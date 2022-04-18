Российский долг ищет способ оплаты

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Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные пути выплат по еврооблигациям. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил вариант, при котором владельцы облигаций примут решение о смене иностранного платежного агента и регистратора на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Другой способ — организация выплат нерезидентам на спецсчета в российских банках. В РСПП считают, что это позволит избежать дефолтов, судов и ареста имущества. Однако, по мнению экспертов, быстрая реализация этих идей может оказаться затруднительной, а избежать с их помощью судебных исков все равно не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями РСПП по исполнению обязательств по еврооблигациям, направленными премьеру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В письме союза говорится об опасениях, связанных с возможным возникновением дефолтов и последующих судебных исков с требованием погасить долг. В РСПП факт отправки предложений подтвердили. Получить комментарии ЦБ и правительства “Ъ” не удалось.

Ранее правительственная подкомиссия позволила не выдавать разрешения на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией (см. “Ъ” от 12 апреля). Также было рекомендовано осуществлять досрочные выкупы за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

Однако в РСПП считают, что любое отклонение от закрепленного в долговой документации порядка обслуживания долга неизбежно приведет к дефолту, кросс-дефолту и требованию иностранных кредиторов о немедленном полном погашении долгов. Как пояснил “Ъ” президент РСПП Александр Шохин, в последнее время российские эмитенты еврооблигаций, несмотря на готовность и финансовую возможность обслуживать свои обязательства в полном соответствии с проспектами эмиссии, не могут этого сделать из-за отказа западных банков и клиринговых институтов проводить соответствующие платежи со ссылкой на санкции.

Он уточнил, что в случае возникновения дефолтов и кросс-дефолтов иностранные держатели бондов смогут обращаться в суды и требовать наложения обеспечительных арестов на выручку российских компаний, полученную за рубежом, а также на активы. «А практика показывает, что стоимость активов, на которые накладывается обеспечительный арест, зачастую значительно выше оспариваемой суммы»,— добавил господин Шохин.

РСПП предложил ЦБ и правительству рассмотреть вариант с получением предварительного согласия держателей еврооблигаций на передачу НРД функций платежного агента и регистратора. Таким образом расчетные функции будут изъяты из иностранной юрисдикции в российскую. Союз считает, что такое решение может быть принято на собрании держателей, поскольку в процентном соотношении будут преобладать голоса россиян.

Также, если в эмиссионной документации нет соответствующих ограничений, организация может осуществлять выплаты на специальные счета нерезидентов в иностранной валюте в российских банках, отмечают в РСПП. Одновременно нерезидентам будет предоставлена возможность продажи принадлежащих им облигаций Минфину РФ или его агенту.

Александр Шохин подчеркнул, что у российского бизнеса нет цели «обойти» иностранных держателей бумаг. «Речь идет о таких вариантах обслуживания долговых обязательств российских эмитентов, которые, с одной стороны, должны исходить из необходимости учета содержания проспектов эмиссии конкретных выпусков еврооблигаций, а с другой — обеспечить платежи держателям облигаций, невзирая на санкции»,— пояснил он “Ъ”.

РСПП описывает вполне релевантные риски, однако реализовать предложения союза в короткие сроки будет крайне затруднительно, считает управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. Эксперт пояснил, что проведение общего собрания владельцев облигаций — «сложная забюрократизированная процедура и, даже если формально голосов российских держателей будет достаточно для смены платежного агента, эти изменения займут месяцы».

С учетом того, что государственные валютные резервы РФ заморожены, маловероятно, что правительство или ЦБ согласятся с предложением РСПП за счет иных источников выкупать российские корпоративные облигации у нерезидентов, полагает партнер Saveliev, Batanov & Partners Владислав Ганжала. По его словам, союз предлагает открыть нерезидентам специальные валютные счета в банках РФ и предоставить им возможность продавать Минфину такие облигации. «Однако платить дважды, чтобы избежать искусственно созданного дефолта, государство вряд ли будет»,— предупредил он.

Оптимальной могла бы стать гибридная схема, когда бизнес сам принимает решение, по какому пути идти, считает господин Александров. По мнению эксперта, если выплата купона и погашение наступают в ближайшие месяцы, удачнее выглядит вариант Минфина, но стратегически перевод расчетов в НРД позволит сохранить отношения с западными кредиторами, что может быть крайне важно для экспортного бизнеса. Владислав Ганжала отмечает, что «есть большие сомнения в том, что за рубежом будут сидеть и смотреть, как российское большинство владельцев облигаций будет продавливать удобные для себя решения в ущерб для нерезидентов». Он считает, что эта инициатива будет заблокирована через иностранные суды либо будет истолкована за рубежом как дискриминация нерезидентов.

Ксения Куликова