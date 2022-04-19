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Коммерсантъ FM
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Донбасс покажет

Россия начала наступательную операцию с огневого удара по позициям украинской группировки

В России и на Украине объявили о начале второй фазы боевых действий. В Киеве ее назвали «битвой за Донбасс». В руководстве Украины говорят, что от исхода боев будут зависеть позиции сторон на переговорах о прекращении огня. Именно поэтому на Западе считают, что «Россия не должна выиграть эту войну».

Вид на «Азовсталь»

Вид на «Азовсталь»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вид на «Азовсталь»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наступление началось

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент»,— сказал во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Накануне о начале «второй фазы войны» говорили и в Киеве на самых разных уровнях. «Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно»,— заявил в понедельник в своем традиционном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский.

Генштаб ВС Украины сообщил во вторник, что Россия «пытается продолжить наступательные действия в Восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранения сухопутного коридора» с Крымом. Между тем в понедельник глава луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал вещающему на белорусском языке телеканалу «Белсат», что «самыми горячими точками» на его территории стали города Кременная и Попасная, расположенные между Луганском и Славянском. По словам господина Гайдая, российские войска зашли в Кременную в понедельник.

Минобороны РФ о начале второй фазы спецоперации в последние дни не объявляло, как и о взятии очередных населенных пунктов. Однако из сообщений официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова можно сделать вывод, что огневые удары по целям в Донбассе интенсифицировались. Только в ночь на вторник ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по 1260 военным объектам.

Как заявил в беседе с “Ъ” белорусский военный аналитик Александр Алесин, «судя по интенсивности артиллерийского огня и активности тяжелой бомбардировочной авиации», бои за Донбасс начались. «Учитывая характер украинских укреплений, можно предположить, что все время после отвода сил с киевского направления российская армия накапливала артиллерийские системы и тяжелые авиационные боеприпасы, чтобы пробить оборону,— сказал эксперт.— Решающего преимущества в живой силе у российской армии нет, но есть господство в воздухе. При этом украинцы могут столкнуться с нехваткой топлива, поставки которого достаточно легко сорвать с помощью авиации».

Бои за «Азовсталь»

По-прежнему непростая ситуация в Мариуполе, где продолжаются бои за завод «Азовсталь». Во вторник российские военные уже во второй раз за три дня предложили укрывающимся там остаткам украинской группировки, включая националистический батальон «Азов», сдать оружие и выйти по гуманитарным коридорам. И снова этим предложением обороняющиеся не воспользовались. Но благодаря гуманитарной паузе из подвалов домов, расположенных рядом с «Азовсталью», смогли выйти 120 гражданских.

Репортаж из Мариуполя. «Ъ» поговорил с горожанами и военным из ДНР и побывал на «дворовых» похоронах

В то же время в украинских и западных СМИ появилась информация, что гражданское население — женщины и дети — находятся непосредственно на территории завода. «Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов. Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры»,— заявил во вторник днем начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также подчеркнул, что «насильственное удержание гражданского населения в качестве живого щита в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом». В 16:00 по московскому времени, после того как никто не воспользовался предложенным режимом тишины, на «Азовсталь» обрушились удары артиллерии, началась подготовка штурма. И уже через несколько часов заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар в комментарии украинским СМИ сообщил, что завод разбомблен и уничтожен практически полностью. «Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, мы готовы, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела»,— сказал он.

