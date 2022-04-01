Лекарства кладут в стационар

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Государственные медучреждения и региональные органы здравоохранения, подстраховываясь от возможного дефицита лекарств из-за возникшего жесткого экономического кризиса, за последний месяц увеличили их закупки для лечения в стационарах почти на треть, направив на это более 45 млрд руб. Также на 10%, до 62 млрд руб., вырос объем закупок препаратов для льготников. Повышенный спрос со стороны госзаказчиков вызван не только опасениями нехватки лекарств. Они закупают впрок перед разрешенной властями перерегистрацией цен на ряд жизненно важных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из предоставленных Headway Company “Ъ” данных следует, что с 24 февраля по 25 марта госклиники для стационарного лечения приобрели препаратов на 45,2 млрд руб., что больше на 30,4% год к году. Заметнее всего закупки выросли у медучреждений Волгоградской (в 4,5 раза), Ленинградской (в 3,9 раза), Новосибирской (в 2,6 раза) областей. Кроме того, на 10%, до 62,1 млрд руб., выросли закупки лекарств для льготников.

Больше всего в денежном выражении за месяц было закуплено противомикробных препаратов — на 6,2 млрд руб., что выше на 34% год к году, а также противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, где рост достиг 39%, до 20,1 млрд руб. Кроме того, на 42%, до 567 млн руб., выросли закупки лекарств для лечения заболеваний респираторной системы и на 64%, до 833 млн руб., препаратов для лечения заболеваний органов чувств.

Представители БСС (дистрибутор препаратов, в том числе для госсегмента) и Петербургского городского клинического онкодиспансера (ГКОД) подтвердили рост объема закупок. В ГКОД добавили, что за месяц провели в два раза больше аукционов, чем год назад, увеличив в полтора раза запас онкопрепаратов.

Наблюдаемый повышенный спрос, по словам руководителя отдела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной, может быть связан с тем, что госзаказчики неравномерно распределяют закупки по месяцам.

Медучреждения сейчас делают большие запасы, чтобы обезопасить себя на случай дальнейших перебоев в логистике, считают в БСС. В середине марта замглавы Минздрава Сергей Глаголев признавал, что «повышенная контрактация препаратов медучреждениями, региональными органами здравоохранения и аптечными сетями» — следствие рисков дефицита.

Хотя, по словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, пока реальной угрозы дефицита не наблюдается: «Иностранные фармкомпании продолжают поставлять жизненно важные лекарства, после изменения логистических цепочек ситуация нормализуется». Сейчас существенная зависимость от импорта наблюдается в сегменте современных онкопрепаратов, а также субстанций для производства антибиотиков, поясняет эксперт.

В БСС говорят, что запасов лекарств для удовлетворения текущего всплеска спроса достаточно. В ГКОД также отмечают, что поставщики исполняют обязательства за исключением случаев, связанных с изменением логистики.

Помимо рисков дефицита еще одной причиной выросшего спроса на лекарства со стороны госзаказчиков мог стать возможный пересмотр максимальных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, считает замдиректора НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Алексей Трякин. «В такой ситуации медучреждения стремятся сформировать запасы по старым ценам»,— добавляет он. Лекарства закупаются в повышенных объемах в том числе из-за объявленного правительством пересмотра в ближайшие месяцы цен на препараты из перечня ЖНВЛП, соглашается господин Беспалов.

Предельные цены на препараты из этого списка регулируются государством. Из-за ослабления рубля с конца февраля власти в конце марта смягчили условия пересмотра стоимости. В частности, иностранным фармкомпаниям позволили обосновывать новую цену изменением курса валюты в стране—производителе препарата. Механизм перерегистрации цен на ЖНВЛП пока не отработан, он запустится не раньше мая-июня, предполагает Николай Беспалов. В этот переходный период медучреждения в большом объеме закупают препараты, чтобы, вероятно, избежать перебоев в лечебном процессе, отмечает он.

На фоне экономического кризиса федеральные власти начали выделять регионам деньги на формирование резервов по лекарствам и медизделиям. В середине марта правительственным постановлением на 2022 год снято ограничение по ежемесячному авансированию больниц и поликлиник в размере 1/12 от годового объема. Теперь аванс может достигать объема затрат медорганизаций в 2021 году на приобретение основных средств и материальных запасов из средств обязательного медстрахования. Томская область, Удмуртия, Нижегородская область уже получили повышенный аванс на закупку лекарств и медизделий совокупно на 11,8 млрд руб.

Полина Гриценко