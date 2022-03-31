Налоги выводят на биржу

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По данным “Ъ”, правительство на фоне санкций обсуждает вариант перехода на расчет НДПИ на нефть с использованием внебиржевых индексов СПбМТСБ. Сейчас для этого используются котировки международного агентства Argus. Мера может служить подстраховкой в случае, если РФ больше не сможет получать эти котировки — из-за санкций Reuters и Bloomberg уже отказались предоставлять финансовую информацию российским клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Минэнерго обсуждает с нефтяной отраслью переход на расчет НДПИ с помощью внебиржевых индикаторов биржи СПбМТСБ, рассказали несколько источников “Ъ” в отрасли. Сейчас мониторингом средней цены на нефть Urals, на базе котировок которой рассчитываются НДПИ, НДД, экспортная пошлина и обратный акциз на нефть, занимается Минэкономики. Оно основывается на данных международного ценового агентства Argus. Однако в условиях санкций Запада такие поставщики финансовых данных, как Bloomberg и Reuters, уже разорвали отношения с клиентами в РФ. Предполагается, что переход на формируемые в РФ внебиржевые индексы позволит избежать такого риска.

В ФАС подтвердили “Ъ”, что вопрос обсуждается. В России сформированы ценовые внебиржевые индексы на нефть и нефтепродукты, отмечают в службе: «Они используются в качестве индикативных цен при поставке российским потребителям, их преимуществом является прозрачное и конкурентное ценообразование». В Минэнерго сообщили “Ъ”, что совместно с другими министерствами и ведомствами ведут работу над индикатором для расчета НДПИ: «Важно, чтобы он отражал реальное положение дел на рынке». На основе системы регистрации внебиржевых сделок биржа способна реализовать предложения правительства в отношении расчета НДПИ от фактической стоимости реализации нефти, заявили “Ъ” в СПбМТСБ. Там отметили, что проведенные в тестовом режиме расчеты и их сравнение с данными зарубежных ценовых агентств, которые использовались ранее, показывают высокое качество и надежность информации, основанной на данных о реально заключенных и исполненных сделках.

В Argus отказались от комментариев “Ъ”. В Минфине и Минэкономики на запрос “Ъ” не ответили.

Переход на внебиржевые котировки мог бы поддержать нефтекомпании, которые сейчас продают Urals со значительным дисконтом к Brent из-за снижения спроса на российский сорт, но при этом выплачивают НДПИ по повышенным котировкам, предоставляемым Argus. «В текущих условиях, когда мировые котировки уже оторваны от реальной действительности в условиях дисконтов, по которым торгуются наша нефть и нефтепродукты, встает вопрос по изменению индикативного уровня цены на нефть, от которого рассчитываются все налоги — НДПИ, пошлина, НДД и целая когорта налогов из Налогового кодекса»,— заявлял замглавы департамента Минэнерго Роман Кабаков (цитата по «Интерфаксу»). По словам одного из источников “Ъ”, отрасль пока не достигла консенсуса относительно изменений. По словам другого собеседника “Ъ”, вопрос пока не согласован с Минфином, поскольку такой переход означает снижение доходов бюджета.

Сейчас СПБМТСБ рассчитывает внебиржевые индексы для трех нефтегазоносных бассейнов. Так, индекс нефти из Западной Сибири сейчас находится на уровне 70 тыс. руб. за тонну, Волго-Уральской нефти — 53,5 тыс. за тонну, Тимано-Печорской — 53,8 тыс. руб. за тонну. В феврале на базисе Западная Сибирь было продано 13,9 млн тонн нефти, в марте — 314 тыс. тонн.

Несмотря на высокие цены на углеводороды, у нефтяных компаний ситуация далека от стабильности, считает партнер КПМГ Виктория Тургенева: это связано с ростом налоговой нагрузки и недополучением выручки — где-то не проходят платежи, где-то реализуются не все запланированные поставки. По ее мнению, переход на расчет НДПИ на базе внутрироссийского индикатора является важным инструментом поддержки сектора, даже несмотря на отсутствие ее однозначной поддержки со стороны бизнеса.

Дмитрий Козлов