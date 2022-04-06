Во всем виноват госплан

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Минэкономики предложило создать систему отраслевого государственного планирования в сфере микроэлектроники. На фоне санкций за военную операцию РФ на Украине стало ясно, что отрасль де-факто предстоит создавать в РФ практически с нуля, и Минэкономики при поддержке Минпромторга предлагает направить на это массированные субсидии и расходы госпрограмм, с тем чтобы новые производства де-факто работой рассчитались по этим авансам государства и госкомпаний. Сбалансировать спрос и предложение и определить цену будущих поставок и должен «госплан» — так называют механизм сами разработчики, ссылаясь на опыт Госплана и Министерства электронной промышленности СССР. Экономически эта идея несостоятельна, так как обязывает заказчиков платить любую «плановую» цену, на рынке энтузиазма она также не вызывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко приходится признавать, что, несмотря на годы импортозамещения, электроника в РФ требует «пожарных мер» и рада любым идеям

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко приходится признавать, что, несмотря на годы импортозамещения, электроника в РФ требует «пожарных мер» и рада любым идеям

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские производители микроэлектроники неоднозначно восприняли предложение заместителя главы департамента бюджетного планирования, госпрограмм и нацпроектов Минэкономики Сергея Икрянникова о перестройке системы поддержки выпуска в РФ дефицитной теперь электроники. Из разосланных в министерства и компании запросов и публичных выступлений чиновника следует, что схема поддерживается Минпромторгом и предполагает де-факто обеспечение «долгосрочного гарантированного спроса» на российскую электронику объемом в несколько триллионов рублей за счет средств госпрограмм других ведомств. Де-факто речь идет о бюджетном авансировании и субсидировании компаний в сфере микроэлектроники под будущие поставки продукции для создания или модернизации производств.

Более того, Минэкономики предлагает создать в отрасли систему государственного планирования, которая призвана стать источником информации о ценах и будущем спросе на продукцию еще несуществующих производств. В качестве модели организации такого планирования господин Икрянников предлагает министерствам и рынку изучить «Положение о Министерстве электронной промышленности СССР» 1969 года, что уже вызвало в ведомствах разговоры о планах создания аналогичного министерства в России и перераспределения в его пользу части полномочий Минпромторга. Однако источники “Ъ” в Белом доме говорят, что в документах правительства таких планов нет.

Саму по себе идею «оплаты будущей продукции» власти уже пытались частично реализовать в электронной промышленности при запуске «сквозных проектов» — в них крупным российским компаниям было предложено поучаствовать в опережающей оплате создания российских процессоров. Но там цену процессоров сверху ограничивали конечные покупатели, и даже в этом случае государству пришлось взять большую часть рисков на себя. В итоге оплата производства и адаптации «Байкалов» и «Эльбрусов» под запросы пользователей была поручена ГТЛК с перспективой их лизинга участникам «сквозных проектов» в случае успеха.

В ситуации же, когда цену и объем спроса на будущую продукцию предлагается определять «госплану в отдельно взятой отрасли», неудачи можно будет оправдать ошибками в матмоделях — риски же такого импортозамещения (после 24 февраля провал предыдущего его восьмилетнего этапа в технологических отраслях показал, что они высоки) предлагается целиком принять на себя бюджету. Более того, даже при успешном запуске производств возможные изменения технологий, рыночной и политической конъюнктуры за это время могут привести к ситуации, когда госорганы будут обязаны использовать устаревшие решения, так как они уже будут де-факто оплачены.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко тем не менее сообщили “Ъ”, что «предложение Минэкономики… имеет смысл рассмотреть, так как требуются пожарные меры для сохранения существующего производственного потенциала радиоэлектронной промышленности». Вопрос о контроле расходования средств, по словам чиновника, будет «определен Минфином», а сложности в Белом доме видят «в привлечении предприятий, готовых в сжатые сроки взять на себя ответственность за расходование субсидий и конечный результат». В Минфине пока не получали предложений возродить «госплан» в отрасли.

Участники рынка, опрошенные “Ъ”, отнеслись к инициативе Минэкономики скептически. Топ-менеджер крупного производителя вычислительной техники назвал ее первоапрельской шуткой. «Госплан еще можно понять, но возврат к опыту СССР — это чистый трэш и угар. За эти 60 лет все-таки многое изменилось, например появились электронные средства планирования»,— иронизирует другой источник “Ъ” в крупной российской IT-компании. «Но это еще и конкретно господин Икрянников»,— объясняет еще один собеседник “Ъ” в отрасли специфические особенности законопроекта. Напомним, господин Икрянников ранее строил планы по отбору «морально устойчивых» компаний во избежание вывода из них средств и активов.

Олег Сапожков, Никита Королев, Венера Петрова