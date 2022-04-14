Формульное безобразие

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Команда «Формулы-1» Haas официально отказалась возвращать $13 млн, полученных по разорванному по ее инициативе спонсорскому контракту с компанией «Уралкалий». Американская «конюшня» даже настаивает на том, что это российская сторона ей задолжала. В «Уралкалии» подтвердили ранее высказанное стремление «отстаивать свои интересы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никите Мазепину отказали в возможности вновь сесть за руль Haas образца 2021 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никите Мазепину отказали в возможности вновь сесть за руль Haas образца 2021 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В четверг издания Motorsport и Autosport сообщили, что команда «Формулы-1» Haas официально отказалась возвращать деньги, полученные по спонсорскому контракту с российской компанией «Уралкалий», который был расторгнут американской командой в одностороннем порядке. «Уралкалий» еще до старта сезона перечислил Haas $13 млн, что, как позже пояснили в компании, было большей частью спонсорского пакета. Однако в письме Hass в адрес «Уралкалия», с которым ознакомились Motorsport и Autosport, отмечается, что конюшня была вправе расторгнуть соглашение, в случае если «вторая сторона нанесет команде вред, втянет в скандал, испортит репутацию или нарушит имидж марки». Последнее, считают в Haas, выразилось в том, что владелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин (в начале марта он вышел из капитала компании) и его сын Никита Мазепин, являвшийся гонщиком команды, попали в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. Сложность в том, что о расторжении контракта Hass заявила еще до того, как в отношении Мазепиных были введены санкции.

В письме Haas также отмечается, что, согласно мнению юристов, «сторона, расторгающая договор вследствие нарушения его пунктов другой стороной, не обязана возвращать ничего из уже полученного по такому договору».

В Haas уверены, что именно команда в этом деле является потерпевшей стороной, а потому настаивают на том, что «Уралкалий» должен в течение ближайших дней компенсировать ей потери, оцененные в €8 млн.

Помимо этого, Haas отказывается исполнять пункт договора, предусматривавший передачу спонсору машины образца 2021 года, на которой выступал Никита Мазепин, равно как и выплачивать ему вознаграждение за участие в предсезонных тестах. Тут надо сказать, что оценить в деньгах худший автомобиль прошлогоднего чемпионата непросто. Но, вообще, самым дорогим в истории автомобилем «Формулы-1», проданным с аукциона, является Mercedes W196R 1954 года, на котором Хуан Мануэль Фанхио выиграл свой второй титул,— он ушел почти за $30 млн. Правда, уже McLaren образца 1993 года, на котором гонялся Айртон Сенна, стоил уже всего $4 млн.

Письмо Haas является официальным ответом на поступившее еще в марте требование «Уралкалия» вернуть деньги. В четверг в компании воздержались от развернутых комментариев, напомнив, что ее позиция не изменилась. «Позиция "Уралкалия" последовательна, как мы ранее обозначали в своем пресс-релизе, мы считаем действия Haas по расторжению контрактов неправомерными. Компания намерена в дальнейшем отстаивать свои интересы»,— сказал ТАСС представитель компании.

Отметим, что сотрудничество Haas и «Уралкалия» началось в прошлом сезоне, а завершилось вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Тогда руководство «Формулы-1» взяло курс на отстранение России — был разорван контракт на проведение Гран-при России, отменены трансляции гонок по российскому ТВ и даже ограничен доступ с российских IP к официальному сайту серии. На этой волне Haas расторгла соглашение с «Уралкалием». По словам хозяина команды Джина Хааса, на такой шаг он пошел из-за того, что подвергался «сокрушающей критике» за сотрудничество с россиянами и особенно за то, что Haas был окрашен в цвета российского триколора. Кроме того, господин Хаас уверял, что вовсе не «Уралкалий», а компания Haas Automation несла основную нагрузку по содержанию команды, и отмечал, что проблем с деньгами нет. Также он утверждал, что сотрудничеством с Haas заинтересовались другие потенциальные спонсоры. Отметим, что в этом сезоне Haas действительно не так безнадежна, как в прошлом, и после трех гонок идет седьмой в Кубке конструкторов, но новыми партнерами пока так и не обзавелась.

Александр Петров