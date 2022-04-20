IT перегружается

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Ряд крупных российских IT-компаний объявили о планах дополнительно создавать рабочие места, а также поднять зарплаты профильным специалистам. Однако эксперты говорят, что это скорее исключение из правил: крупные банки, которые традиционно перегревали IT-рынок высокими зарплатами, наоборот, снижают затраты на разработку и сокращают команды. Участники рынка и представители рекрутинговых компаний подтверждают, что ажиотаж на рынке спал, компании оптимизируют проекты и штат, а IT-специалисты снижают зарплатные ожидания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На фоне массового переезда российских IT-специалистов за рубеж ряд профильных компаний решили увеличить штат сотрудников. В «Лаборатории Касперского» “Ъ” сообщили, что компания планирует создать около тысячи новых рабочих мест для расширения направлений исследований и разработки в России. Также в апреле компания подняла зарплаты на 20%. Индексация зарплат планируется в «Яндексе» и «Авито», рассказал разработчик, ментор Solvery Евгений Кравцов.

В «Яндексе» сказали, что в апреле завершается расчет новых зарплат по итогам ревью (анализ результатов работы за период, по итогам которого повышается зарплата и выплачиваются бонусы), которое сотрудники «Яндекса» проходят каждые полгода, в «Авито» на запрос не ответили.

После начала военных действий на Украине 24 февраля IT-специалисты начали массово покидать Россию, координируясь в чатах Telegram и помогая друг другу с переездом, писал “Ъ” 28 февраля. Уже через месяц, 22 марта, глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что из страны уехало 50–70 тыс. IT-специалистов, были и более внушительные оценки.

На этом фоне правительство спешно приняло целый ряд мер поддержки в IT, включая нацеленные именно на сотрудников. Премьер Михаил Мишустин 7 апреля лично и эмоционально призвал IT-специалистов не уезжать. И тенденция, судя по всему, начала разворачиваться, хотя и не по самым приятным причинам.

В первую волну IT-специалисты панически бежали, боясь призыва в армию или введения ограничений на выезд, но сейчас ситуация «стала несколько легче», отмечает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Многие уехали в спешке и без подготовки, у них кончаются ресурсы, а цены на аренду квартир в городах основных направлений эмиграции существенно выросли. Люди поняли, что за границей трудно, и задумались, что делать дальше»,— объясняет он.

В то же время смягчился и дефицит специалистов в России, в том числе из-за сворачивания многих проектов в условиях экономического кризиса и санкций. «Крупные банки, которые некогда решили заняться IT-разработкой и перегрели рынок высокими зарплатными предложениями, сейчас режут косты и сворачивают IT-разработку»,— говорит собеседник “Ъ” на российском IT-рынке. Зарплатные ожидания специалистов «несколько затормозили свой рост», подтверждает исполнительный директор компании «Рексофт» Евгений Минеев.

Тенденцию подтверждает источник “Ъ” в крупном IT-интеграторе: по его словам, банки сейчас существенно урезают как траты на собственную IT-разработку, так и расходы на аутсорсное программирование. «ВТБ на 50% порезал свои траты на IT, аналогичная ситуация и в других банках. Общая тенденция сейчас такая, что за борт выкидывают специалистов, занятых фронтэндом. И эта тенденция с нами надолго: IT — это та сфера, которая нужна банку в период роста, которого в ближайшем будущем не предвидится»,— говорит он. Впрочем, в пресс-службе ВТБ заявили, что у банка нет планов по сокращению IТ-специалистов и бюджета на собственные разработки.

Бюджеты многих направлений в IT-компаниях урезали, компании перестали набирать впрок, а сфокусировались на позициях, которые действительно нужны здесь и сейчас, объясняет Евгений Кравцов.

В некоторых компаниях уменьшили наем, например, IOS-разработчиков (Apple наиболее жестко реагирует на все санкционные ограничения, удаляя, в частности, приложения из AppStore), добавляет ментор Solvery Филипп Дельгядо. Компании сокращают проекты, меняют приоритеты найма, прекращают или сокращают финансирование, подтвердила руководитель по подбору направления IТ рекрутинговой компании Benchmark Екатерина Селезнева. Кроме того, по ее словам, многие компании на неопределенное время прекратили наем новых сотрудников.

Уход западных вендоров привел к появлению на рынке труда специалистов, которые годами не меняли работодателя, и, как следствие, остановил рост зарплат. Если в 2021 году разрыв в зарплате при смене работы IT-специалистами доходил до 50% (см. “Ъ” от 24 июля 2021 года), то теперь IT-специалисты умерили зарплатные ожидания, говорят эксперты.

Юлия Степанова, Никита Королев