Платежи врозь

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Российским эмитентам евробондов рекомендуется проводить раздельно выплаты по своим зарубежным обязательствам, а также объявлять досрочный выкуп ценных бумаг за рубли. Это должно защитить российских инвесторов, до которых не доходят платежи из-за рубежа. Ранее такие операции провел Минфин, столкнувшийся с невозможностью заплатить по внешнему долгу. Эксперты полагают, что технических проблем возникнуть не должно, однако эмитенты опасаются, что подобные выплаты могут трактоваться как дефолт. Кроме того, остается вопрос обеспечения платежей резидентами РФ, чьи права учитываются иностранной системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В РФ решили не выдавать разрешения на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией. Такой подход по предложению Минфина и ЦБ к 12 апреля одобрила подкомиссия правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ, созданная в начале марта для выдачи разрешений на осуществление резидентами валютных операций.

Как поясняет Минфин, права российских держателей нарушаются со стороны международной расчетно-клиринговой системы — «выплаты по еврооблигациям получают только те, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе», а до россиян деньги не доходят. Теперь подкомиссия рекомендует производить выплаты раздельно: для держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой,— через иностранного платежного агента, а при учете в российской учетной системе — через российского. В Минфине “Ъ” пояснили, что агентом выступит Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Кроме того, подкомиссия рекомендовала «в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру».

Минфин уже применил подобную схему для выплат по суверенным евробондам — в конце марта он выкупил по оферте ценные бумаги у российских держателей, а при блокировании платежа в валюте другим инвесторам перевел им платеж в рублях.

Эмитенты официально комментировать возможность раздельной оплаты не стали. Но собеседники “Ъ” в металлургических и горнодобывающих компаниях сходятся во мнении, что технически это будет трудно реализовать, а для кого-то из компаний, оказавшихся под санкциями, и вовсе невозможно — в любом случае придется ждать разрешения регулирующих органов США и ЕС. Собеседник в одном из эмитентов говорит, что раздельно платить готовы, но «без разрешения большинства инвесторов раздельный платеж может считаться случаем неисполнения обязательств по выпуску еврооблигаций».

Источник “Ъ” в крупной промышленной компании отмечает, что такое «решение принесет больше вреда, чем пользы». «Сам факт, что платежному агенту будет перечислена не вся сумма, а лишь часть купонных выплат — доля нерезидентов, уже будет означать дефолт со всеми последствиями, то есть наложением ареста на экспортные товары, блокировкой счетов и пр.»,— считает собеседник “Ъ”.

Технических проблем с раздельной оплатой по евробондам возникнуть не должно, полагают участники финансового рынка.

Ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков пояснил, что раздельные выплаты можно осуществлять, так как российский НРД располагает информацией о тех российских владельцах еврооблигаций, которые покупали бумаги через российского же партнера. По его словам, платежи российским инвесторам будут идти от российских юрлиц, так как лишнее «пересечение» границ в таких условиях нецелесообразно.

Партнер юрфирмы Saveliev, Batanov & Partners Владислав Ганжала добавил, что изменение платежей будет касаться только резидентов РФ и в результате они получат выплаты по евробондам. С юридической стороны, по его словам, это будет не соответствовать эмиссионной документации, но ничьи права не будут нарушены, а потому споров возникнуть не должно. Впрочем, уточнил Владислав Ганжала, неясно, что будет с резидентами РФ, чьи права учитываются иностранной учетной системой, так как они не смогут получить платежи через российского агента, а иностранная расчетно-клиринговая система будет продолжать блокировать выплаты.

При этом далеко не все компании заинтересованы в досрочном выкупе своих еврооблигаций. По словам гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, «некоторым эмитентам, выходившим на рынок в прошлом году, удалось зафиксировать низкие процентные ставки на длинный срок».

Например, НЛМК получил 1,45% годовых в евро до 2026 года, «Фосагро» — 2,6% годовых в долларах до 2028 года. Кроме того, Александр Шураков полагает, что эмитенты, которые входят в глобальные корпорации со значимыми активами в других странах «будут обслуживать свои еврооблигации, как и раньше, не выделяя российских держателей».

Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров добавляет, что российский бизнес все еще сохраняет надежды на сотрудничество с западными игроками в будущем, поэтому дефолтные риски могут восприниматься как крайне острые, и некоторые эмитенты будут «платить в соответствии с эмиссионной документацией».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Полина Трифонова

Выплата купонов и погашение по евробондам российских эмитентов в марте—апреле 2022 года Выйти из полноэкранного режима Дата Выпуск* Купон, долг Валюта Объем (млн ед.) Примечание 06.03.22 РЖД-2023 Купон € 23,0 Не прошел 06.03.22 «Роснефть»-2022 Купон, долг $ 2400,0 07.03.22 «Газпром»-2022 Купон, долг $ 1300,0 09.03.22 «Норильский никель»-2022 Купон, долг $ 500,0 12.03.22 РЖД-2026 Купон CHF 2,1 Не прошел 17.03.22 Россия-2023, Россия-2043 Купон $ 117,2 21.03.22 НЛМК-2024 Купон $ н. д. 22.03.22 Россия-2029 Купон $ 65,6 23.03.22 РЖД Купон ? 23,4 Не прошел 24.03.22 «РусГидро»-2022 Купон руб. 812,5 Не прошел 24.03.22 СУЭК-2026 Купон $ 8,4 Не прошел 24.03.22 «Северсталь»-2024 Купон $ 12,6 Не прошел 28.03.22 Россия-2035 Купон $ 102,0 28.03.22 «Полюс»-2022 Купон, долг $ 483,0 31.03.22 Россия-2030 Купон $ 329,2 31.03.22 Россия-2022** Тело $ 1448,0 31.03.22 ЧТПЗ-2024 Купон $ 6,8 Не прошел 04.04.22 Evraz-2023 Купон $ 18,9 05.04.22 Evraz-2024 Купон $ н. д. 05.04.22 РЖД-2022 Купон, долг $ 604,6 Не прошел 06.04.22 Россия-2022, Россия-2042 Купон, долг $ 649,2 09.04.22 АЛРОСА-2024 Купон $ 11,6 Не прошел 09.04.22 Nordgold-2024 Купон $ 8,3 Не прошел Открыть в новом окне *Указан эмитент и год погашения выпуска. **Платеж в рублях. Россия — суверенные еврооблигации. По данным эмитентов и сообщений информагентств.