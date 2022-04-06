Нанометры от планов до банкротства

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Первая попытка запустить в России новый завод по производству полупроводников была предпринята еще в 2004 году. В разные годы полноценному запуску производства мешали отсутствие финансирования, сырость нидерландских складов и воссоединение Крыма с Россией.

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Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Сергей Веремеенко

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В 2004 году на тот момент совладелец «Русского угля», а сейчас депутат Госдумы Сергей Веремеенко заинтересовался проектом по созданию в Зеленограде нового предприятия, подготовленным группой инженеров завода «Ангстрем». Проект предполагал строительство производственного корпуса с «чистой комнатой» и сложной инженерной инфраструктурой, а также закупку оборудования, в том числе фотолитографических установок, способных работать по топологиям 130–90 нм. Мощность должна была составить 15–20 тыс. пластин 200 мм в месяц (каждая пластина в среднем вмещала 60–90 тыс. чипов). Под проект в итоге выделили самостоятельное АО «Ангстрем-Т», а затем господин Веремеенко начал искать поставщиков фотолитографических установок.

«Я в 2006 году ездил в Дрезден, где в то время ликвидировалась фабрика AMD. Мы подобрали интегратора и удачно провели переговоры по покупке фактически всей фабрики. После этого я понял, что не смогу получить настолько крупный кредит, чтобы купить оборудование и вложиться в модернизацию производственных корпусов. Для этого нужны были люди с серьезными лоббистскими возможностями»,— рассказывал “Ъ” господин Веремеенко.

В 2007 году с бизнесменом связались представители кипрской Runica Investments. Имена Сергей Веремеенко не назвал, сказав лишь, что «очень серьезные люди». Они и выкупили акции «Ангстрем-Т». Судя по тогдашним расследованиям Cnews, сделка носила сложный, многоступенчатый характер и в ней был задействован ряд посредников. Однозначно можно сказать, что на начало 2009 года 100% акций «Ангстрем-Т» получила Runica Investments,— это следует из годовой отчетности. Согласно выписке из кипрского реестра (есть у “Ъ”), Runica принадлежала Eventis Telecom Holdings (ETH), который, в свою очередь, владел сотовым оператором Eventis Mobile. Но в тот момент ETH, как писал “Ъ”, контролировался Дмитрием Ивантером и Владимиром Андросиком. Последнего называют близким к Леониду Рейману, тогда министру связи РФ. Публично Леонид Рейман признал себя владельцем «Ангстрем-Т» только в 2011 году, уже покинув государственную службу.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Леонид Рейман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После этого финансирование нашлось. В апреле 2008 года ВЭБ одобрил предприятию кредитную линию на €815 млн под залог 100% акций и имущества. Деньги нужны были для покупки лицензии и оборудования AMD на чипы 130 нм, модернизации корпуса, строительство коммуникаций. Согласно отчету «Ангстрем-Т» от 2009 года, ввести завод планировалось в 2013 году. На полученные деньги был нанят подрядчик M+W Germany GmbH и выкуплена производственная линия в Дрездене.

Оборудование AMD отгрузили на склад в Нидерландах, где оно ждало окончания строительства «чистой комнаты», таможенного оформления и транспортировки в Россию. Но в 2009 году ВЭБ заморозил кредитную линию, что почти остановило модернизацию. Разморозить кредит удалось только через три года: 27 сентября 2011 года наблюдательный совет ВЭБа решил продолжить финансирование. Все это время установки, требующие сложной процедуры хранения, оставались на складе в Нидерландах и постепенно приходили в негодность, следует из протокола оценки имущества, подготовленного в декабре 2020 года.

В 2012 году генподрядчик все же приступил к строительству. Чтобы успеть за развитием рынка, «Ангстрем-Т» купил у американской IBM лицензию на чипы более продвинутой технологии 90 нм. Согласно отчету компании за 2012 год, производство планировалось запустить теперь уже в 2014 году.

Но вскоре начались новые проблемы: 1 марта 2014 года США приостановили выдачу лицензий на экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, которое «способствуют наращиванию ее военного потенциала», из-за чего у «Ангстрем-Т» возникли сложности с экспортом купленных установок. Завод был запущен в пилотном режиме только в августе 2016 года.

Но уже спустя месяц по «Ангстрем-Т» нанесли самый серьезный удар: Бюро промышленности и безопасности США (BIS) ввело санкции против ряда российских предприятий, работающих на рынке микроэлектроники. В их числе были ПАО «Микрон», АО «Ангстрем» и АО «Ангстрем-Т». Это поставило крест на проекте. В декабре 2018 года ВЭБ.РФ фактически реализовал свое право залога, выкупив 100% акций предприятия за 1 руб. с целью «развития микроэлектронной промышленности». В январе 2019 года банк подал иск о банкротстве «Ангстрем-Т». Уже в октябре 2019 года предприятие признали банкротом. Требования кредиторов, включенных в реестр, составили 103 млрд руб. Из них 97 млрд руб. пришлось на ВЭБ.РФ. Банкротство предприятия продолжается до сих пор.

Никита Королев