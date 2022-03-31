Верховный суд не увидел противоречий закону в терминах «пешеход» и «транспортное средство»

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Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск Давита Чепечяна, просившего признать незаконными термины «пешеход» и «транспортные средства» в ПДД. Сегодня обнародована резолютивная часть решения, мотивировка будет доступна позже. В ней, как ожидается, ВС пояснит юридический статус пользователей электросамокатов — пешеходы они или водители транспортных средств. Пока что позиция суда на этот счет неизвестна. Многие СМИ поспешили сообщить, что ВС признал электросамокаты транспортными средствами, однако это не так.

Поводом для разбирательства стало ДТП: в машину господина Чепечяна на полном ходу врезался гражданин на самокате, он погиб на месте. Защита настаивала на признании того факта, что пользователи электросамокатов — пешеходы, а потому не имеют права находиться на проезжей части. Давиту Чепечяну грозит до пяти лет лишения свободы из-за ДТП.

Иван Буранов