Фотогалерея

Последствия боев в Мариуполе

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Ополченец ДНР с американской ракетной установкой Javelin

Ополченец ДНР с американской ракетной установкой Javelin

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители у разрушенного дома

Местные жители у разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела автомобиль

Пострадавший от обстрела автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя

Жители Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

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Надпись на разбитом автомобиле

Надпись на разбитом автомобиле

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Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

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Разрушенный жилой дом

Разрушенный жилой дом

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Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

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Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

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Местный житель на балконе дома

Местный житель на балконе дома

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Сожженный автомобиль во дворе дома

Сожженный автомобиль во дворе дома

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Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

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Мужчина несет раненую женщину

Мужчина несет раненую женщину

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Очередь за водой

Очередь за водой

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Мужчина на носилках у областной больницы

Мужчина на носилках у областной больницы

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Забор с надписью «Живут люди, дети»

Забор с надписью «Живут люди, дети»

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Раздача гуманитарной помощи

Раздача гуманитарной помощи

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Люди получают гуманитарную помощь

Люди получают гуманитарную помощь

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Очередь за гуманитарной помощью

Очередь за гуманитарной помощью

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Танки на улицах Мариуполя

Танки на улицах Мариуполя

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Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

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Жители около дома культуры

Жители около дома культуры

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Перевернутый железнодорожный вагон

Перевернутый железнодорожный вагон

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Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

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Разрушенный дом

Разрушенный дом

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Военная техника на улицах Мариуполя

Военная техника на улицах Мариуполя

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Жилые дома после обстрелов

Жилые дома после обстрелов

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Буква Z на лобовом стекле автомобиля

Буква Z на лобовом стекле автомобиля

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Танки в Мариуполе

Танки в Мариуполе

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Жители во дворе разрушенного жилого дома

Жители во дворе разрушенного жилого дома

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Сгоревший танк на улице города

Сгоревший танк на улице города

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Жители на улице Правобережного района города

Жители на улице Правобережного района города

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Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

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Перевернутый грузовик на обочине

Перевернутый грузовик на обочине

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Поврежденный дорожный знак на столбе

Поврежденный дорожный знак на столбе

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Местная жительница на фоне разрушенных домов

Местная жительница на фоне разрушенных домов

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Тазы и ведра с водой возле автомобиля

Тазы и ведра с водой возле автомобиля

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Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

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Сожженные автомобили на парковке

Сожженные автомобили на парковке

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Кучи мусора на фоне обгоревшего здания

Кучи мусора на фоне обгоревшего здания

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Военнослужащий на бронетехнике

Военнослужащий на бронетехнике

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Могила во дворе жилого дома

Могила во дворе жилого дома

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Местный житель возле свежих могил

Местный житель возле свежих могил

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Следы от снарядов

Следы от снарядов

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Танк на улице города

Танк на улице города

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Последствия обстрела жилого дома

Последствия обстрела жилого дома

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Военнослужащие в Левобережном районе города

Военнослужащие в Левобережном районе города

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Надпись на стене жилого дома

Надпись на стене жилого дома

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Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

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Разрушенное здание пожарной части

Разрушенное здание пожарной части

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Предупреждение на стене дома

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Жители города рубят деревянный поддон на дрова

Жители города рубят деревянный поддон на дрова

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Местные жители обедают в укрытии

Местные жители обедают в укрытии

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Пострадавший от обстрела автомобиль

Пострадавший от обстрела автомобиль

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Местные жители на разбитой дороге

Местные жители на разбитой дороге

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Военнослужащие на улице города

Военнослужащие на улице города

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Могила возле жилого дома

Могила возле жилого дома

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Местный житель топит самодельную печь

Местный житель топит самодельную печь

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Местный житель чинит разбитое окно

Местный житель чинит разбитое окно

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Танк у частного дома

Танк у частного дома

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Обрушившийся жилой дом

Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Ополченец ДНР с американской ракетной установкой Javelin

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители у разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

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Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

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Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на разбитом автомобиле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Разрушенный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

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Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

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Сожженный автомобиль во дворе дома

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Мужчина на носилках у областной больницы

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Забор с надписью «Живут люди, дети»

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Люди получают гуманитарную помощь

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Очередь за гуманитарной помощью

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Танки на улицах Мариуполя

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Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

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Жители около дома культуры

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Перевернутый железнодорожный вагон

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

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Разрушенный дом

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Военная техника на улицах Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жилые дома после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Танки в Мариуполе

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Жители на улице Правобережного района города

