям по 3 тыс. руб. ежемесячно при наличии несовершеннолетнего ребенка.

Напротив, нынешний план поддержки рынка труда, обнародованный правительством в начале марта, пока не содержит предложений в части повышения пособия по безработице, хотя и предполагает увеличение числа его получателей (подробнее см. “Ъ” от 18 марта). Нынешние нововведения касаются упрощения трудового регулирования — в частности, введения порядка передачи работников от одного работодателя к другому и предоставления работникам доступа к переобучению (подробнее см. “Ъ” от 26 марта). Из-за этого доля обратившихся в службы занятости по отношению к общей численности безработных может сократиться по сравнению с показателем периода пандемии.

Впрочем, даже если это произойдет, маловероятно, чтобы показатель безработицы по МОТ изменился уже по итогам марта. Компании, которые приостановили свою работу в РФ — а общее число занятых на таких предприятиях может составлять до 500 тыс. человек,— могут перестраивать свою деятельность в стране еще в течение полугода. Аналогичный срок может потребоваться и крупному российскому бизнесу, который оказался затронут санкциями западных стран.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...