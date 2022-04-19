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Коммерсантъ FM
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Перчаточный режим строгой экономии

Медперсонал рассказал о дефиците расходных материалов

Более половины российских медиков признают перебои с поставками импортных медицинских расходников — катетеров, шприцов, антисептиков, перевязочных средств, шовных материалов. Треть респондентов обеспокоены поставками и отечественных аналогов. Это показал опрос сервиса «Актион Медицина», проведенный среди среднего медперсонала российских клиник. Наиболее остро стоит вопрос об экономии импортных перчаток: производство только 1% из ежегодно используемых 500 млн пар перчаток локализовано в России.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Эксперты «Актион Медицины» (сервис экспертной поддержки специалистов медицинских организаций; входит в группу «Актион») провели опрос среди медработников об импортозамещении расходных материалов. К ним относят предметы для выполнения процедур и обслуживания медтехники: перчатки, антисептики, перевязочные средства, шовные материалы, гели для ультразвуковой диагностики. В опросе приняли участие главные, старшие (50,4%) и рядовые медсестры (22,6%) российских клиник (504 респондента).

Признали перебои с поставками импортных расходников более половины опрошенных (54,6%). Еще 34% заявили о проблемах с поставками и отечественных расходных материалов. Среди изделий зарубежного производства среднему медперсоналу чаще всего приходится экономить перчатки (31%), катетеры (22%), инфузионные системы, бабочки для постоянного внутривенного катетера (17%), дезсредства и антисептики (16%), шовный материал (15%), шприцы (13%), маски (10%) и бахилы (6%). В то же время 22% опрошенных заявили, что экономить расходные материалы необходимости нет.

Как показал опрос, 38% медиков планируют заменить на российские аналоги импортные перчатки, 25% — дезсредства и антисептики, 24% — шприцы. При этом уже сейчас работают только с российскими производителями 28% опрошенных.

Для экономии расходников клиники принимают ряд мер. Чаще всего пересматривают нормы расходования (42%), стараются избежать дублирования анализов (29%), ужесточают контроль за выполнением правил стерилизации и дезинфекции (24%).

Ведущий эксперт «Актион Медицины» Наталья Котова рассказала, что тема опроса была выбрана по результатам предварительных глубинных интервью в марте «как одна из самых актуальных для медицинских работников в условиях санкций». Так, главный медбрат одной из клиник Тюмени признался, что в работе использует импортные перчатки, шприцы, капельные системы: российское производство пока не может обеспечить больницу качественными расходниками. «Агитируем сотрудников аккуратнее и менее расточительно обращаться с расходными материалами — например, с перчатками. Удалось достичь существенной экономии даже за первый квартал»,— рассказал собеседник.

Ранее в СМИ появилась информация, что столичным и подмосковным медикам стали выдавать меньше зарубежных перевязочных материалов и советовали надевать перчатку только на ту руку, которая непосредственно производит манипуляции с пациентом. В этой связи упоминались, в частности, НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Морозовская детская горбольница и ДГКБ им. Г. Н. Сперанского. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о нехватке медицинских изделий в упомянутых лечебных учреждениях.

В российской медицине, по данным Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциации СИЗ), ежегодно используется более 500 млн пар нитриловых, латексных и виниловых перчаток. Спрос растет на 10% в год за счет внедрения культуры безопасности на рабочих местах, а в пандемию выросло потребление и за счет использования перчаток посетителями, говорит президент ассоциации Владимир Котов. Тенденция роста спроса, по его словам, сохранится в ближайшие два-три года. При этом только 1% потребляемых в России тонких перчаток локализован в стране, но все они производятся из импортного сырья — из европейских стран, Китая, Малайзии, Вьетнама, Таиланда, Индонезии. Остальные 99% импортируются из стран Юго-Восточной Азии. Еще в период пандемии на перчатки возник ажиотажный спрос, производители были загружены на много месяцев вперед, а сейчас поставки осложняются и перебоями в логистике и дополнительными сложностями из-за санкций, говорит Котов.

В России, по его словам, возможно наладить производство некоторых видов сырья. Для этого необходимо разрабатывать отдельные смеси на российских химических производствах, обеспечивать специальные условия для хранения и транспортировки полимеров. «Важно учесть, что производство с экологической точки зрения "грязное" и при этом будет находиться в конкуренции с китайскими производителями, уступая им по объему выпускаемой продукции»,— объясняет Владимир Котов.

Дарья Горякина, заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс», рассказала, что доля импортных расходных материалов, используемых в основной деятельности компании, составляет порядка 80%, российских — 20%. «С конца февраля наблюдался дефицит по некоторым позициям, но благодаря нашим партнерам, которые выполняли в полном объеме все контрактные обязательства, удалось обеспечить бесперебойность поставок»,— сообщила госпожа Горякина. По ее словам, «Хеликс» постоянно мониторит рынок расходных материалов: российские производители занимают пока «не очень большую долю», но компания тестирует «все возможные» варианты.

В «Инвитро» с марта этого года столкнулись «с определенными логистическими сложностями», изменившими привычные каналы и регулярность поставок, сказал директор по продажам группы компаний Филипп Сапронов. Однако практически по всем позициям — от эластичных бинтов и перчаток до специфических пробирок, игл и держателей для игл — находятся полностью сопоставимые по качеству аналоги. Чаще всего их покупают в Китае, Индии и Турции, есть изделия производства России, Белоруссии, Узбекистана. По словам господина Сапронова, к концу этого года расходные материалы отечественного производства или импортированные из таких стран, как Индия и Китай, будут составлять до 70% используемых по всей сети «Инвитро».

Частные клиники не отмечают дефицита расходников. Кирилл Попов, директор департамента управления системой снабжения ГК «Медси», рассказал, что доступность расходных материалов в их клиниках не изменилась. «Есть незначительные задержки в поставках хирургической оснастки и материалов гемостаза»,— сказал господин Попов. В ЕМС “Ъ” также сообщили, что проблем с расходными материалами нет, а работа идет «в обычном режиме». В то же время СМИ, ссылаясь на результаты опроса представителей частных клиник, пишут, что их услуги могут подорожать до 20% из-за дефицита импортного оборудования и расходных материалов, а также роста цен на них.

Наталья Костарнова, Полина Гриценко

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