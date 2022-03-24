«Мир» нынче дорог

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Банки и их клиенты активно обсуждают катастрофическое падение рубля, рост ставок по вкладам и кредитам. Между тем, если разобраться, формальный рост курса, например, доллара не такой уж трагичный — с 80 руб. 23 февраля до 104 руб. 23 марта, всего 30%. Ставки по вкладам после подъема ключевой ставки до 20% выросли куда заметнее — примерно вдвое, с 10% до 20% (но уже начали падать). А вот инфляция, в том числе в банковском секторе, выглядит гораздо более устрашающей, если смотреть не на данные Росстата, а на реальные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банкиры говорят, что производители карт «Мир» предлагают купить их (в сборе — карта с чипом) по €8–9, как китайского производства, так и от «Микрона». Отдельно чипы российский производитель продает сегодня по €5, рассказывает представитель крупного банка. До 23 февраля китайский чип для карт «Мир» стоил не более €0,5, а чип «Микрона» — 19 руб. (с учетом госдотаций). Карты со встроенными чипами банки покупали по цене от €0,7 до €1,8. Таким образом, болванки для карт подорожали в 5–10 раз.

Рост цен на импортные чипы, очевидно, был неизбежен. Повышение цен на чипы «Микрона» тоже выглядит логично, и не только из-за того, что продукция конкурентов дорожает. В марте спрос на карты «Мир» у банков вырос в 3–7 раз, что позволяет предположить быстрое сокращение запасов болванок. Впрочем, пока они есть и у банков, и у производителей. Так, в одном крупном российском банке “Ъ” рассказали, что заказали карты с французскими чипами из складских запасов производителя, правда, срок поставки получился два месяца.

Но запасам свойственно заканчиваться, тогда как на совещаниях с Минпромторгом и ЦБ банкиры говорят о потребности в картах на уровне 115–120 млн штук до конца года, то есть примерно на €1 млрд или даже больше. По наиболее оптимистичным прогнозам экспертов, «Микрон» может произвести до 20 млн штук чипов в год, по мнению других экспертов, их производственная мощность в прошлые годы ограничивалась 3 млн карт в год. В любом случае его мощности не хватит на покрытие спроса, и, по словам участников рынка, к компании уже выстроилась очередь, длину которой сейчас никто не берется прогнозировать.

И как ни покажется странным, выручить банки в этой ситуации могут ушедшие из России Visa и Mastercard, правда, возможно, даже не подозревая об этом. Дело в том, что, по словам экспертов, несмотря на рост доли карт «Мир», наибольший спрос со стороны физлиц приходился на карты этих платежных систем и заготовки именно для их карт в наибольшей степени запасли банки. А поскольку платежные системы не разорвали договоры с банками, они могут вполне легитимно выпускать их карты, которые внутри страны продолжают работать, как раньше.