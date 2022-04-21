Дорого эмбарго ко Христову дню

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Евросоюз поддерживает призывы к «пасхальному перемирию» на Украине, но, похоже, не слишком верит в это и готовит новые санкции против РФ. По данным агентства Reuters, Еврокомиссия сейчас работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться «уменьшить цену отказа от российской нефти» и убедить «сопротивляющиеся страны» согласиться с необходимостью немедленного эмбарго. Этот лагерь возглавляет Германия, которая между тем все активнее поддерживает Киев по другим направлениям. Так, в ходе визита в страны Балтии глава МИД ФРГ Анналена Бербок обсуждает с коллегами вопросы усиления военной помощи Украине. На этом фоне Москва уже предупредила об угрозе дальнейшей эскалации в связи с поставками Киеву вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибыв на Украину, председатель Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС пообещал: Киев получит дополнительные €1,5 млрд военной помощи, а давление на РФ будет усилено

Фото: Dario Pignatelli / Reuters Прибыв на Украину, председатель Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС пообещал: Киев получит дополнительные €1,5 млрд военной помощи, а давление на РФ будет усилено

Фото: Dario Pignatelli / Reuters

«Мы поддерживаем призыв генсека ООН, присоединяемся к нему… Это должно распространяться не только на Пасху, но и на все времена»,— заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Так он прокомментировал призыв Антониу Гутерриша к установлению на Украине с 21 апреля четырехдневного «пасхального перемирия», чтобы доставить гуманитарную помощь и вывести из опасных районов мирных граждан.

Вечером МИД Украины объявил, что власти республики «всегда были и остаются преданными решению конфликта мирным и дипломатическим путем» и «согласны с предложениями по гуманитарному перемирию». Между тем из Москвы подобных заявлений не звучало. Тему, по сути, затронул в среду лишь зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, указавший на непоследовательность Запада в позиции по Украине: с одной стороны, призывы к перемирию, с другой — увеличение поставок Киеву оружия. А глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с ТАСС назвал предложение генсека ООН потенциально опасным, так как его реализация позволила бы украинским военным перегруппироваться и усилить свои позиции.

Так или иначе, всерьез на скорую деэскалацию, похоже, на Западе особо и не рассчитывали, в связи с чем продолжают вырабатывать новые меры давления на Москву и параллельно обсуждать их с украинским руководством. «Председатель Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для опросника на соответствие критериям ЕС»,— написал в среду президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Господин Мишель, посетивший не только Киев, но и Бородянку в Киевской области, к вечеру объявил: ЕС выделит Украине дополнительные €1,5 млрд военной помощи и усилит давление на Россию.

Подробности о том, чего теперь могут ждать в Москве, обнародовало в среду агентство Reuters. По словам информированных источников журналистов, некоторые страны ЕС настаивают на таких ограничениях, как «прекращение импорта ядерного топлива из России, новый запрет на российские новостные каналы, приостановка (выдачи.— “Ъ”) виз для россиян и введение дополнительных санкций против лиц и компаний, связанных с Кремлем».

При этом в центре внимания находится вопрос об отказе от российских энергоносителей. Как рассказал в среду представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, глава этого высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с европейскими лидерами делает на энергетике особый упор. «Особо она говорила о нефти как о предмете интереса для санкций»,— сказал господин Мамер по поводу состоявшейся во вторник видеоконференции по ситуации на Украине, к участию в которой президент США Джо Байден привлек ключевых союзников Вашингтона. Агентство Reuters со ссылкой на источники при этом подтвердило, что Еврокомиссия сейчас работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться «уменьшить цену отказа от российской нефти» и убедить «сопротивляющиеся страны» ЕС принять эту меру.

Лагерь таких стран возглавляет Германия, которая не раз подвергалась за это критике со стороны Киева. «Украинцы пытались предупредить Германию о том, что неразумные решения могут привести к катастрофе, но нас никогда не слышали. К нам обращались вежливо, иногда даже с состраданием, но никогда на равных и всегда только через призму отношений с Москвой»,— отмечал на прошлой неделе в статье для журнала Der Spiegel глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. И призывал Берлин «скорректировать ошибки прошлого действиями в настоящем: немедленно запретить импорт российской нефти и радикально снизить зависимость от природного газа». По мнению Дмитрия Кулебы, введение эмбарго на все энергоносители из России должно положить конец действиям РФ на Украине «за несколько недель, если не дней».

Между тем во вторник по итогам все той же видеоконференции лидеров западных стран канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул: в целом настрой на отказ от российских энергоносителей Берлин поддерживает и готовился к снижению зависимости от РФ в этом плане еще до начала «специальной военной операции» на Украине. Сделать это одномоментно, как заверил господин Шольц, невозможно: «растущие цены на уголь, нефть и газ, конечно, являются вызовом для такой богатой страны, как Германия», а для некоторых других государств это становится еще более серьезной проблемой.

При этом запланированные сроки отказа от российских энергоносителей обозначила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В ходе визита в Ригу она заверила, что до конца лета Германия откажется от угля и половины поставок нефти, к концу года — от всех поставок нефти, а с российским газом распрощается в соответствии с «общей европейской дорожной картой». Правда, чем заменят российские энергоносители в столь сжатые сроки, она уточнять не стала.

Будучи в Риге, госпожа Бербок, начавшая трехдневное турне по Латвии, Эстонии и Литве, встретилась в формате «3Б+1» сразу с тремя министрами иностранных дел балтийских стран: латышом Эдгарсом Ринкевичсом, литовцем Габриелюсом Ландсбергисом и эстонкой Эвой-Марией Лийметс. И если в последние годы ФРГ занимала в отношении РФ умеренные позиции, а балтийские политики — радикальные, то теперь госпожа Бербок заверила, что в Германии готовы прислушиваться к опасениям Прибалтики. И выразила сожаление, что к ним Берлин не прислушался ранее.

При этом Анналена Бербок заверила: Берлин оказывает Киеву максимально возможную в нынешних условиях поддержку и продолжит оказывать ее в ближайшие дни, месяцы и годы. Так, она признала, что Германия уже «поставила Украине большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично», в частности, противотанковые системы и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Кроме того, госпожа Бербок не исключила поставок в будущем бронетехники. «Это для нас не табу»,— отметила она. Сейчас в ФРГ идут дебаты о поставках на Украину тяжелых вооружений напрямую или о поддержке партнеров по НАТО, которые бы согласились передать Киеву имеющуюся у них технику.

В МИД РФ тем временем предупредили: такие шаги чреваты дальнейшей дестабилизацией. «Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу операции,— сказала на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.— Что имеется в виду? Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР и ДНР и новым военным преступлениям неонацистов». Особое внимание госпожа Захарова при этом уделила поставкам вооружений не из Германии, а из США: «13 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, практически на миллиард. Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства». Они, как предположила представитель МИД РФ, потом будут использоваться для «обстрелов мирных городов ЛНР и ДНР, а возможно, и территории России».

Павел Тарасенко, Галина Дудина