Донбасс покажет

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В России и на Украине объявили о начале второй фазы боевых действий. В Киеве ее назвали «битвой за Донбасс». В руководстве Украины говорят, что от исхода боев будут зависеть позиции сторон на переговорах о прекращении огня. Именно поэтому на Западе считают, что «Россия не должна выиграть эту войну».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вид на «Азовсталь»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наступление началось

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент»,— сказал во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Накануне о начале «второй фазы войны» говорили и в Киеве на самых разных уровнях. «Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно»,— заявил в понедельник в своем традиционном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский.

Генштаб ВС Украины сообщил во вторник, что Россия «пытается продолжить наступательные действия в Восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранения сухопутного коридора» с Крымом. Между тем в понедельник глава луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал вещающему на белорусском языке телеканалу «Белсат», что «самыми горячими точками» на его территории стали города Кременная и Попасная, расположенные между Луганском и Славянском. По словам господина Гайдая, российские войска зашли в Кременную в понедельник.

Минобороны РФ о начале второй фазы спецоперации в последние дни не объявляло, как и о взятии очередных населенных пунктов. Однако из сообщений официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова можно сделать вывод, что огневые удары по целям в Донбассе интенсифицировались. Только в ночь на вторник ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по 1260 военным объектам.

Как заявил в беседе с “Ъ” белорусский военный аналитик Александр Алесин, «судя по интенсивности артиллерийского огня и активности тяжелой бомбардировочной авиации», бои за Донбасс начались. «Учитывая характер украинских укреплений, можно предположить, что все время после отвода сил с киевского направления российская армия накапливала артиллерийские системы и тяжелые авиационные боеприпасы, чтобы пробить оборону,— сказал эксперт.— Решающего преимущества в живой силе у российской армии нет, но есть господство в воздухе. При этом украинцы могут столкнуться с нехваткой топлива, поставки которого достаточно легко сорвать с помощью авиации».

Бои за «Азовсталь»

По-прежнему непростая ситуация в Мариуполе, где продолжаются бои за завод «Азовсталь». Во вторник российские военные уже во второй раз за три дня предложили укрывающимся там остаткам украинской группировки, включая националистический батальон «Азов», сдать оружие и выйти по гуманитарным коридорам. И снова этим предложением обороняющиеся не воспользовались. Но благодаря гуманитарной паузе из подвалов домов, расположенных рядом с «Азовсталью», смогли выйти 120 гражданских.

В то же время в украинских и западных СМИ появилась информация, что гражданское население — женщины и дети — находятся непосредственно на территории завода. «Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов. Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры»,— заявил во вторник днем начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также подчеркнул, что «насильственное удержание гражданского населения в качестве живого щита в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом». В 16:00 по московскому времени, после того как никто не воспользовался предложенным режимом тишины, на «Азовсталь» обрушились удары артиллерии, началась подготовка штурма. И уже через несколько часов заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар в комментарии украинским СМИ сообщил, что завод разбомблен и уничтожен практически полностью. «Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, мы готовы, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела»,— сказал он.

Запад им поможет

«Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился»,— заявил во вторник агентству Reuters советник офиса президента Украины и участник переговорной команды Киева Михаил Подоляк. По его словам, «некоторые контакты» между российскими и украинскими переговорщиками продолжаются онлайн, о личных встречах речи пока не идет. «Сложно сказать, когда будет возможен следующий раунд переговоров с глазу на глаз, потому что русские серьезно делают ставку на так называемый "второй этап спецоперации"»,— сказал он.

Между тем Анкара, которая стала основным посредником между Москвой и Киевом, продолжает верить, что «пути дипломатического урегулирования противоречий между Россией и Украиной не иссякли». По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Господин Чавушоглу дал понять, что одна из главных проблем в переговорном процессе — гарантии безопасности, которые хочет получить Киев от внешних сил.

«Украина стремится заручиться гарантиями безопасности, наподобие пятой статьи Устава НАТО (о коллективной обороне, когда нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.— “Ъ”). Высказываются мнения против подобного варианта, обсуждаются альтернативные пути выхода из ситуации»,— сказал турецкий министр.

Несмотря на нежелание давать Киеву нужный ему ответ по гарантиям безопасности, на Западе по-прежнему готовы оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Во вторник президенты США, Франции, Польши и Румынии Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании, Италии и Японии Борис Джонсон, Марио Драги и Фумио Кисида, канцлер Олаф Шольц, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели видеоконференцию.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну»,— сказал по окончании переговоров канцлер Шольц.

Он также отметил, что российская «специальная военная операция» вступила в ночь на вторник «в новую фазу». «У нас есть ясные принципы, с которыми все согласились: Украина и впредь будет получать нашу солидарность и поддержку»,— подчеркнул канцлер. Со своей стороны, Борис Джонсон считает, что «долгосрочная цель» Запада — «усилить и укрепить Украину» так, чтобы «Россия никогда не решилась вторгнуться снова». Западные лидеры договорились усилить давление на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций и увеличения международной изоляции Москвы.

На этом фоне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев «к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Чистого четверга до пасхального воскресенья, чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров». По его словам, в случае достижения договоренностей ООН будет готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Господин Гутерриш также добавил, что гуманитарная пауза позволит мирным гражданам покинуть зоны конфликта. Согласно источникам “Ъ”, ООН не раз предлагала увеличить время работы гуманитарных коридоров в том или ином районе с нескольких часов до нескольких дней, подчеркивая, что люди не успевают нормально эвакуироваться. Однако до сих пор эти предложения международной организации не были приняты, так как стороны конфликта опасались, что противник воспользуется паузой для перегруппировки сил.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев