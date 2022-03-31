Трубопроводы под отключ

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Судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной. Крупнейшие европейские страны ответили отказом на требование президента РФ Владимира Путина платить в рублях и теперь опасаются отключений: 30 марта Германия и Австрия ввели первый уровень чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения. Российские власти должны раскрыть механизм перевода расчетов за газ в рубли 31 марта. Параллельно «Газпром», по данным “Ъ”, прорабатывает и сценарий остановки поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые за 50 лет истории поставок российского газа в Европу возник реальный риск их полного прекращения

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Впервые за 50 лет истории поставок российского газа в Европу возник реальный риск их полного прекращения

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Европейские клиенты «Газпрома» все больше боятся перебоев в поставках на фоне требований России платить за газ в рублях. Власти Германии и Австрии 30 марта ввели ранний уровень предупреждения о возможной чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения и обратились к гражданам с просьбой снизить потребление. «Газпром», как утверждают источники “Ъ”, действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам «Газпрома» в марте должна быть проведена 1 апреля.

В «Газпроме» обсуждать вопрос отказались. Представитель президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию “Ъ”, но заявил журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта: «Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)».

Президент Владимир Путин поручил «Газпрому» перейти на рублевые расчеты за газ, экспортируемый в «недружественные» страны, а ЦБ и правительству — до 31 марта разработать порядок приобретения рублей для европейских компаний. Кремль сигнализировал, что, если покупатели не согласятся платить в рублях, Россия откажется от поставок. Дмитрий Песков 29 марта подчеркнул, что Москва, «разумеется», просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты не станут платить в рублях, добавив, что «бесплатного газа не бывает».

Европейские лидеры и крупные потребители единогласно отвергли эту идею, в большинстве своем посчитав ее нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. По данным “Ъ”, европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США.

РФ и Германия проведут дополнительные переговоры по оплате газа, сообщила 30 марта пресс-служба Кремля по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также 30 марта вопрос обсуждался с председателем Совета министров Италии Марио Драги, а накануне — с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Еврокомиссия, по словам исполнительного вице-президента Франса Тиммерманса, уже какое-то время готовится «к любым потенциальным ситуациям, которые могут возникнуть, но которые, надеемся, не материализуются».

Пока экспорт российского газа в Европу остается стабильным: транзит через Украину составляет 109,5 млн кубометров в сутки, через «Северный поток» в Германию — 170 млн кубометров в сутки. Балансирующий транзит через Польшу по газопроводу Ямал—Европа с конца 2021 года используется на минимальном уровне.

Газовые хранилища Германии, по данным AGSI+, сейчас заполнены на 26,5%, Австрии — на 12,8%. Европа поставила перед собой задачу заполнить хранилища к началу нового отопительного сезона на 80% при одновременном сокращении закупок российского газа. Но при отсутствии поставок из РФ сделать это будет затруднительно — сейчас общий уровень запасов составляет всего 26,28%. Подробный план ЕС по отказу от российских энергоресурсов будет готов в мае, но уже сейчас страны-участницы заявляют о намерении увеличить импорт нероссийского газа. В частности, власти США пообещали, что поставят дополнительно 15 млрд кубометров в Европу в текущем году, в 2021 году объем поставок составил около 20–21 млрд кубометров.

Важный вопрос — сохранят ли страны ЕС единый подход, и если нет, то будут ли те, кто согласится платить рублями, делиться газом с соседями. Например, Венгрия неоднократно подчеркивала, что не может отказаться от российских энергоносителей, а свою позицию по платежам в рублях публично не обозначила.

Сейчас у каждой страны есть план превентивных действий, предусматривающий механизмы раннего предупреждения, и план действий в чрезвычайных ситуациях. «Эти планы включают как рыночные меры, в частности требование к поставщикам быстро искать альтернативы, так и прямое вмешательство правительств путем указания компаниям останавливать подачу газа на промышленные объекты»,— отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. Она уточняет, что такие планы появились после газового кризиса 2009 года, когда на несколько дней останавливался физический транзит российского газа через Украину.

Помимо этого, законодательство ЕС предусматривает принцип солидарности: государства-члены должны помочь своим соседям в случае серьезного кризиса с газоснабжением, чтобы предотвратить любые сбои в подаче газа домохозяйствам. Первое двустороннее соглашение о солидарности было подписано между Германией и Данией 14 декабря 2020 года, а второе — между Германией и Австрией 2 декабря 2021 года. 30 марта сообщалось, что такое соглашение с Германией также намерена подписать Греция, оно будет касаться совместного хранения газа.

Татьяна Дятел