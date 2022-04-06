Во всем виноват госплан

Минэкономики предложило создать систему отраслевого государственного планирования в сфере микроэлектроники. На фоне санкций за военную операцию РФ на Украине стало ясно, что отрасль де-факто предстоит создавать в РФ практически с нуля, и Минэкономики при поддержке Минпромторга предлагает направить на это массированные субсидии и расходы госпрограмм, с тем чтобы новые производства де-факто работой рассчитались по этим авансам государства и госкомпаний. Сбалансировать спрос и предложение и определить цену будущих поставок и должен «госплан» — так называют механизм сами разработчики, ссылаясь на опыт Госплана и Министерства электронной промышленности СССР. Экономически эта идея несостоятельна, так как обязывает заказчиков платить любую «плановую» цену, на рынке энтузиазма она также не вызывает.
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко приходится признавать, что, несмотря на годы импортозамещения, электроника в РФ требует «пожарных мер» и рада любым идеям
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Российские производители микроэлектроники неоднозначно восприняли предложение заместителя главы департамента бюджетного планирования, госпрограмм и нацпроектов Минэкономики Сергея Икрянникова о перестройке системы поддержки выпуска в РФ дефицитной теперь электроники. Из разосланных в министерства и компании запросов и публичных выступлений чиновника следует, что схема поддерживается Минпромторгом и предполагает де-факто обеспечение «долгосрочного гарантированного спроса» на российскую электронику объемом в несколько триллионов рублей за счет средств госпрограмм других ведомств. Де-факто речь идет о бюджетном авансировании и субсидировании компаний в сфере микроэлектроники под будущие поставки продукции для создания или модернизации производств.
Более того, Минэкономики предлагает создать в отрасли систему государственного планирования, которая призвана стать источником информации о ценах и будущем спросе на продукцию еще несуществующих производств. В качестве модели организации такого планирования господин Икрянников предлагает министерствам и рынку изучить «Положение о Министерстве электронной промышленности СССР» 1969 года, что уже вызвало в ведомствах разговоры о планах создания аналогичного министерства в России и перераспределения в его пользу части полномочий Минпромторга. Однако источники “Ъ” в Белом доме говорят, что в документах правительства таких планов нет.
Саму по себе идею «оплаты будущей продукции» власти уже пытались частично реализовать в электронной промышленности при запуске «сквозных проектов» — в них крупным российским компаниям было предложено поучаствовать в опережающей оплате создания российских процессоров. Но там цену процессоров сверху ограничивали конечные покупатели, и даже в этом случае государству пришлось взять большую часть рисков на себя. В итоге оплата производства и адаптации «Байкалов» и «Эльбрусов» под запросы пользователей была поручена ГТЛК с перспективой их лизинга участникам «сквозных проектов» в случае успеха.
В ситуации же, когда цену и объем спроса на будущую продукцию предлагается определять «госплану в отдельно взятой отрасли», неудачи можно будет оправдать ошибками в матмоделях — риски же такого импортозамещения (после 24 февраля провал предыдущего его восьмилетнего этапа в технологических отраслях показал, что они высоки) предлагается целиком принять на себя бюджету. Более того, даже при успешном запуске производств возможные изменения технологий, рыночной и политической конъюнктуры за это время могут привести к ситуации, когда госорганы будут обязаны использовать устаревшие решения, так как они уже будут де-факто оплачены.
В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко тем не менее сообщили “Ъ”, что «предложение Минэкономики… имеет смысл рассмотреть, так как требуются пожарные меры для сохранения существующего производственного потенциала радиоэлектронной промышленности». Вопрос о контроле расходования средств, по словам чиновника, будет «определен Минфином», а сложности в Белом доме видят «в привлечении предприятий, готовых в сжатые сроки взять на себя ответственность за расходование субсидий и конечный результат». В Минфине пока не получали предложений возродить «госплан» в отрасли.
Участники рынка, опрошенные “Ъ”, отнеслись к инициативе Минэкономики скептически. Топ-менеджер крупного производителя вычислительной техники назвал ее первоапрельской шуткой. «Госплан еще можно понять, но возврат к опыту СССР — это чистый трэш и угар. За эти 60 лет все-таки многое изменилось, например появились электронные средства планирования»,— иронизирует другой источник “Ъ” в крупной российской IT-компании. «Но это еще и конкретно господин Икрянников»,— объясняет еще один собеседник “Ъ” в отрасли специфические особенности законопроекта. Напомним, господин Икрянников ранее строил планы по отбору «морально устойчивых» компаний во избежание вывода из них средств и активов.