Вопрос повышенной плотности

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Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» просит изменить расчет налога на дополнительный доход для месторождений Требса и Титова, лицензии на которые принадлежат ее совместному предприятию с ЛУКОЙЛом. Так, нефтекомпанию не устраивает порядок расчета транспортных расходов — по ее мнению, они занижаются, из-за чего ей приходится переплачивать по НДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

«Роснефть» просит правительство изменить порядок определения индикативного тарифа на транспортировку нефти для расчета налога на дополнительный доход (НДД) на месторождениях Требса и Титова. Соответствующее обращение в начале апреля глава нефтекомпании Игорь Сечин направил вице-премьеру Александру Новаку, рассказывают источники “Ъ”. НДД облагается не объем добычи, как при взимании налога на добычу полезных ископаемых, а финансовый результат — выручка от продажи нефти за вычетом затрат, в том числе и затрат на транспортировку.

Месторождения Требса и Титова в Ненецком АО разрабатывает «Башнефть-полюс», где подконтрольная «Роснефти» «Башнефть» владеет 74,9%, остальное у ЛУКОЙЛа. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Башнефть-полюса» в 2021 году составила 63 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб. По данным ЦДУ ТЭК, по итогам прошлого года «Башнефть-полюс» произвела 1,2 млн тонн нефти. Нефть с месторождений Требса и Титова отгружается на экспорт через Варандейский терминал, принадлежащий ЛУКОЙЛу.

В письме господин Сечин предложил увеличить коэффициент баррелизации, с помощью которого количество добытой нефти (в тоннах, то есть единицах массы) переводится в баррели (единицы объема), с 7,18 до 7,3 при учете расходов на транспортировку для расчета НДД. Такой коэффициент применяется при исчислении расчетной выручки для всех участков НДД, указывает он. Отказ от корректировки коэффициента, по мнению главы нефтекомпании, «существенно увеличивает разрыв между фактическими расходами на транспортировку и расчетными (определенными по индикативу), что ведет к необоснованному увеличению НДД на месторождениях Требса и Титова». Так, цитируют обращение Игоря Сечина собеседники “Ъ”, по итогам 2021 года расчетные расходы на транспорт для «Башнефть-полюса» составили лишь 1,1 млрд руб., что на 3,4 млрд ниже фактических. Согласно отчетности «Роснефти», в 2021 году компания выплатила 649 млрд руб. по НДД, он должен вырасти и в этом году в связи с рекордным увеличением цен на нефть.

В секретариате Александра Новака переадресовали запрос “Ъ” в Минэнерго и Минфин, где отказались от комментариев. В «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”.

Коэффициент баррелизации зависит от плотности нефти, замечает Андрей Полищук из Райффайзенбанка: чем легче нефть, чем выше коэффициент баррелизации. Так, например, для сорта легкой западносибирской нефти Siberian Light, согласно методологии Argus, коэффициент соответствует 7,4. Господин Полищук отмечает, что чем выше транспортные расходы, тем ниже и налог.

Правительство сейчас обсуждает меры налоговой поддержки для нефтекомпаний, которые вследствие наложенных Западом санкций за спецоперацию на Украине столкнулись с проблемами при экспорте нефти. Кроме того, из-за снижения спроса российские нефтекомпании вынуждены экспортировать Urals с существенным дисконтом к Brent.

Дмитрий Козлов