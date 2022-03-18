Труд упаковали в пакет

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Минтруд вчера представил обширный пакет мер по поддержке рынка труда. С одной стороны, планируется сохранить занятость на предприятиях, предлагая, в частности, бизнесу компенсации из бюджета на предоставление временной работы сотрудникам. С другой — безработным или находящимся под риском увольнения обещан доступ к платным общественным работам и программам переобучения. Всего меры поддержки могут охватить до 625 тыс. человек — при этом оценить, какое число новых безработных вскоре появится в стране, пока невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтруд во главе с Антоном Котяковым сфокусируется на санкционных вызовах рынку труда

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минтруд во главе с Антоном Котяковым сфокусируется на санкционных вызовах рынку труда

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меры по поддержке занятости стали частью очередного антикризисного пакета правительства. Расходы на них составят примерно 4% (40 млрд руб.) от общей суммы, которую Белый дом намерен потратить на все меры поддержки (1 трлн руб.).

Как пояснил вчера глава Минтруда Антон Котяков, все эти меры можно разделить на две группы. Первая направлена на сохранение занятости на предприятиях, в первую очередь — на тех, что приостановили производство из-за санкций или сложностей с логистикой. Вторая группа мер сфокусирована непосредственно на сотрудниках, потерявших работу или находящихся под риском увольнения.

В частности, для сохранения занятости Минтруд предлагает предоставлять предприятиям, переведшим сотрудников на режим неполного рабочего дня, субсидию на организацию временных работ.

Это, пояснил министр, «позволит компаниям перенаправить своих сотрудников на другие задачи в свои же организации, либо позволит работникам трудиться в других организациях». Размер компенсации — один МРОТ на сотрудника (13,9 тыс. руб.). Мерой планируется охватить до 250 тыс. человек, сумма расходов — 17 млрд руб. Компании, которым придется переходить на новое оборудование из-за невозможности использовать существующее, смогут получить от государства субсидию на оплату переобучения сотрудников — 60 тыс. руб. на человека. Сумма этих расходов — 7,4 млрд руб., охват — до 125 тыс. человек.

В рамках помощи работникам Минтруд предлагает расширить полномочия служб занятости — они смогут начать оказывать помощь в поиске работы или в переобучении не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения. Оставшемуся без работы, помимо пособия по безработице (до 12,8 тыс. руб.), службы занятости смогут предложить общественные работы, организованные государственными учреждениями. Оплата — один МРОТ в месяц. Сумма расходов на эту меру — 8,7 млрд руб., охват — до 150 тыс. человек. Обещано также расширение программ переобучения. На обучение 100 тыс. человек ведомство запланировало потратить 6 млрд руб. Всеми мерами, заявил вчера министр, планируется охватить до 625 тыс. россиян, при дополнительном финансировании это число может быть увеличено до 1 млн.

Напомним, пока ни Минтруд, ни Минэкономики не представили прогноз будущего уровня безработицы в стране. По предварительным оценкам аналитиков ЦМАКП, по итогам года она может увеличиться до 7% от числа экономически активного населения (подробнее см. “Ъ” от 17 марта).

По данным источника “Ъ” в правительстве, общее число россиян, занятых на работающих на территории РФ иностранных предприятиях, составляет примерно 2 млн человек — и сейчас «под вопросом» находятся рабочие места примерно 500 тыс. из них.

В Минтруде “Ъ” сообщили, что пока «на простой» по стране отправлено всего 95 тыс. работников.

Отметим, что оценить возможный эффект от предложенных Минтрудом мер сложно до принятия правительством решения об изменении размеров прожиточного минимума и МРОТ — вчера поручение Минтруду и Минфину пересчитать их с учетом изменившихся условий дал премьер-министр Михаил Мишустин. После объявления президентом новых выплат на детей от 7 до 18 лет становится очевидным, что правительство сейчас будет сфокусировано на поддержке именно бедных семей — широкой категории населения, которая так или иначе будет включать в себя и потерявших работу.

Анастасия Мануйлова