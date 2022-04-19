Руководство Йемена возвращается домой

В Йемене готовятся к официальной церемонии передачи власти сформированному в начале апреля Президентскому совету. Во временную столицу страны Аден после длительного пребывания в Саудовской Аравии возвращаются депутаты парламента и министры. А вот президент Абд-Раббу Мансур Хади в Йемен из Эр-Рияда уже не вернется. По информации американской газеты The Wall Street Journal, он находится под домашним арестом.
Глава правительства Йемена Маин Абдель Малик
Фото: Fayez Nureldine / AFP
В воскресенье вечером во временную йеменскую столицу Аден вернулись глава правительства страны Маин Абдель Малик, спикер Палаты представителей (парламента) Султан аль-Баракани, два его заместителя, ряд депутатов и членов консультативного совета (Меджлис аш-Шура), а также несколько министров. Планируется, что парламент примет присягу у членов назначенного 7 апреля Президентского руководящего совета.
Депутаты парламента соберутся в Адене впервые с 2015 года. Правда, пока неизвестно, в каком количестве — часть депутатов остается на севере страны, на территории, контролируемой хуситским движением «Ансар Аллах». Единственная за семь лет парламентская сессия проводилась в апреле 2019 года в городе Сайвуне в провинции Хадрамаут, но из-за разногласий в южных районах Йемена значительное число депутатов покинули страну. В отличие от парламентариев, министры последнего правительства Йемена, сформированного в конце 2020 года, в Адене работать пытались, однако основное время также проводили или в Хадрамауте, или в Саудовской Аравии. Президент Абд-Раббу Мансур Хади также не появлялся в стране с 2015 года.
Напомним, что Йемен де-факто расколот на три части. На севере правит хуситское движение «Ансар Аллах», которое контролирует около 20% территории страны, в том числе столицу Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена. Юг в 2019 году оказался под властью сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС), который на деле не контролирует многочисленные вооруженные группировки, действующие в этой части страны. При этом расклад сил на фронтах все время меняется. Многое в Йемене зависит от позиций внешних сил. Международно признанное правительство поддерживают ОАЭ и Саудовская Аравия, которые в марте 2015 года возглавили арабскую коалицию против «Ансар Аллах» и вторглись в Йемен под предлогом поддержки вынужденного бежать из страны президента Хади. В 2019 году ОАЭ приняли решение о выводе войск из Йемена, но де-факто они продолжают поддерживать некоторые вооруженные группировки как сепаратистов на юге, так и тех, кто ведет войну с хуситами. Кроме того, ОАЭ контролируют некоторые порты в Йемене, фактически превратив их в свои военные базы. В помощи хуситам обвиняют Иран. Многочисленные попытки примирения президента Хади с хуситами, а также сепаратистами на юге, предпринимаемые международным сообществом, терпели крах.
Очередные межйеменские консультации прошли в Эр-Рияде с 30 марта по 7 апреля по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и под эгидой ООН. Представители ЮПС согласились приехать в Саудовскую Аравию, в то время как хуситы отказались от переговоров. Между тем «Ансар Аллах» официально признали объявленную 1 апреля спецпосланником генсека ООН по Йемену Хансом Грундбергом договоренность о приостановке боевых действий в стране на два месяца. Было достигнуто согласие сторон на открытие аэропорта Саны для заранее определенных региональных пунктов назначения, а также заход судов с топливом в порт Ходейда и разблокировку дорог в провинции Таиз. Работа над реализацией этих договоренностей уже началась, а вот боевые действия продолжаются, и стороны (прежде всего хуситы и проправительственные силы) обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Еще одним итогом переговоров в Эр-Рияде стало заявление господина Хади о передаче своих полномочий Президентскому руководящему совету (ПРС) в составе восьми человек. Возглавил новый орган Ришад Мухаммед аль-Алими, который запомнился многим йеменцам тем, что был ранен в июне 2011 года во время теракта в Сане вместе с тогдашним президентом страны Али Абдаллой Салехом. До «арабской весны» он занимал различные руководящие посты в правительстве Йемена, связанные с вопросами обороны и безопасности. С 2015 года проживает в Эр-Рияде. Помимо него в совет вошли представители разных регионов страны, в том числе племянник экс-президента Тарек Салех и глава ЮПС Айдарус аз-Зубейди. Согласно словам президента Хади, новый орган должен взять на себя управление государством политически, экономически и в сфере безопасности на переходный период, срок которого не обозначен.
Руководство «Ансар Аллах» отказалось признать легитимность ПРС, как не признавало и легитимность президента Хади. По мнению хуситов, путь к миру лежит через прекращение агрессии, снятие блокады и вывод всех иностранных войск из Йемена. Остальные политические силы восприняли новость о передаче руководящих полномочий совету более благосклонно, с надеждой на достижение примирения в стране, учитывая, что президент Хади за семь лет так и не смог ничего добиться и не пользовался влиянием в стране. Многие считали его марионеткой Эр-Рияда. И вероятно, именно Саудовская Аравия и приняла решение об отставке господина Хади.
В воскресенье американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников сообщило, что президент Хади принял решение об отставке под давлением наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и сейчас он фактически находится под домашним арестом. Утверждается, что в случае неповиновения господину Хади пригрозили публикацией компромата о его коррупционной деятельности. Версию о давлении на президента подтверждает и йеменская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман. Еще 9 апреля она написала в своих соцсетях, что никто не может связаться с господином Хади и членами его семьи. Она также указала на давление Эр-Рияда на участников межйеменских переговоров. Между тем, как только было объявлено о формировании ПРС, Саудовская Аравия сообщила о выделении властям Йемена срочной экономической помощи в размере $3 млрд. Никто из внешних сил не выразил сомнения в незаконности отставки президента Хади. Напротив, основные международные игроки, в том числе Россия и США, желают ПРС удачи и надеются на соблюдение договоренностей о прекращении огня.