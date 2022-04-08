Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уход расходников

Что будет с ценами и дефицитом медицинских изделий

Русфонд продолжает изучать, как нынешняя геополитическая ситуация влияет на российское здравоохранение. Это не личные истории и не собрание экспертных прогнозов. Мы рассказываем о механизмах работы этого рынка и определяем точки, через которые события в мире на него влияют.

Медицинские изделия — это широкое понятие: от бинтов и шприцев до аппарата протонной терапии, которому нужно отдельное здание. Но у них есть четыре важных общих свойства.

Первое — огромная зависимость от импорта. Из 2 трлн руб., потраченных в России в прошлом году на лекарства, на импорт пришлось 55%. А на рынке медизделий объемом более 700 млрд руб. импорт занимает 85%. Причем технике, произведенной в России, все равно нужны импортные комплектующие и расходники. С учетом этого зависимость почти стопроцентная.

Понятно, что все нервничают. Лаборатории запасают реагенты. Медцентры заполняют склады. Производители вроде бы продолжают поставки в Россию, но мало ли: все помнят уроки валютных, ковидных и прочих катаклизмов.

— Некоторые больницы обеспечили себя на год-полтора вперед,— рассказывает завотделением кардиохирургии петербургского Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Рубен Мовсесян.— Паникуют и стараются запасти как можно больше расходных материалов. Притом что почти для всего есть варианты замены и катастрофы, скорее всего, не произойдет.

Второе — наша география. Все приходится везти издалека, поэтому компании сферы здравоохранения, напрямую не затронутые санкциями, все равно ощущают их из-за проблем с логистикой.

— Небо закрыто, порты собираются закрывать, грузовые железнодорожные перевозки ограниченны,— перечисляет основатель сети лечебно-диагностических центров Медицинского института имени Березина Сергея Аркадий Столпнер.— Будут новые логистические возможности, но хуже и дороже.

Наиболее передовые технологии в наибольшей степени зависят от мировой медицины. Скорые не перестанут ездить, хирурги не разучатся удалять аппендикс. Пострадает то, что на переднем крае. “Ъ” уже писал, что в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, где лечат рак с помощью клеточной терапии CAR-T, материалов осталось всего на несколько таких операций. Прекращены поставки фильтров, которые в этом же центре применяют для обработки костного мозга. Это вызов — придумать, как сохранить в новых условиях прежнее качество, сказал мне один из врачей. Надеюсь, у него получится, но ведь в прежних условиях он бы потратил эти силы на движение вперед.

История с санкциями быстро не кончится. Пережить тяжелое время могло бы помочь импортозамещение. Но есть четвертое свойство рынка медизделий — бюрократия и зарегулированность.

— Мы забираем костный мозг импортными иглами,— рассказывает врач-гематолог.— Российские есть, но не очень нам подходят. Производитель в принципе готов их для нас доработать, но боится связываться с гостендерами. А без них нельзя.

А самый удивительный в новой реальности факт — что с начала 2022 года в России фактически прекратилась регистрация новых медицинских изделий. Старые правила отменили, а как применять новые, пока непонятно. В результате вернули старые с некоторыми положительными изменениями, но лишь спустя три месяца, с 1 апреля. Настоящий вызов — импортозамещать в таких условиях.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/938

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...