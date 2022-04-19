Руководство Йемена возвращается домой

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В Йемене готовятся к официальной церемонии передачи власти сформированному в начале апреля Президентскому совету. Во временную столицу страны Аден после длительного пребывания в Саудовской Аравии возвращаются депутаты парламента и министры. А вот президент Абд-Раббу Мансур Хади в Йемен из Эр-Рияда уже не вернется. По информации американской газеты The Wall Street Journal, он находится под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства Йемена Маин Абдель Малик

Фото: Fayez Nureldine / AFP Глава правительства Йемена Маин Абдель Малик

Фото: Fayez Nureldine / AFP

В воскресенье вечером во временную йеменскую столицу Аден вернулись глава правительства страны Маин Абдель Малик, спикер Палаты представителей (парламента) Султан аль-Баракани, два его заместителя, ряд депутатов и членов консультативного совета (Меджлис аш-Шура), а также несколько министров. Планируется, что парламент примет присягу у членов назначенного 7 апреля Президентского руководящего совета.

Депутаты парламента соберутся в Адене впервые с 2015 года. Правда, пока неизвестно, в каком количестве — часть депутатов остается на севере страны, на территории, контролируемой хуситским движением «Ансар Аллах». Единственная за семь лет парламентская сессия проводилась в апреле 2019 года в городе Сайвуне в провинции Хадрамаут, но из-за разногласий в южных районах Йемена значительное число депутатов покинули страну. В отличие от парламентариев, министры последнего правительства Йемена, сформированного в конце 2020 года, в Адене работать пытались, однако основное время также проводили или в Хадрамауте, или в Саудовской Аравии. Президент Абд-Раббу Мансур Хади также не появлялся в стране с 2015 года.

Напомним, что Йемен де-факто расколот на три части. На севере правит хуситское движение «Ансар Аллах», которое контролирует около 20% территории страны, в том числе столицу Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена. Юг в 2019 году оказался под властью сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС), который на деле не контролирует многочисленные вооруженные группировки, действующие в этой части страны. При этом расклад сил на фронтах все время меняется. Многое в Йемене зависит от позиций внешних сил. Международно признанное правительство поддерживают ОАЭ и Саудовская Аравия, которые в марте 2015 года возглавили арабскую коалицию против «Ансар Аллах» и вторглись в Йемен под предлогом поддержки вынужденного бежать из страны президента Хади. В 2019 году ОАЭ приняли решение о выводе войск из Йемена, но де-факто они продолжают поддерживать некоторые вооруженные группировки как сепаратистов на юге, так и тех, кто ведет войну с хуситами. Кроме того, ОАЭ контролируют некоторые порты в Йемене, фактически превратив их в свои военные базы. В помощи хуситам обвиняют Иран. Многочисленные попытки примирения президента Хади с хуситами, а также сепаратистами на юге, предпринимаемые международным сообществом, терпели крах.

Очередные межйеменские консультации прошли в Эр-Рияде с 30 марта по 7 апреля по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и под эгидой ООН. Представители ЮПС согласились приехать в Саудовскую Аравию, в то время как хуситы отказались от переговоров. Между тем «Ансар Аллах» официально признали объявленную 1 апреля спецпосланником генсека ООН по Йемену Хансом Грундбергом договоренность о приостановке боевых действий в стране на два месяца. Было достигнуто согласие сторон на открытие аэропорта Саны для заранее определенных региональных пунктов назначения, а также заход судов с топливом в порт Ходейда и разблокировку дорог в провинции Таиз. Работа над реализацией этих договоренностей уже началась, а вот боевые действия продолжаются, и стороны (прежде всего хуситы и проправительственные силы) обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

Еще одним итогом переговоров в Эр-Рияде стало заявление господина Хади о передаче своих полномочий Президентскому руководящему совету (ПРС) в составе восьми человек. Возглавил новый орган Ришад Мухаммед аль-Алими, который запомнился многим йеменцам тем, что был ранен в июне 2011 года во время теракта в Сане вместе с тогдашним президентом страны Али Абдаллой Салехом. До «арабской весны» он занимал различные руководящие посты в правительстве Йемена, связанные с вопросами обороны и безопасности. С 2015 года проживает в Эр-Рияде. Помимо него в совет вошли представители разных регионов страны, в том числе племянник экс-президента Тарек Салех и глава ЮПС Айдарус аз-Зубейди. Согласно словам президента Хади, новый орган должен взять на себя управление государством политически, экономически и в сфере безопасности на переходный период, срок которого не обозначен.

Руководство «Ансар Аллах» отказалось признать легитимность ПРС, как не признавало и легитимность президента Хади. По мнению хуситов, путь к миру лежит через прекращение агрессии, снятие блокады и вывод всех иностранных войск из Йемена. Остальные политические силы восприняли новость о передаче руководящих полномочий совету более благосклонно, с надеждой на достижение примирения в стране, учитывая, что президент Хади за семь лет так и не смог ничего добиться и не пользовался влиянием в стране. Многие считали его марионеткой Эр-Рияда. И вероятно, именно Саудовская Аравия и приняла решение об отставке господина Хади.

В воскресенье американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников сообщило, что президент Хади принял решение об отставке под давлением наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и сейчас он фактически находится под домашним арестом. Утверждается, что в случае неповиновения господину Хади пригрозили публикацией компромата о его коррупционной деятельности. Версию о давлении на президента подтверждает и йеменская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман. Еще 9 апреля она написала в своих соцсетях, что никто не может связаться с господином Хади и членами его семьи. Она также указала на давление Эр-Рияда на участников межйеменских переговоров. Между тем, как только было объявлено о формировании ПРС, Саудовская Аравия сообщила о выделении властям Йемена срочной экономической помощи в размере $3 млрд. Никто из внешних сил не выразил сомнения в незаконности отставки президента Хади. Напротив, основные международные игроки, в том числе Россия и США, желают ПРС удачи и надеются на соблюдение договоренностей о прекращении огня.

Марианна Беленькая