Безработица не утруждает себя

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Как заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова, число зарегистрированных безработных в РФ остается стабильным и не превышает 0,7 млн человек. Даже с учетом прироста числа работников в простое и отпусках показатель безработицы по МОТ, фиксируемый Росстатом, по итогам марта этого года, вероятнее всего, также останется на уровне февраля, когда он сократился до исторического минимума 4,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за особенностей нынешнего кризиса безработица в России может выглядеть в глазах профильного вице-премьера Татьяны Голиковой невпечатляющей еще долго

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Из-за особенностей нынешнего кризиса безработица в России может выглядеть в глазах профильного вице-премьера Татьяны Голиковой невпечатляющей еще долго

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В середине апреля число безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости, составило 678,2 тыс. человек. Об этом по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости»,— отметила она. В конце марта, по данным Минтруда, в простой было выведено почти 95 тыс. работников, около 14 тыс. были в отпуске без сохранения зарплаты.

При таком числе обратившихся в службы занятости уровень зарегистрированной безработицы в РФ должен быть в пределах 0,9% от экономически активного населения. По данным Росстата, с начала года его значение не изменилось — и в течение всего 2021 года он практически без перерывов снижался с пиковых значений, достигнутых в период пандемии (4,9% в сентябре 2020 года).

Динамика безработицы, определяемая по критериям Международной организации труда (МОТ), за это время в целом соответствовала изменениям показателя зарегистрированной безработицы, хотя ее пик пришелся на август 2020 года (6,4%). Исходя из этого можно предположить, что по итогам марта показатель безработицы по МОТ, определяемый Росстатом, также не изменится или изменится незначительно — служба должна представить его в среду на этой неделе. По итогам февраля, напомним, он оказался на историческом минимуме, составив 4,1%.

Впрочем, в нынешнем кризисе соотношение между двумя различными показателями безработицы может измениться — из-за мер, которые правительство будет реализовывать для поддержки рынка труда. Поскольку показатель официальной безработицы учитывает только тех, кто обратился в службы занятости, он может расти или падать не только в связи с изменениями занятости, но и тогда, когда условия регистрации в качестве безработного становятся более привлекательными. Так, существенный рост числа обратившихся в службы занятости в период пандемии был помимо потери ими работы обусловлен принятым правительством решением увеличить пособие по безработице до размера прожиточного минимума (12,1 тыс. руб.), а также выплачивать его получателям по 3 тыс. руб. ежемесячно при наличии несовершеннолетнего ребенка.

Напротив, нынешний план поддержки рынка труда, обнародованный правительством в начале марта, пока не содержит предложений в части повышения пособия по безработице, хотя и предполагает увеличение числа его получателей (подробнее см. “Ъ” от 18 марта). Нынешние нововведения касаются упрощения трудового регулирования — в частности, введения порядка передачи работников от одного работодателя к другому и предоставления работникам доступа к переобучению (подробнее см. “Ъ” от 26 марта). Из-за этого доля обратившихся в службы занятости по отношению к общей численности безработных может сократиться по сравнению с показателем периода пандемии.

Впрочем, даже если это произойдет, маловероятно, чтобы показатель безработицы по МОТ изменился уже по итогам марта. Компании, которые приостановили свою работу в РФ — а общее число занятых на таких предприятиях может составлять до 500 тыс. человек,— могут перестраивать свою деятельность в стране еще в течение полугода. Аналогичный срок может потребоваться и крупному российскому бизнесу, который оказался затронут санкциями западных стран.

Анастасия Мануйлова