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Поврежденный дорожный знак на столбе

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Тазы и ведра с водой возле автомобиля

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Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

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Сожженные автомобили на парковке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кучи мусора на фоне обгоревшего здания

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Военнослужащий на бронетехнике

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Могила во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель возле свежих могил

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Следы от снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в Левобережном районе города

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Надпись на стене жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание пожарной части

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Предупреждение на стене дома

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Местные жители на разбитой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на улице города

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Могила возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Запад им поможет

«Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился»,— заявил во вторник агентству Reuters советник офиса президента Украины и участник переговорной команды Киева Михаил Подоляк. По его словам, «некоторые контакты» между российскими и украинскими переговорщиками продолжаются онлайн, о личных встречах речи пока не идет. «Сложно сказать, когда будет возможен следующий раунд переговоров с глазу на глаз, потому что русские серьезно делают ставку на так называемый "второй этап спецоперации"»,— сказал он.

Между тем Анкара, которая стала основным посредником между Москвой и Киевом, продолжает верить, что «пути дипломатического урегулирования противоречий между Россией и Украиной не иссякли». По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Господин Чавушоглу дал понять, что одна из главных проблем в переговорном процессе — гарантии безопасности, которые хочет получить Киев от внешних сил.

«Украина стремится заручиться гарантиями безопасности, наподобие пятой статьи Устава НАТО (о коллективной обороне, когда нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.— “Ъ”). Высказываются мнения против подобного варианта, обсуждаются альтернативные пути выхода из ситуации»,— сказал турецкий министр.

Несмотря на нежелание давать Киеву нужный ему ответ по гарантиям безопасности, на Западе по-прежнему готовы оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Во вторник президенты США, Франции, Польши и Румынии Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании, Италии и Японии Борис Джонсон, Марио Драги и Фумио Кисида, канцлер Олаф Шольц, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели видеоконференцию.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну»,— сказал по окончании переговоров канцлер Шольц.

Он также отметил, что российская «специальная военная операция» вступила в ночь на вторник «в новую фазу». «У нас есть ясные принципы, с которыми все согласились: Украина и впредь будет получать нашу солидарность и поддержку»,— подчеркнул канцлер. Со своей стороны, Борис Джонсон считает, что «долгосрочная цель» Запада — «усилить и укрепить Украину» так, чтобы «Россия никогда не решилась вторгнуться снова». Западные лидеры договорились усилить давление на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций и увеличения международной изоляции Москвы.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 55-й

На этом фоне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев «к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Чистого четверга до пасхального воскресенья, чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров». По его словам, в случае достижения договоренностей ООН будет готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Господин Гутерриш также добавил, что гуманитарная пауза позволит мирным гражданам покинуть зоны конфликта. Согласно источникам “Ъ”, ООН не раз предлагала увеличить время работы гуманитарных коридоров в том или ином районе с нескольких часов до нескольких дней, подчеркивая, что люди не успевают нормально эвакуироваться. Однако до сих пор эти предложения международной организации не были приняты, так как стороны конфликта опасались, что противник воспользуется паузой для перегруппировки сил.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки танка у села Залесье Киевской области

Обломки танка у села Залесье Киевской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Фото: Andrew Marienko / AP

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Фото: Fadel Senna / AFP

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Уничтоженная бронетехника в Буче

Уничтоженная бронетехника в Буче

Фото: Vadim Ghirda / AP

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Фото: Reuters / Marko Djurica

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Раздача хлеба в Мариуполе

Раздача хлеба в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Фото: Petros Giannakouris / AP

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Фото: Reuters

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы с Донбасса в Казани

Беженцы с Донбасса в Казани

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Антонов

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Фото: emre caylak / AFP

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Мариупольский драматический театр

Мариупольский драматический театр

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Военнослужащие в Мариуполе

Военнослужащие в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Фото: Reuters / Hannah McKay

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Фото: Reuters

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Thomas Peter

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехник