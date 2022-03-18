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Коммерсантъ FM
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Между гордостью и беспокойством

Россиян все больше беспокоит экономика, но они все еще надеются на светлое будущее

После начала военной спецоперации на Украине россияне все чаще задают властям вопросы о социально-экономических проблемах вроде роста цен и нехватки лекарств, а те в ответ обещают держать ситуацию под контролем и призывают жаловаться на завышенные цены в ФАС. Это следует из результатов мониторинга переписки граждан с властями в соцсетях, проведенного АНО «Диалог». Другой популярной темой стала помощь беженцам из Донбасса. При этом чувство тревожности у людей постепенно снижается, а среди своих эмоций они выделяют гордость и надежду. Политолог считает, что пока россияне не до конца осознают последствия нынешней экономической ситуации, и прогнозирует, что основные очаги недовольства будут сосредоточены в крупных городах.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

АНО «Диалог» предоставила “Ъ” данные мониторинга вопросов жителей, которые они задавали властям через соцсети с 28 февраля по 15 марта 2022 года. АНО курирует деятельность центров управления регионами (ЦУР), которые и должны помогать региональным администрациям оперативно реагировать на запросы граждан в интернете. ЦУРы работают во всех регионах, кроме Москвы. «Диалог» также не купирует ЦУР Подмосковья, он находится в подчинении региональных властей. Мониторинг проводился при помощи сервисов «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе».

Из 105 281 вопроса, оставленного россиянами в соцсетях за отчетный период, 70% касаются разных социально-экономических проблем.

А топ-5 тем, по данным «Диалога», выглядит так:

  • рост цен на продукты первой необходимости;
  • опасения об отсутствии жизненно важных лекарств в аптеках;
  • адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев;
  • оказание гуманитарной помощи;
  • организация процесса приема беженцев.

Вопросы, связанные с подорожанием продуктов первой необходимости (крупа, сахар, растительное масло, соль), интересуют преимущественно население Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Про лекарства в основном спрашивают проживающие в границах Южного и Дальневосточного округов. «Осуществляется ли контроль за повышением цен на продукты, товары первой необходимости, лекарства, товары для детей?» — приводят в «Диалоге» пример типичного запроса от жителей Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского округов. Что же касается вопросов о беженцах, то их число снижается по мере того, как власти предоставляют необходимую информацию о пунктах помощи: в конце февраля об этом было порядка 300–400 вопросов в день, сейчас — около 130.

В «Диалоге» также привели конкретные примеры переписки между жителями и представителями власти.

«Обратите, пожалуйста, внимание на цены в продуктовых магазинах. Ушел с прилавков песок, скоро закончится мука. А цены стремительно несутся ввысь. Вот тот же песок обещают продавать больше чем 100 руб. за кг. Сейчас сахарного песка в магазинах нет (ну, может, где-то и есть, в нашем магазине нет)»,— пишет Людмила Груздева из Вологодской области. С аккаунта регионального департамента экономического развития ей отвечают, что торговые сети уже увеличили поставки сахара на 30–50%, но этого недостаточно, чтобы справиться с возникшим «ажиотажным спросом», и что со временем ситуация наладится и «торговля пойдет в привычном темпе». Власти также просят граждан сообщать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о слишком высоких наценках на жизненно важные продукты. В Томаринском районе Сахалина в ответ на вопрос о росте цен администрация публикует адреса социальных магазинов и обещает принять меры для стабилизации ситуации. Власти Калужской области заверяют жительницу под ником «Екатерина Кли», что устройство детей беженцев в школы не приведет к их переполненности. А желающим поучаствовать в сборе гуманитарной помощи предоставляются перечень необходимых вещей и адреса пунктов их приема.

Граждане проявляют все больше склонности к накоплению доходов

В качестве полезных практик, помогающих ответить на запросы граждан, специалисты «Диалога» выделяют совместную работу региональных администраций со структурами ФАС в виде, например, прямых линий. Также в АНО положительно оценивают практику горячих линий и отмечают портал «Объясняем.рф», созданный правительством России совместно с «Диалогом» и АНО «Национальные приоритеты». Вскоре на «Объясняем.рф» появится специальный чат-бот для сбора вопросов, разработкой которого тоже занимался «Диалог».

Эта компания также проводит ежедневные интернет-опросы граждан.

Согласно исследованию от 14 марта, 78% респондентов «обеспокоены» ситуацией, но уровень тревожности снижается: в начале марта об этом говорили 62% опрошенных, сейчас — только 43%.

82% отмечают рост цен, 50% беспокоятся из-за возможного дефицита лекарств, а 5% уже с ним столкнулись. Зато к возможному уходу иностранных компаний россияне практически равнодушны: 71% из них этот вопрос не волнует. А основными эмоциональными реакциями на происходящее респонденты называют гордость (43%) и надежду (39%). В «Диалоге» также отмечают рост доли тех, кто считает, что санкции не повлияют на их уровень жизни (с 14% до 22%).

Поддержка россиянами власти резко выросла на фоне событий на Украине

По мнению политолога Владимира Шемякина, подавляющее большинство населения еще не осознало происходящее и его последствия для своей жизни. «С одной стороны, люди верят, что скоро все закончится, санкции отменят, цены снизятся, государство компенсирует населению потери. С другой — процесс роста цен, появления дефицита еще в разгаре и частично демпфируется запасами как личными, так и торговых сетей»,— считает эксперт. Ядерный электорат будет лоялен власти и в нынешних обстоятельствах, особенно если увидит заботу о себе, отмечает господин Шемякин. «Средний класс ощутит последствия контрастней других, но он и раньше не был лоялен. Однако он сосредоточен в больших городах, а революции — дело столичное. Вопрос в том, смогут ли власти удержать ситуацию под контролем»,— резюмирует эксперт.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова

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