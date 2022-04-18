На информационном фронте не без замен

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За время специальной военной операции на Украине в ряде субъектов РФ сменилось руководство центров управления регионами (ЦУР) — структур, отвечающих за информационное сопровождение местной власти. Как выяснил “Ъ”, причинами замен и отставок становились не только идеологические разногласия, но и претензии к качеству работы, возросшая нагрузка и плановая ротация. Впрочем, в головном офисе центров “Ъ” заверили, что текучесть персонала остается в общеотраслевых значениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

4 апреля пост руководителя ЦУР Ленинградской области по собственному желанию оставила Евгения Апанасова. Причину увольнения она объяснила в публикации на Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ): «Утром 24 февраля (дата начала специальной военной операции.— “Ъ”) начался этот кошмар. Я тяжело переживала и переживаю». В разговоре с “Ъ” госпожа Апанасова не стала раскрывать подробности увольнения, отметив лишь, что претензий к ее работе у высшего руководства не возникало. Должность главы ЦУР занял заместитель госпожи Апанасовой Тимур Зайнуллин.

Напомним, сеть ЦУРов была создана в российских регионах в 2020 году для помощи местным властям с интернет-коммуникацией. Ее работу курирует столичная АНО «Диалог». В распоряжении ЦУРов есть специальное программное обеспечение — «Инцидент менеджмент», которое позволяет собирать жалобы населения из соцсетей и других источников и передавать их чиновникам для обратной связи.

Ленобласть — не единственный регион, где после обострения украинского кризиса сменилось руководство такого центра. В конце февраля пост руководителя ЦУР Свердловской области оставил экс-председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров. В начале марта в отставку ушел глава ЦУР Волгоградской области Максим Баннов, а в конце месяца — руководитель ЦУР Ярославской области Александр Гошкаренко. Наконец, 5 апреля стало известно об увольнении главы ЦУР Приморья Полины Степаненко.

Как выяснил “Ъ”, причины у каждого были свои. Например, источник в свердловском ЦУРе рассказал “Ъ”, что из-за слабого взаимодействия с командой губернатора Евгения Куйвашева центр оказался в «хвосте» рейтинга, составляемого «Диалогом» (см. “Ъ” от 30 ноября 2021 года): «79–80-е место по стране и последнее место среди регионов УрФО». За это в итоге и поплатился должностью господин Захаров, утверждает собеседник “Ъ”. Схожим образом объясняет отставку госпожи Степаненко источник “Ъ” в исполнительной власти Приморского края: «Хотя в целом деятельность ЦУРа оценивается положительно, были определенные претензии к работе руководителя. Степаненко не сработалась с губернатором Олегом Кожемяко».

Источник “Ъ”, близкий к правительству Ярославской области, назвал отставку господина Гошкаренко плановой: «Без каких-либо подоплек, просто прошел этап становления». А собеседник в администрации Волгоградской области и вовсе заверил “Ъ”, что претензий к господину Баннову не было и он ушел на повышение — руководить неким «новым областным проектом в сфере цифровых медиакоммуникаций». Правда, что это за проект, пока неизвестно.

Отметим, что ротации руководства были свойственны ЦУРам и до начала специальной военной операции. Так, в начале февраля из-за низких позиций в рейтинге «Диалога» ЦУР Сахалинской области возглавил уже третий по счету руководитель — политолог Сергей Гребенюк. Тогда же новым главой ЦУР Забайкальского края стала журналистка Натия Зайкина.

Собеседник в руководстве одного из ЦУРов европейской части России рассказал “Ъ”, что после начала спецоперации на Украине и на фоне введенных против России санкций нагрузка на центры существенно возросла: «Люди волнуются, идут в соцсети и жалуются. Взять тот же сахар — тысячи комментариев. Поэтому и задач стало больше, и объем работы увеличился. Внешней политики мы, конечно, не касаемся, это федеральная история, но и обычных прикладных вопросов — за глаза». По его словам, в ряде случаев коллеги и раньше собирались увольняться, а возросшая нагрузка просто «помогла им сделать последний шаг». Источник в руководстве одного из ЦУРов Дальнего Востока тоже сказал “Ъ”, что нагрузка стала решающим фактором: «Приходится удерживать информационный фронт в условиях роста опасений населения и всплесков всепропальщицких настроений».

Впрочем, в «Диалоге» утверждают, что сотрудники ЦУРов увольняются из-за предложений «более интересной работы» или личных обстоятельств. «И к первой из этих причин мы относимся со здоровым оптимизмом: хорошо, что наши сотрудники востребованы на рынке, и часто мы видим, как они укрепляют команды партнерских нам структур»,— объяснила “Ъ” заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. По ее словам, в ЦУРах работает около 2,5 тыс. человек, текучесть персонала по итогам 2021 года осталась в «общеотраслевых значениях» — от 10% до 20%. «Показатели текучести в нашей компании за первый квартал не превышают значений прошлого года, а проводимые регулярно опросы удовлетворенности показывают высокую вовлеченность сотрудников компании»,— говорит госпожа Аблец.

Андрей Прах, Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”