Верховный суд прокатил с самокатами

78 3 мин. ...

Электросамокаты с двигателями мощнее 250 Вт несут «высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан», констатировал Верховный суд (ВС). Впрочем, однозначного ответа на вопрос о юридическом статусе пользователей этих мобильных устройств, как ожидали эксперты, суд так и не дал. Позиция ВС изложена в опубликованном решении по исковому заявлению Давита Чепечяна, фигуранта уголовного дела, заведенного по факту ДТП, в котором год назад погиб пользователь электросамоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На сайте ВС опубликована мотивировочная часть решения по иску Давита Чепечяна, о котором “Ъ” рассказывал ранее. ДТП с участием внедорожника Давита Чепечяна произошло в мае 2021 года в подмосковных Химках. Его машина поворачивала налево, а по встречной полосе двигался человек на электросамокате. За несколько метров до автомобиля, свидетельствует видео с камер наблюдения, ездок потерял управление и упал, на полном ходу угодив головой в автомобильное колесо. От полученных травм он скончался. По факту ДТП завели уголовное дело по ст. 264 УК РФ. В заключении экспертизы сказано, что электросамокат погибшего является транспортным средством. Однако защита Давита Чепечяна настаивает, что самокатчик — пешеход, не имевший права находиться на проезжей части, поэтому вины водителя внедорожника в его смерти нет. После этого и последовал иск в ВС с требованием признать термины «пешеход» и «транспортное средство» в ПДД противоречащими законодательству. Позиция суда, ожидали эксперты, могла повлиять на решение по делу в отношении господина Чепечяна, а заодно, что более важно, прояснить юридический статус электросамокатов, споры о котором ведутся уже несколько лет.

ВС иск не удовлетворил, огласив резолютивную часть решения 30 марта. В этот день ряд СМИ сообщили, что суд якобы признал электросамокаты транспортными средствами, хотя в действительности этого не произошло. Прямого ответа на этот вопрос нет и в мотивировочной части решения. ВС указал, что ПДД законам не противоречат, не содержат неопределенности и не позволяют «необоснованно решать вопрос о причастности к конкретному ДТП виновного лица». При этом, отметил суд, в течение последних лет «участились случаи» использования лицами для передвижения «средств индивидуальной мобильности» (электросамокаты, моноколеса и подобные устройства), характеристики которых находятся «в пределах пороговых значений для мопеда или мотоцикла», то есть с двигателями мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт. «Конструктивные и технические особенности таких средств предопределяют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан»,— сказано в решении, но при этом об их юридическом статусе не говорится.

Термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), напомним, предложен Минтрансом в рамках поправок к ПДД, которые обсуждаются уже три года для урегулирования движения электросамокатов. Проект долгое время находится в правительстве: чиновники не могут решить, можно ли сейчас вносить правки в ПДД в обход регуляторной гильотины. ВС при этом уже начал применять новую терминологию, понятие это регулярно появляется в документах ГИБДД. При этом, заметил ВС, есть «средства» с мотором небольшой мощности, «развивающие малые скорости», используемые детьми и взрослыми на улице и дома для бытовых нужд, к ним могут относиться электросамокаты мощностью до 0,25 кВт.

Защита Давита Чепечяна решение не комментирует.

У ВС нет полномочий по закреплению статуса СИМ, это может быть сделано только законом, говорит юрист адвокатского бюро «А-Про» Марина Кельбах. Она обращает внимание, что иск Давита Чепечяна вовсе не касался определения статуса электросамоката, а был подан с целью признания частично недействующими пунктов ПДД. «Сложно делать прогнозы, как данное решение повлияет на правоприменительную практику»,— говорит госпожа Кельбах.

На ход дела господина Чепечяна документ вряд ли повлияет, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Давит Чепечян поворачивал налево и по ПДД должен был пропустить любого участника движения, говорит эксперт. «Если исходить из логики истцов, водитель должен был заранее знать мощность самоката, который едет ему навстречу, и, исходя из этого, принимать решение, уступать или нет,— говорит господин Радько.— Верховный суд в решении намекает на неурегулированность вопроса о статусе СИМ, но дает понять, что действующие ПДД все-таки позволяют относить их к разным категориям участников движения в зависимости от мощности».

Еще в 2020 году, напомним, МВД поясняло: гражданин на электросамокате мощностью до 250 Вт является пешеходом, 0,25–4 кВт — водителем мопеда, свыше 4 кВт — водителем мотоцикла. В последних двух случаях нужны права категории М, на водителя распространяются те же запреты и санкции, что и на автомобилиста.

Иван Буранов