Верховный суд просят оттолкнуться от правил

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Споры о юридическом статусе пользователей электросамокатов — пешеходы они или водители транспортного средства — дошли до Верховного суда (ВС). От решения ВС будет зависеть судьба уголовного преследования Давита Чепечяна из подмосковных Химок, которому грозит до пяти лет лишения свободы. В машину господина Чепечяна на полном ходу врезался гражданин на самокате, который погиб на месте. Защита пытается добиться от ВС признания того факта, что пользователи электросамокатов являются пешеходами, которые не имеют права выходить на проезжую часть. В МВД считают, что пользователи мобильных устройств могут иметь разный статус — в зависимости от мощности двигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

ДТП с участием внедорожника Давита Чепечяна произошло в мае 2021 года в подмосковных Химках. Его машина поворачивала налево, а по встречке двигался человек на электросамокате. За несколько метров до автомобиля, свидетельствует видео с камер наблюдения, ездок потерял управление и упал, на полном ходу угодив головой в автомобильное колесо. От полученных травм он скончался. Следственное управление УМВД по округу Химки возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека; максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы), господин Чепечян проходит свидетелем.

В августе следователь назначил автотехническую судебную экспертизу, назвав китайский электросамокат Dualtron Ultra с двигателем мощностью 5,4 кВт и максимальной скоростью до 85 км/ч, которым управлял погибший, «механическим транспортным средством».

По сути, дает понять защита, это означает, что речь идет о ДТП с участием двух транспортных средств, в котором господин Чепечян нарушил ПДД, не уступив дорогу другому авто при повороте налево.

Адвокаты не согласились с таким выводом и направили запросы в Генпрокуратуру, МВД и Минюст, откуда поступили ответы, что де-юре, согласно ПДД, лица, использующие роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства передвижения, являются пешеходами. Адвокат господина Чепечяна Оксана Глухова подала в полицию ходатайство об изменении постановления о назначении экспертизы, но получила отказ и решила обратиться в ВС.

В действующих правилах указано, что лица, передвигающиеся на самокате (независимо от того, снабжен ли он электродвигателем или приводится в движение мускульной силой), приравниваются к пешеходам, поясняет “Ъ” госпожа Глухова. Она также обращает внимание, что в законе «О безопасности дорожного движения» и в ст. 12.1 КоАП сказано, что для управления транспортным средством нужны водительские права, а значит, самокат не может иметь статус ТС. «По логике следствия выходит, что пешеходы на самокате или без самокатов являются, по сути, транспортными средствами и могут находиться на проезжей части,— поясняет она.— Поэтому мы и были вынуждены обратиться с иском в ВС в целях устранения возникшей коллизии». В своем заявлении истец просит признать термины «пешеход» и «транспортное средство» в ПДД не соответствующими закону «О безопасности дорожного движения».

“Ъ” ознакомился с отзывом МВД (представляет в ВС интересы ответчика — правительства РФ). В полиции считают, что оснований для удовлетворений иска нет: перемещающиеся на самокатах с мотором менее мощным, чем у мопедов (менее 0,25 кВт), действительно могут быть приравнены к пешеходам, поскольку несут «малую степень» опасности для окружающих.

При этом в МВД добавляют, что ни закон, ни ПДД не устанавливают «исчерпывающий перечень» видов средств передвижения, поэтому отдельные виды мощных электросамокатов могут быть приравнены к механическим ТС.

В ведомстве указывают, что на дорогах встречаются устройства с электродвигателями, по характеристикам напоминающие мопеды или мотоциклы, имеющие «высокую степень опасности причинения вреда жизни или здоровью». «Использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, в связи с чем данные средства передвижения могут быть источниками повышенной опасности»,— считают в полиции. МВД также указывает на то, что уголовная ответственность по ст. 264 УК наступает для водителя независимо от того, кому был причинен вред вследствие ДТП — водителю другой машины, пешеходу или управляющему электросамокатом. Суд также может установить, что вина за ДТП лежит на пешеходе, и смягчить наказание. Каких-либо доказательств о том, что права Давита Чепечяна нарушены, истец не приводит, считают в МВД: приведенные в иске доводы сводятся к несогласию со стороны следователя удовлетворить ходатайство об изменении постановления о назначении экспертизы, но этот вопрос должен решать суд, рассматривающий дело по существу, а не ВС.

В своем отзыве полиция также отмечает, что помимо самокатов в последнее время появилось много других средств передвижения с электродвигателем: электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В связи с этим Минтранс в 2019 году начал подготовку поправок к ПДД по введению в ПДД новой категории участников движения — пользователей «средств индивидуальной мобильности», для которых установят ряд ограничений (доступ на тротуары, велодорожки, проезжую часть, а также лимит скорости движения). “Ъ” подробно рассказывал про этот проект. Работа над документом затянулась. По сведениям “Ъ”, он будет в очередной раз обсуждаться в правительстве в ближайшее время. Рассмотрение иска в ВС состоится на фоне начала очередного кикшерингового сезона. В Москве аренда самокатов открылась еще 5 марта, в Московской области — вчера.

Иван Буранов