Кто работает, а кто числится

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Вчера правительство представило проект своего постановления, который даст российским работникам легальную возможность трудоустраиваться к дополнительному работодателю и приостанавливать в это же время трудовой договор на основном месте работы. Новый порядок будет действовать до конца 2022 года. Инициатива уже получила согласие как профсоюзов, так и работодателей: это временное решение и для проблемных российских компаний, и для персонала части иностранных работодателей, приостановивших работу в РФ, и это лучше «серой» занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Вчера в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии правительство представило проект постановления Белого дома, расширяющий возможности применения в РФ заемного труда. Об этом “Ъ” сообщили два источника, знакомых с ходом обсуждения, по итогам заседания эту информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, хотя сейчас в РФ принят ФЗ-116, прямо запрещающий заемный труд как таковой, одна из глав Трудового кодекса подробно регламентирует схожую процедуру предоставления временного персонала агентством занятости по запросу компании в рамках договора о временном предоставлении труда. Аналогичный механизм для самих компаний при этом до последнего времени отсутствовал, хотя в 2019 году с инициативой регламентировать такие процедуры выступало Минэкономики (подробнее см. “Ъ” от 28 мая 2019 года).

Как следует из текста проекта постановления «Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году», до 31 декабря 2022 года российские работники смогут в ряде случаев трудоустраиваться к еще одному работодателю, не прерывая трудовой договор на основном месте работы и не привлекая для юридического оформления частное агентство занятости.

Это будет возможно, если работодатель выведет работников в простой или переведет их на неполный рабочий день. В этом случае трудовой договор работника на основном месте работы при обоюдном согласии и компании, и сотрудника может быть приостановлен, что предполагает также «замораживание» основных социальных гарантий, которые подразумевает этот документ. Трудовые отношения на этот период на новом месте работы сотрудника будут оформлены в виде срочного трудового договора, который может быть продлен по соглашению сторон. Координировать процесс временного перехода работника от одного к другому работодателю смогут государственные центры занятости в регионах, поскольку, с одной стороны, работодатели обязаны передавать им информацию о своих планах относительно перевода сотрудников в простой или на неполный рабочий день, а с другой — информировать об имеющихся у них вакансиях.

Цели временного разрешения формально заемного труда понятны. С одной стороны, для персонала части приостановивших работу в РФ иностранных компаний этот механизм может быть приемлемым выходом — правда, речь должна идти в данном случае по крайней мере об определенной лояльности такого работодателя российским структурам, поскольку операция временного перемещения должна оформляться центрами занятости. С другой — проблемы с занятостью есть (или будут неизбежны в ближайшие месяцы) у российских работодателей: временная «передача» сотрудников в другие структуры упрощает проблему, хотя вряд ли решает исчерпывающе. Как отмечает источник “Ъ” в компании—крупном работодателе, инициатива правительства также позволит сделать более привлекательным официальное оформление сотрудников «в момент экономической неопределенности» и за счет этого частично сдержать рост теневой занятости, который традиционно происходит в РФ во время экономических кризисов.

Пока, как следует из данных рекрутингового портала SupurJob, получать зарплату без оформления трудового договора согласны только 38% россиян.

Такая же доля сотрудников готова работать только на условиях белого дохода. Отметим, впрочем, что декларированные позиции по таким вопросам сильно зависят от текущего уровня безработицы — сейчас он низок.

Как следует из протокола заседания РТК, предложенный текст проекта постановления был согласован сторонами как профсоюзов, так и работодателей. Как отметил источник “Ъ”, присутствовавший при обсуждении документа, он не вызвал принципиальных разногласий у общественных объединений. «Речь идет о временном порядке, который призван "подстраховать" российский рынок труда в случае массовых увольнений, а не об отказе от запрета на заемный труд»,— отмечает он. В то же время, по его словам, в ходе заседания представитель Минтруда отказался дать прогноз относительно будущей популярности новой формы занятости, сославшись на отсутствие у министерства достоверного прогноза по переводу работников на иные формы занятости. На конец марта, как ранее сообщала замминистра труда Елена Мухтиярова, в простой в РФ выведено почти 95 тыс. работников, что в 2,5 раза выше, чем на 1 марта.

Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин