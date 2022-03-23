На льготы рук не хватит

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Белый дом прорабатывает расширение мер поддержки для IT-отрасли на фоне западных санкций и релокации IT-специалистов. Перечень идей широк, в их числе снижение налогов, льготные кредиты и гранты. Однако быстро решить проблемы не получится — по оценкам участников рынка, на импортозамещение специализированного ПО (нефтегазового, инженерного, графического) может потребоваться как минимум несколько лет. Что же касается оттока уезжающих IT-специалистов из России, то, по прогнозам РАЭК, их число пока будет только расти: уже в апреле покинуть страну могут еще 70–100 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Меры по развитию IT-отрасли в условиях западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине, обсудили вчера участники расширенного заседания профильного комитета Госдумы. В Минцифры, по словам главы ведомства Максута Шадаева, определили десять основных направлений поддержки — это новые налоговые послабления, гранты, льготные кредиты и др.

Так, министерство предлагает расширить действие налоговых льгот для IT-компаний и освободить на три года от налога на прибыль EdTech- и e-commerce-компании.

Напомним, освобождение на три года от уплаты налога на прибыль аккредитованных IT-компаний ранее уже было предусмотрено указом президента от 2 марта 2022 года. До этого в рамках первого пакета мер поддержки IT-отрасли к IT-компаниям с 2021 года применялась пониженная ставка налога на прибыль в размере 3%.

По мнению экспертов из EdTech-сферы, обнуления налога на прибыль мало — в отрасли стоит вопрос, как закрывать убытки. Так, например, гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров прогнозирует падение рынка. «Разом были отключены важные рекламные каналы, покупательская способность снизилась, многие не готовы начинать долгосрочное обучение»,— говорит он. В пресс-службе Ozon отметили, что «сейчас практически нет адресных мер поддержки для IT-компаний на российском рынке e-commerce». В компании полагают, что новые предложения по налоговым льготам позволят не только создать новые (в том числе высококвалифицированные) рабочие места, но и в значительной мере нивелировать кризисные явления в этом секторе экономики.

Поддержать IT-отрасль призваны и три вида льготных кредитов — это займы по ставке 3% годовых на разработку новых продуктов, оборотные кредиты по ставке 11% годовых, а также невозвратные кредиты на возмещение НДФЛ сотрудникам и сохранение рабочих мест.

Однако здесь возникает проблема отсутствия залоговой массы у IT-компаний — а вопрос о возможности залога нематериальных активов, как и идея гарантийного фонда по таким кредитам, только прорабатывается.

Также Минцифры определило 20 индустрий для разворачивания схемы «единого заказчика» продуктов, в которых они заинтересованы,— это банки, розничные сети, крупные промышленные предприятия. «Нам очень важно, чтобы эти деньги (гранты) получали заказчики — и уже себе на эти деньги заказывали необходимую разработку, чтобы не получилась ситуация, когда компания получает грант, делает классное решение, а дальше мы пытаемся простимулировать его внедрение»,— указал господин Шадаев.

Среди проблемных для импортозамещения ПО министр назвал нефтегазовые, инженерные, графические продукты. По его мнению, отставание тут можно сократить в течение двух-трех лет за счет грантов, а к импортозамещению остального ПО Россия «готова неплохо». Напомним, что западные разработчики SAP и Oracle, чьи системы используют почти вся российская промышленность, энергетика, транспорт, другие отрасли, объявили ранее об остановке деятельности в РФ. Частично аналоги их продуктов в РФ уже есть, но, по мнению экспертов, экстренное замещение обойдется компаниям в миллиарды рублей.

Вместе с тем выступление главы РАЭК Сергея Плуготаренко в конце заседания поставило под сомнение усилия властей — из-за оттока IT-специалистов.

Так, по словам эксперта, в апреле РФ могут покинуть 70–100 тыс. человек. «Первая волна — 50–70 тыс. человек — уехали уже. Сдерживает "вторую волну" то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но "вторая волна" точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники»,— заявил он.

Венера Петрова, Анастасия Гаврилюк